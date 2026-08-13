Шестидневку во всех школах страны хотят отменить: новости 13 августа

Сейчас школы сами решают, вводить пятидневку или шестидневку, и во втором случае в субботу проходят обязательные уроки Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 13 августа.

В Дагестане затонул катер — погибла женщина

На реке в Сулакском каньоне Дагестана произошло ЧП: катер с туристами врезался в скалу и затонул. На борту находились восемь пассажиров.

Как рассказали в МЧС, о происшествии сообщили в 12:31. Из‑за удара катер перевернулся. В воде оказалась женщина 1966 года рождения — она погибла. Люди, которые были рядом, успели достать ее из воды до приезда спасателей. Остальных пассажиров осмотрели врачи, но в больницу никого не повезли.

Специалисты выясняют обстоятельства трагедии. Региональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Водителям начали продавать топливные карты с большими скидками

Водителям в интернете всё чаще предлагают топливные карты и талоны на бензин. Такие объявления попадаются в мессенджерах, соцсетях и на сайтах. Покупателей привлекают огромными скидками и «суперакциями». Однако не стоит на это вестись, так как есть большой риск потерять деньги.

«Топливные карты или талоны предлагаются по стоимости существенно ниже рыночной либо в рамках якобы ограниченной по времени акции. Злоумышленники убеждают граждан перейти по ссылкам, которые в итоге ведут на фишинговые интернет-ресурсы», — написала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Эти сайты — почти точные копии страниц настоящих крупных заправок. Но если ввести там данные банковской карты или коды из СМС, мошенники получат ваши данные и смогут украсть деньги.

Люди стали активнее гасить ипотеку досрочно

За январь–март 2026 года на досрочное погашение ипотеки направлено около 380 млрд рублей. Это на 20% больше, чем годом ранее. Каждое третье новое жилищное кредитование закрывали досрочно.

Рост выплат связан со снижением доходности вкладов из‑за уменьшения ключевой ставки. Держать деньги на депозите стало менее выгодно, особенно при более высокой ставке по ипотеке. Около 90% погашений проводят за счет личных средств, в том числе премий и тринадцатых зарплат. Также люди используют рефинансирование или продажу заложенной недвижимости.

Досрочно гасить рыночную ипотеку выгодно, так как это позволяет заметно сократить переплату. Для льготной ипотеки такой подход менее рационален — ставки по ней зачастую ниже доходности вкладов.

При дальнейшем снижении ключевой ставки досрочные погашения рыночной ипотеки могут стать еще популярнее, а кредиты с господдержкой, вероятно, продолжат выплачивать по графику.

На Россию надвигается тайфун

На северо‑западе Тихого океана сложилась необычная ситуация — сразу три тайфуна оказались в одном регионе, и их траектории пересекаются. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова. По ее словам, она впервые наблюдает такую картину.

Тайфун «Чан‑Хом», ранее бушевавший в Японии, ослаб до тропической депрессии — скорость ветра в нём теперь ниже 18 м/с. Тем не менее его остатки затронут Россию. В Приморье, на юге Хабаровского края, в Еврейской автономной и Амурской областях ожидаются ливни с грозами. При этом резких перепадов температуры не прогнозируется.

Два других тайфуна, вероятно, не затронут большую часть России. Один уходит в океан, второй движется на север — есть риск, что он заденет северные Курилы и юг Камчатки. Однако траектория тайфуна может измениться.

Карты Visa и Mastercard могут уйти с российского рынка

Карты платежных систем Visa и Mastercard со временем могут перестать использоваться в России. Причина — в их физическом износе. Банки больше не выпускают новые карты этих систем, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ТАСС.

Депутат пояснил, что из‑за отсутствия обновления качество транзакций снижается, и в какой‑то момент провести платеж станет невозможно. При этом никаких ограничений на использование уже выпущенных карт нет. Спрос на такие карты, по словам Аксакова, уже заметно упал.

Парламентарий рекомендует по мере износа переходить на карты платежной системы «Мир». Конкретные сроки исчезновения Visa и Mastercard с рынка он называть не стал.

В Госдуме предложили контролировать собрания жильцов

В Госдуме разработали законопроект, призванный исключить массовую подделку протоколов собраний собственников жилья. По оценкам депутатов, сегодня фальсифицируется около 50% таких документов. Инициатива подготовлена зампредом комитета по строительству и ЖКХ Светланой Разворотневой и направлена на отзыв в правительство, пишут «Известия».

Предлагается оставить только два формата голосования: через ГИС ЖКХ (с идентификацией через «Госуслуги») либо через региональную информационную систему (в этом случае контроль возьмут на себя органы власти).

Как будет работать механизм:

инициатор собрания направляет уведомление — система формирует номерной бюллетень;

собственники получают уведомление на «Госуслугах» и голосуют онлайн либо заполняют бюллетень;

протокол формируется автоматически, владельцы помещений получают уведомление о результатах своего голосования.

Среди ключевых мер — отказ от передачи бумажных протоколов управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК, а также от их последующей пересылки в Госжилинспекцию. Документы будут поступать в ГЖИ в электронном виде. Это позволит исключить фальсификации на этапе передачи документов через посредников.

По словам Разворотневой, «Госуслуги» станут главным инструментом в борьбе с фальсификациями. Голос собственника будет зафиксирован в системе, и подделать его в бумажной форме не получится.

Контроль за ввозимыми автомобилями хотят усилить

Минпромторг разработал проект постановления, который предусматривает дополнительные проверки ввозимых в Россию зарубежных автомобилей. Цель — убедиться, что они соответствуют параметрам сертифицированных образцов.

Перед выдачей электронного паспорта ТС специалисты уполномоченной организации будут проводить идентификацию машины: осматривать ее и компоненты с заводской маркировкой (без разбора), фиксируя процесс на фото и видео.

В первую очередь проверят VIN‑номера, таблички изготовителя, устройства освещения, стёкла, зеркала, камеры, ремни безопасности, звуковые сигналы и шины. При необходимости проведут углубленный осмотр, в том числе блока управления двигателем, элементов тормозной системы и других узлов.

Причина инициативы — в том, что иностранные производители из недружественных стран прекратили работу в России и больше не несут солидарной ответственности за соответствие ввозимой продукции сертифицированному образцу. При этом ввоз машин по ранее оформленным «Одобрениям типа транспортного средства» продолжается, в том числе через страны ЕАЭС.

Как показали пилотные проверки (в частности, по параметрам шин), отдельные экземпляры нередко не соответствуют заявленным в документах характеристикам, пишут «Известия». Новая мера должна не допустить эксплуатации потенциально опасных автомобилей. Реализация инициативы потребует цифровизации ряда процессов, отмечают в АО «Электронный паспорт».

Индонезия планирует запустить прямые авиарейсы из российских городов на Бали

Посольство Индонезии в Москве сообщило «Известиям» о планах по запуску новых прямых авиамаршрутов из России. В числе потенциальных городов вылета — Новосибирск, Санкт‑Петербург, Владивосток и Казань. При этом основной фокус пока сделан на направлении в Бали.

Помимо Бали, перспективными для развития полетной программы в посольстве считают Ломбок и острова Комодо. В диппредставительстве рассчитывают, что расширение авиасообщения поможет диверсифицировать туристические потоки: другие регионы Индонезии предлагают уникальный опыт, дополняющий отдых на Бали, и прямой доступ к ним позволит привлечь путешественников в менее загруженные уголки страны.

На Кубани подросток утонул во время тренировки по гребле

В Краснодаре на реке Кубань погиб подросток. Трагедия случилась во время тренировки по гребле. Об этом сообщила пресс-служба местной прокуратуры.

Инцидент произошел на улице Кубанская, где располагается местная федерация гребли на байдарках и каноэ, передает телеграм‑канал SHOT. По данным канала, юноша занимался греблей меньше месяца. В ходе тренировки ему разрешили войти в воду в месте, не предназначенном для этого. Сильное течение реки Кубань затянуло школьника, он ушел под воду и не смог выбраться.

В пресс‑службе прокуратуры Краснодарского края заявили, что намерены детально разобраться в обстоятельствах трагедии: установить причины случившегося, проанализировать условия проведения тренировки и оценить, насколько строго соблюдались требования безопасности.

Всемирная федерация танцевального спорта сняла ограничения с россиян

Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF) разрешила российским спортсменам выступать без прежних ограничений. Такое решение принял руководящий орган федерации, говорится на сайте WDSF.

Раньше Международный олимпийский комитет (МОК) уже сделал шаг навстречу. Он временно вернул статус Олимпийскому комитету России и перестал требовать от спортивных федераций ограничивать участие россиян.

Теперь в танцевальном спорте больше не нужно получать особый нейтральный статус и проходить дополнительные проверки, чтобы принять участие в соревнованиях. Эти правила отменили сразу же после объявления решения.

В школах появятся комиссии для разбора споров об оценках за поведение

С 1 сентября во всех российских школах должны появиться специальные комиссии, которые будут разбирать спорные ситуации, связанные с оценками за поведение учеников. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

Задача комиссии — защитить интересы школьников и их родителей, если возникает несогласие с выставленной оценкой. Например, если ребенку поставили отметку «недопустимое поведение», а семья считает ее несправедливой, родители смогут обратиться в этот орган, чтобы ситуацию пересмотрели.

На экскурсионном судне в Турции случился пожар

В бухте Катранджи (провинция Мугла, Турция) загорелся экскурсионный теплоход Toys Boat. На борту в момент ЧП находились 115 человек, среди них были и дети.

Первым загорелся камбуз (кухня) судна, после чего огонь быстро распространился по внутренним помещениям и палубам. Пассажиры успели надеть спасательные жилеты и покинуть судно, прыгнув в море. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Судно же получило серьезные повреждения. Оно практически полностью выгорело и затем начало тонуть. Причины пожара пока не установлены.

Росстат выяснил, сколько стоит бензин в России

Росстат опубликовал статистику по ценам на бензин АИ‑92 за последнюю неделю. Средняя стоимость литра бензина АИ‑92 в России на 10 августа 2026 года — 72,17 рубля. При этом в регионах динамика цен заметно различается.

Сильнее всего топливо подорожало в Северной Осетии (+4,91%, до 77,60 рубля), Тверской (+4,58%) и Вологодской (+2,45%) областях. В Самарской области рост составил 0,89% — цена достигла 79,34 рубля за литр.

В ряде регионов цены снизились: лидер по удешевлению — Севастополь (–11,92%), далее следуют Дагестан (–9,48%), Брянская (–5,87%) и Томская (–4,07 %) области.

Максимальный ценник зафиксирован в Крыму — 163,03 рубля за литр, минимальный — в Омской области — 61,72 рубля.

Депутаты предлагают перевести все школы на пятидневную учебную неделю

В Госдуме выступили с инициативой сократить школьную учебную неделю до пяти дней, а в субботу оставить только внеурочные мероприятия. Соответствующее письмо депутаты направили главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Поводом для предложения стали новые санитарно‑эпидемиологические требования, которые вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Они предусматривают пятидневную учебную неделю для школьников с ограниченными возможностями здоровья: в субботу им можно будет проводить лишь внеурочную деятельность.