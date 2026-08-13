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Семья «Слезы в глазах!» Ольга Бузова стала тетей: звезда поделилась трогательными фото с племянницей

«Слезы в глазах!» Ольга Бузова стала тетей: звезда поделилась трогательными фото с племянницей

Анна Бузова родила первенца — девочку Марию. Видео

282
Источник:

Городские медиа

Ольга Бузова стала тетей. Ее 38-летняя сестра Анна родила долгожданную дочь. Девочку назвали Марией. Оля одной из первых навестила племянницу и поздравила сестру.

«Я стала тетей. 11.08 в 12:11 появилась наша долгожданная принцесса. До сих пор захлестывают эмоции и чувства. Благодарна, что ты выбрала мою сестренку и ее мужа, которые так долго мечтали и ждали тебя. Лапа моя, я поздравляю тебя, ты стала мамой! Поздравляю всю нашу семью, ведь нас стало на одного человека больше, а наши бабушки дождались правнучку. Пишу, и слезы в глазах. С днем рождения, наша сладкая булочка! Мы с тобой уже познакомились, и я бесконечно счастлива, что я смогла быть в этот день рядом! Пусть растет самой счастливой на свете!» — поделилась звезда у себя в соцсетях.

Анна с мужем-бизнесменом Константином Штрыкиным давно мечтали о ребенке. Сестра Ольги Бузовой поблагодарила врачей и написала, что встреча с дочерью — ее самый прекрасный день, который она будет вспоминать всю жизнь с любовью и трепетом.

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Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Ольга Бузова Ребенок
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Комментарии
3
Гость
4 часа
Давайте еще про Юлию Михалкову раскажите.
Гость
4 часа
А кто такой этот человек бузов
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Гость
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