«Слезы в глазах!» Ольга Бузова стала тетей: звезда поделилась трогательными фото с племянницей

«Я стала тетей. 11.08 в 12:11 появилась наша долгожданная принцесса. До сих пор захлестывают эмоции и чувства. Благодарна, что ты выбрала мою сестренку и ее мужа, которые так долго мечтали и ждали тебя. Лапа моя, я поздравляю тебя, ты стала мамой! Поздравляю всю нашу семью, ведь нас стало на одного человека больше, а наши бабушки дождались правнучку. Пишу, и слезы в глазах. С днем рождения, наша сладкая булочка! Мы с тобой уже познакомились, и я бесконечно счастлива, что я смогла быть в этот день рядом! Пусть растет самой счастливой на свете!» — поделилась звезда у себя в соцсетях.