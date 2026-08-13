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Спорт Ярославский губернатор сравнил бюджеты «Шинника» и «Локомотива»

Ярославский губернатор сравнил бюджеты «Шинника» и «Локомотива»

Этим он объяснил, почему не ждет от футболистов выхода в Премьер-лигу

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Почему ярославский «Шинник» не выходит в Премьер-лигу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПочему ярославский «Шинник» не выходит в Премьер-лигу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Почему ярославский «Шинник» не выходит в Премьер-лигу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области объяснил, почему не ожидает от футбольного клуба «Шинник» скорого выхода в Российскую премьер-лигу. По его мнению, это связано с бюджетом, который выделяется на клуб. Такой позицией он поделился с журналистами и блогерами на встрече 13 августа.

«Там [в Премьер-лиге] команды, которые играют, у них бюджеты в три-четыре раза больше. „Шинник“ финансируем за счет бюджета области. Мы себе большего позволить не можем. Сейчас еще умудряемся выигрывать или вничью», — объяснил Михаил Евраев.

«Вы бюджеты знаете?»

Глава региона в качестве примера сравнил бюджеты ФК «Шинник» и ХК «Локомотив». Он отметил, что в ярославских хоккеистов вкладываются прилично, кроме того, выстроена система обучения. С футболом ситуация сложнее.

«Вы бюджеты знаете Премьер-лиги? — задался вопросом губернатор. — Ты как зайдешь туда, так и выйдешь. Спасибо огромное, что есть РЖД и финансирование [хоккея]. Есть бюджеты и больше, чем у „Локомотива“. Но у них достойные бюджеты. И большая школа. Сколько лет понадобилось, чтобы завоевать Кубок Гагарина».

По словам губернатора, задача — к 2030 году построить новый стадион. После чего будут пересмотрены задачи для «Шинника», в том числе и выход в Премьер-лигу.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

«Ярославич», когда играл в Первой лиге, имел бюджет в 180 млн рублей, потом перешел в Премьер-лигу — бюджет стал 380 млн рублей. И это минимальная цифра. Делать нечего. Нельзя не поддерживать клуб. Это всё очень финансово непросто. Поэтому каждый инвестор — большое счастье.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

Какие у властей планы на ФК «Шинник»

В настоящее время речь идет о строительстве нового стадиона на месте существующего в центре Ярославля. Но, со слов Михаила Евраева, сделать это раньше 2030 года не получится. Затем уже будет пересмотр работы клуба.

«„Шинник" играет весьма достойно с учетом финансирования, которое у него есть. У нас одно из самых маленьких финансирований в Лиге, и финансируется полностью из бюджета области», — дополнил Михаил Евраев.

Напомним, разговоры о том, что стадион «Шинник» устарел и требуется его реконструкция, ходят с 2025 года. При этом губернатор Михаил Евраев подчеркивал, что строительство будет легче и дешевле реконструкции. Новый стадион будет вдвое меньше существующего.

Мы вели текстовую онлайн-трансляцию со встречи губернатора области с журналистами. Также подробнее о важных моментах можете прочитать здесь:

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
ФК Шинник Губернатор Михаил Евраев
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Комментарии
16
Гость
57 минут
"...будут пересмотрены задачи для «Шинника», в том числе и выход в Премьер-лигу". С мини-стадиончиком на 12 тысяч мест? Да, даже близко не подпустят к Премьер-лиге. Там серьезные требования. Сколько клубов добились выхода своей игрой, но остались в прежней лиге из-за несоответствия стадиона и материальной базы? Вот, и подумали бы, прежде, чем ссылать команду в Ростов и сносить прежний стадион. Реконструируйте! Когда-то на этом стадионе "Шинник" играл с "Валенсией"...
Гость
1 час
А почему бы не договиться с ПСБ стать ген. спонсором Шинника, как в свое время договорились с РЖД насчет ХК Локо. Было бы логично, раз пришли в наш регион.
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