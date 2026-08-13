«Рай для моих глаз». Семья проехала 5600 километров на машине, чтобы увидеть красоты Турции — видео

Источник: Городские медиа

Доехать до Каппадокии на собственном автомобиле кажется непростой задачей. Но семья блогера Наврузы Орунбаевой уже второй раз отправилась в Турцию на машине. Вместе с мужем и тремя детьми они преодолели почти 5600 километров через Россию, Грузию и Турцию.

Главной целью поездки стала Каппадокия. Путешественники встретили рассвет на смотровой площадке и увидели сотни воздушных шаров, одновременно поднимающихся в небо.

Дорога оказалась спокойнее, чем ожидалось. Границы прошли быстро, самым сложным участком стали горные серпантины в Грузии. После Каппадокии семья продолжила путешествие через Аланью, Анталью и Памуккале, отказавшись от посещения Стамбула ради новых мест.

Бюджет поездки получился немаленьким. Платные дороги в России обошлись почти в две тысячи рублей, заправка до границы с Грузией — примерно в 19 тысяч, отдельно пришлось оформить страховки на автомобиль для Грузии и Турции. К этим расходам добавились гостиницы, питание и развлечения.