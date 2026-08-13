В Ярославле построят три новые школы Источник: Анна Елкина / 76.RU

В Ярославле появятся три новые школы, каждая из которых будет рассчитана на 2500 мест. Такую резолюцию, то есть официальное решение, подписал президент России Владимир Путин.

Об этом на встрече с журналистами 13 августа отчитался губернатор Михаил Евраев. По его словам, власти уже получили финансовую поддержку. Пока школы планируют построить в Дзержинском, Фрунзенском и Заволжском районах, поскольку здесь активно идет строительство нового жилья, а значит, нужна и социальная инфраструктура.

«Это делается для того, чтобы все дети в Ярославле учились в первую смену», — объяснил принятую меру губернатор Михаил Евраев.

Со слов главы региона, по всей стране таких школ только две. И это целые городки.

Михаил Евраев также упомянул, что в этом году в регионе ремонтируют 33 школы, 5 детских садов и 6 колледжей.

«Мы не можем сразу всем школам сделать территорию, но поставили задачу, чтобы центральная территория везде, где делаем ремонт, была сделана. Для синхронизации учебного процесса», — добавил он.

Впервые о строительстве трех школ-гигантов стало известно в декабре 2025 года.

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