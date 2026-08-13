НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

облачно, без осадков

ощущается как +8

7 м/c,

с-з.

 751мм 72%
Подробнее
5 Пробки
USD 83,81
EUR 96,75
Главные заявления губернатора
Какие заводы откроют
Вводят новый налог
Гид подготовки к учебному году
Места в 10 классы
Дерево придавило ярославца
Как пройти шоферскую комиссию
Массовый мор рыбы
Образование Тест На эти 10 вопросов по литературе ответит любой школьник. А вы чем хуже?

На эти 10 вопросов по литературе ответит любой школьник. А вы чем хуже?

Тест, который докажет, что вы забыли классику

262
Наш тест покажет, что книги хороши не только на полке | Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RUНаш тест покажет, что книги хороши не только на полке | Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Наш тест покажет, что книги хороши не только на полке

Источник:

Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Думаете, что прекрасно помните школьную программу по литературе и вас уже ничем не удивить? Приготовитесь к тому, что этот тест разобьет ваши уютные воспоминания вдребезги. Мы собрали 10 вопросов, которые устроят вашим знаниям настоящую проверку. Готовы узнать, кто вы на самом деле в мире литературы: жертва кратких содержаний или настоящий гуру, способный раскусить замысел великих авторов? Тогда попробуйте расправиться с десятком заданий, которые мы сегодня для вас подготовили.

ТестПройден 78 раз
1 / 10

В романе «Евгений Онегин» Пушкин подробно описывает круг чтения главного героя в деревне. Какую именно экономическую теорию изучал Онегин, за что сосед называл его «глубоким экономом»?

  • Учение Адама Смита

  • Теория общественного договора Жан-Жака Руссо

  • Мальтузианская теория о народонаселении

  • Физиократия Франсуа Кене

2 / 10

Находясь в глубоком бреду, Родион Раскольников подсчитывает количество ступеней, отделяющих его комнату от двери квартиры старухи-процентщицы. Сколько шагов нужно было сделать Раскольникову?

  • 115

  • 730

  • 540

  • 665

3 / 10

В доме Ростовых особое внимание уделялось детским привязанностям. Как звали любимую, сильно потертую куклу Наташи Ростовой, с которой она разговаривала в минуты грусти и одиночества?

  • Жужу

  • Мими

  • Сосо

  • Фруфру

4 / 10

Гоголь мастерски описывает детали в интерьерах своих героев. Какой необычный и странный предмет лежал у Плюшкина на столе, который тот заботливо хранил и периодически пробовал?

  • Засахаренный цветок

  • Кусочек сахара

  • Высохший кусок кулича

  • Засушенный ломтик лимона

5 / 10

В романе «Мастер и Маргарита» Понтий Пилат испытывает глубокую привязанность к своему верному псу. Как звали это животное?

  • Арто

  • Банга

  • Низа

  • Гелла

6 / 10

В самом начале комедии «Ревизор» Городничий рассказывает о своем вещем сне. Какие необычные животные, по его словам, явились ему накануне приезда ревизора?

  • Две огромные змеи

  • Странные белые медведи

  • Три черные свиньи

  • Две необыкновенные крысы

7 / 10

В новелле «Тамань» («Герой нашего времени») Печорин сталкивается с контрабандистами. Как звали слепого мальчика, который является одним из главных действующих лиц этой опасной шайки?

  • Янко

  • Данко

  • Азамат

  • Денис

8 / 10

Евгений Базаров в романе «Отцы и дети» с пренебрежением относится к аристократам, восхищаясь при этом естественными науками. Какую должность занимал его отец, Василий Иванович Базаров?

  • Отставной майор

  • Штаб-лекарь

  • Уездный предводитель дворянства

  • Бедный помещик

9 / 10

Какая часть тела, согласно дневнику Борменталя из повести «Собачье сердце», определила человеческий облик и маргинальный характер Полиграфа Полиграфовича?

  • Гипофиз

  • Сердце

  • Селезенка

  • Печень

10 / 10

Многие помнят, что Соня Мармеладова поехала вслед за Раскольниковым на каторгу в Сибирь. Каким ремеслом Соня зарабатывала там себе на жизнь, помогая Родиону и заслужив искреннюю любовь всех местных заключенных?

  • Шитьем одежды

  • Продажей контрабанды

  • Починкой примусов

  • Танцами кабаре

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Литература Викторина
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Мне не нравятся упомянутые здесь произведения,зачем их помнить?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«За неделю две ночи были страшные»: туристка рассказала об отдыхе в Крыму
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора 63.RU
Мнение
«Нет некрасивых городов, есть недофинансированные». Путешественники проехали 2000 километров по Уралу на машине — стоило ли оно того
Екатерина Литкевич
Мнение
Как вернуть деньги после закрытия ипотеки? Эксперт назвала способ, о котором знают далеко не все
Анна Ермакова
Мнение
Новостройки станут не нужны? Эксперт указал на неожиданный риск для рынка жилья
Михаил Хорьков
руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости
Мнение
Как обесценивается ЕГЭ. Эксперт — о скандале с приемной кампанией в вузах
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Рекомендуем