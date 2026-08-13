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Образование Педагогам Ярославской области выплатят премии в начале учебного года — сколько

Педагогам Ярославской области выплатят премии в начале учебного года — сколько

Публикуем заявление губернатора

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В Ярославской области педагогам выплатят разовые премии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области педагогам выплатят разовые премии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области педагогам выплатят разовые премии

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области педагогам выплатят разовые премии. Об этом на встрече с журналистами 13 августа рассказал губернатор Михаил Евраев.

Указ о мерах поддержки педагогических кадров 26 июля 2026 года подписал президент России Владимир Путин. В Ярославской области в качестве поощрения выбрали выплаты.

«Принято решение сделать разовую выплату учителям. Выплата будет основываться на количестве педагогов. Мы 1 сентября посмотрим, сколько у нас учителей, руководителей кружков, воспитателей», — рассказал губернатор.

На данный момент установлен предварительный размер премий. Точные данные о дате выплаты и ее размере озвучат в первой декаде сентября.

Какие премии хотят начислить учителям в Ярославской области:

  • учителям — 40 тысяч рублей;

  • воспитателям — 30 тысяч рублей;

  • руководителям кружков — 20 тысяч рублей.

Кстати, мы ведем онлайн-трансляцию со встречи Михаила Евраева с журналистами. Губернатор уже рассказал, как изменилась средняя зарплата по региону.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Школа Выплата Педагог Учитель Воспитатель
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Комментарии
67
Гость
1 час
Президент Путин снова показал пример настоящей заботы о людях труда
Гость
1 час
Здорово, что считают вместе с руководителями кружков, у нас в Ярославле столько талантливых студий!
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Гость
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