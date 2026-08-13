На эти 10 вопросов по литературе ответит любой школьник. А вы чем хуже?

Думаете, что прекрасно помните школьную программу по литературе и вас уже ничем не удивить? Приготовитесь к тому, что этот тест разобьет ваши уютные воспоминания вдребезги. Мы собрали 10 вопросов, которые устроят вашим знаниям настоящую проверку. Готовы узнать, кто вы на самом деле в мире литературы: жертва кратких содержаний или настоящий гуру, способный раскусить замысел великих авторов? Тогда попробуйте расправиться с десятком заданий, которые мы сегодня для вас подготовили.
В романе «Евгений Онегин» Пушкин подробно описывает круг чтения главного героя в деревне. Какую именно экономическую теорию изучал Онегин, за что сосед называл его «глубоким экономом»?
Учение Адама Смита
Теория общественного договора Жан-Жака Руссо
Мальтузианская теория о народонаселении
Физиократия Франсуа Кене
Находясь в глубоком бреду, Родион Раскольников подсчитывает количество ступеней, отделяющих его комнату от двери квартиры старухи-процентщицы. Сколько шагов нужно было сделать Раскольникову?
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730
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665
В доме Ростовых особое внимание уделялось детским привязанностям. Как звали любимую, сильно потертую куклу Наташи Ростовой, с которой она разговаривала в минуты грусти и одиночества?
Жужу
Мими
Сосо
Фруфру
Гоголь мастерски описывает детали в интерьерах своих героев. Какой необычный и странный предмет лежал у Плюшкина на столе, который тот заботливо хранил и периодически пробовал?
Засахаренный цветок
Кусочек сахара
Высохший кусок кулича
Засушенный ломтик лимона
В романе «Мастер и Маргарита» Понтий Пилат испытывает глубокую привязанность к своему верному псу. Как звали это животное?
Арто
Банга
Низа
Гелла
В самом начале комедии «Ревизор» Городничий рассказывает о своем вещем сне. Какие необычные животные, по его словам, явились ему накануне приезда ревизора?
Две огромные змеи
Странные белые медведи
Три черные свиньи
Две необыкновенные крысы
В новелле «Тамань» («Герой нашего времени») Печорин сталкивается с контрабандистами. Как звали слепого мальчика, который является одним из главных действующих лиц этой опасной шайки?
Янко
Данко
Азамат
Денис
Евгений Базаров в романе «Отцы и дети» с пренебрежением относится к аристократам, восхищаясь при этом естественными науками. Какую должность занимал его отец, Василий Иванович Базаров?
Отставной майор
Штаб-лекарь
Уездный предводитель дворянства
Бедный помещик
Какая часть тела, согласно дневнику Борменталя из повести «Собачье сердце», определила человеческий облик и маргинальный характер Полиграфа Полиграфовича?
Гипофиз
Сердце
Селезенка
Печень
Многие помнят, что Соня Мармеладова поехала вслед за Раскольниковым на каторгу в Сибирь. Каким ремеслом Соня зарабатывала там себе на жизнь, помогая Родиону и заслужив искреннюю любовь всех местных заключенных?
Шитьем одежды
Продажей контрабанды
Починкой примусов
Танцами кабаре