Педагогам Ярославской области выплатят премии в начале учебного года — сколько

В Ярославской области педагогам выплатят разовые премии Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области педагогам выплатят разовые премии. Об этом на встрече с журналистами 13 августа рассказал губернатор Михаил Евраев.

Указ о мерах поддержки педагогических кадров 26 июля 2026 года подписал президент России Владимир Путин. В Ярославской области в качестве поощрения выбрали выплаты.

«Принято решение сделать разовую выплату учителям. Выплата будет основываться на количестве педагогов. Мы 1 сентября посмотрим, сколько у нас учителей, руководителей кружков, воспитателей», — рассказал губернатор.

На данный момент установлен предварительный размер премий. Точные данные о дате выплаты и ее размере озвучат в первой декаде сентября.

Какие премии хотят начислить учителям в Ярославской области:

учителям — 40 тысяч рублей;

воспитателям — 30 тысяч рублей;

руководителям кружков — 20 тысяч рублей.