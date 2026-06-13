20 литров на руки и только за наличку: на ярославских заправках ограничили продажу топлива — что об этом известно

В регионах ограничили продажу топлива на заправках Источник: Жесть Архангельской области / Telegram, Александра Мамонтова / 76.RU

На заправках сети «Татнефть» в Ярославле ввели ограничения. Как сообщила читательница 76.RU Оксана, бензин отпускают только по 20 литров на руки, а дизельное топливо — по 40. Кроме того, оплату принимают только наличными. Объявление об этом написано от руки и находится на кассе заправки.

«Муж вчера заправился на Окружной, сегодня (13 июня. — Прим. ред.) она закрыта по техническим причинам», — дополнила Оксана.

Тревогу забили и другие ярославцы. Проблему с заправкой стали обсуждать в Telegram-чате «Дороги Ярославля».

«Я тут приехал на „Татнефть“, а там „Танэко“ (бренд топлива — Прим. ред.) закончился. Пришлось обычной солярки (разговорное название дизельного топлива. — Прим. ред.) налить. Это пипец», — пожаловался в чате Никита 13 июня.

«„ Татнефть“ на Полушкиной только за наличку работает», — предупредил пользователь Дмитрий Борисович.

На горячей линии 76.RU сообщили, что проблемы с оплатой по банковской карте возникли по всей стране.

«На данный момент наблюдаются временные технические ограничения в работе банковских терминалов. В связи с этим оплата принимается за наличный расчет», — пояснили редакции.

В компании дополнили, что о проблемах с топливом точной информации пока не поступало. На горячей линии зарегистрировали обращение.

Наши коллеги из 29.RU тоже сообщили о проблеме с заправками в Архангельской области Источник: Жесть Архангельской области / Telegram Проблемы с топливом заметили жители разных регионов Источник: Архангельск Без Цензуры 18+ / Telegram

Напомним, в июне 2026 года в разных регионах России появились проблемы с продажей бензина. Это коснулось даже столицы и городов-миллионников: в Москве и Санкт-Петербурге на некоторых АЗС ввели ограничения на покупку топлива одним человеком.