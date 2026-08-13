Не долго горевал после развода: Андрей Гайдулян вывез новую пассию на Мальдивы — что о ней известно

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Рассказываем про новую девушку актера

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Актер поделился счастливыми снимками из отпуска | Источник: lera.korsa / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Актер поделился счастливыми снимками из отпуска | Источник: lera.korsa / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актер поделился счастливыми снимками из отпуска

Источник:

lera.korsa / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Поклонников Андрея Гайдуляна, звезды сериала «СашаТаня» (18+), сложно чем-то удивить. То актер попал во вселенную «Очень странных дел» (18+), то выстоял против армии фанатов BTS, которые всеми силами хотели его отменить. Но, кроме мемных видео, у актера оказался еще один туз в рукаве — в своем блоге он показал совместную фотографию со своей новой девушкой.

Спутницу актера зовут Валерия. Она занимается фото- и видеосъемкой и близка к миру шоу-бизнеса. Судя по ее фотографиям в социальных сетях, она дружит с женой футболиста Федора Смолова — Кариной Истоминой.

Валерия подписала снимки из отпуска с юмором: «Замечательный мужик меня вывез в Геленджик» | Источник: lera.korsa / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Валерия подписала снимки из отпуска с юмором: «Замечательный мужик меня вывез в Геленджик» | Источник: lera.korsa / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Валерия подписала снимки из отпуска с юмором: «Замечательный мужик меня вывез в Геленджик»

Источник:

lera.korsa / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Валерии 32 года, но она признаётся, что часто ей дают намного меньше. Секрет не в косметологии и пластике, а в здоровом образе жизни и отказе от алкоголя.

— Мой самый любимый комплимент звучит так: «Какие 32?! Тебе максимум 24!» Понятно, что сейчас косметология не стоит на месте. И всем всё поправляют безотносительно их уровня жизни. На крайняк и подтяжку можно бахнуть. Но то, что я за 32 года еще ни разу не была у косметолога, говорит не только о генах, но и о том, что я молодец: не жестила с образом жизни по молодухе, поэтому еще так сохранилась. Но дальше уже сложнее выезжать на одном образе жизни без косметологии, — хвастается Валерия.

Ради своей избранницы Гайдулян готов практически на колени встать | Источник: lera.korsa / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Ради своей избранницы Гайдулян готов практически на колени встать | Источник: lera.korsa / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ради своей избранницы Гайдулян готов практически на колени встать

Источник:

lera.korsa / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Как рассказали нашим коллегам из издания «СтарХит», у актера серьезные намерения в отношении Валерии. Он уже свозил ее в родной Кишинев, где познакомил с родными. Те остались под приятным впечатлением от избранницы сына.

Валерия в шутку задевает Гайдуляна. После скандала с фанатами BTS в ее профиле появилась подпись «поклонница ансамбля BTS». Своего нового парня она не скрывает и уже опубликовала снимки из поездки на родину Андрея и видео с концерта Хаски, куда они сходили вдвоем.

Пара вместе хоть куда: и на пляж, и на базар, и в парк аттракционов | Источник: lera.korsa / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Пара вместе хоть куда: и на пляж, и на базар, и в парк аттракционов | Источник: lera.korsa / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пара вместе хоть куда: и на пляж, и на базар, и в парк аттракционов

Источник:

lera.korsa / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Гайдулян захотел раскрыть чуть больше подробностей о своей личной жизни, отдыхая на Мальдивах. Актер опубликовал в сторис серию фотографий из отпуска и сразу получил шквал ироничных комментариев от подписчиков, которые не привыкли видеть его с кем-то, кроме партнерши по сериалам «Универ» (18+) и «СашаТаня».

— Сергеев, а кто на последнем фото? Я всё Тане покажу, — пишут под фото.

— Сергеев знает, что его дома жена с ребенком ждут? — шутят подписчики.

— Таня в курсе? — написала одна из поклонниц, на что получила ответ Валентины Рубцовой: «Еще как».

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