Насильников и педофилов в России соберут в один список: подробности

В России планируют запустить сервис «Насильник-педофил» в 2027 году. МВД уже формирует реестр осужденных за преступления против половой неприкосновенности детей. Об этом «Осторожно Media» рассказала депутат Госдумы Анастасия Удальцова.
Систему будут использовать для сбора данных о педофилах и для идентификации неустановленных преступников и потерпевших. Также в реестре будут сохранять доказательства по уголовным делам.
«Я считаю создание такой системы необходимым. При этом речь должна идти не просто о формальном реестре, а о реально работающем механизме, который позволит предупреждать повторные преступления и защищать детей от педофилов. Буду оставаться в контакте с ведомствами для наиболее эффективной проработки всех деталей проекта», — заявила Удальцова.
Она добавила, что МВД готовит поправки к статье 242.1 УК РФ. Они введут ответственность за хранение, изготовление, приобретение и перемещение через границу материалов с порнографическими изображениями детей независимо от цели их использования. Кроме того, полиция разрабатывает электронные браслеты для осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.