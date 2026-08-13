Насильников и педофилов в России соберут в один список: подробности

Планируется, что система поможет защитить детей Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России планируют запустить сервис «Насильник-педофил» в 2027 году. МВД уже формирует реестр осужденных за преступления против половой неприкосновенности детей. Об этом «Осторожно Media» рассказала депутат Госдумы Анастасия Удальцова.

Систему будут использовать для сбора данных о педофилах и для идентификации неустановленных преступников и потерпевших. Также в реестре будут сохранять доказательства по уголовным делам.

«Я считаю создание такой системы необходимым. При этом речь должна идти не просто о формальном реестре, а о реально работающем механизме, который позволит предупреждать повторные преступления и защищать детей от педофилов. Буду оставаться в контакте с ведомствами для наиболее эффективной проработки всех деталей проекта», — заявила Удальцова.