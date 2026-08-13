Сотне туристов пришлось прыгать за борт прямо в открытое море: в Турции вспыхнул экскурсионный корабль

В Сети появились кадры с места ЧП Источник: РИА Новости / Telegram

В турецкой провинции Мугла в бухте Катранджи загорелось экскурсионное судно Toys Boat. На борту находились 115 человек, в том числе дети.

По данным агентства DHA, пожар вспыхнул около 11:00 по местному времени (совпадает с московским). Очаг возгорания находился на кухне судна. Пламя стремительно распространилось по кораблю. Пассажиры успели надеть спасательные жилеты и прыгнуть в море. По предварительной информации, обошлось без жертв.

После сигнала о пожаре к месту происшествия были направлены подразделения береговой охраны, службы безопасности на море и медицинские бригады. Началась спасательная операция, пассажиров, оказавшихся в воде, эвакуировали. Помощь в спасении людей оказали и другие суда, находившиеся неподалеку.

Как сообщает агентство DHA, судно получило серьёзные повреждения. В результате сильного пожара оно в значительной степени выгорело и в итоге начало тонуть.