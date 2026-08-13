На эти 10 вопросов по литературе ответит любой школьник. А вы чем хуже?

Думаете, что прекрасно помните школьную программу по литературе и вас уже ничем не удивить? Приготовитесь к тому, что этот тест разобьет ваши уютные воспоминания вдребезги. Мы собрали 10 вопросов, которые устроят вашим знаниям настоящую проверку. Готовы узнать, кто вы на самом деле в мире литературы: жертва кратких содержаний или настоящий гуру, способный раскусить замысел великих авторов? Тогда попробуйте расправиться с десятком заданий, которые мы сегодня для вас подготовили.