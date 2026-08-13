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Страна и мир Насильников и педофилов в России соберут в один список: подробности

Насильников и педофилов в России соберут в один список: подробности

Реестр хотят запустить уже в 2027 году

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Планируется, что система поможет защитить детей | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUПланируется, что система поможет защитить детей | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Планируется, что система поможет защитить детей

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России планируют запустить сервис «Насильник-педофил» в 2027 году. МВД уже формирует реестр осужденных за преступления против половой неприкосновенности детей. Об этом «Осторожно Media» рассказала депутат Госдумы Анастасия Удальцова.

Систему будут использовать для сбора данных о педофилах и для идентификации неустановленных преступников и потерпевших. Также в реестре будут сохранять доказательства по уголовным делам.

«Я считаю создание такой системы необходимым. При этом речь должна идти не просто о формальном реестре, а о реально работающем механизме, который позволит предупреждать повторные преступления и защищать детей от педофилов. Буду оставаться в контакте с ведомствами для наиболее эффективной проработки всех деталей проекта», — заявила Удальцова.

Она добавила, что МВД готовит поправки к статье 242.1 УК РФ. Они введут ответственность за хранение, изготовление, приобретение и перемещение через границу материалов с порнографическими изображениями детей независимо от цели их использования. Кроме того, полиция разрабатывает электронные браслеты для осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Педофил Преступник Реестр МВД
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Комментарии
4
Гость
1 час
И что?Это снизит число преступлений?Вот когда смертную казнь вернут, будет реальное снижение таких преступлений.
Гость
1 час
Взяточников, коррумпированных чиновников туда же
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Гость
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