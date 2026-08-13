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Страна и мир «Рай для моих глаз». Семья проехала 5600 километров на машине, чтобы увидеть красоты Турции — видео

«Рай для моих глаз». Семья проехала 5600 километров на машине, чтобы увидеть красоты Турции — видео

Сильнее всего Наврузу Орунбаеву поразил фестиваль воздушных шаров в Каппадокии

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Источник:

Городские медиа

Доехать до Каппадокии на собственном автомобиле кажется непростой задачей. Но семья блогера Наврузы Орунбаевой уже второй раз отправилась в Турцию на машине. Вместе с мужем и тремя детьми они преодолели почти 5600 километров через Россию, Грузию и Турцию.

Главной целью поездки стала Каппадокия. Путешественники встретили рассвет на смотровой площадке и увидели сотни воздушных шаров, одновременно поднимающихся в небо.

Дорога оказалась спокойнее, чем ожидалось. Границы прошли быстро, самым сложным участком стали горные серпантины в Грузии. После Каппадокии семья продолжила путешествие через Аланью, Анталью и Памуккале, отказавшись от посещения Стамбула ради новых мест.

Бюджет поездки получился немаленьким. Платные дороги в России обошлись почти в две тысячи рублей, заправка до границы с Грузией — примерно в 19 тысяч, отдельно пришлось оформить страховки на автомобиль для Грузии и Турции. К этим расходам добавились гостиницы, питание и развлечения.

Действительно ли путешествие на автомобиле стоит таких затрат — смотрите в нашем коротком видео выше.

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Никита Егоров
Турция Аланья Анталья Автотуризм
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Комментарии
2
Гость
2 часа
Вы тупые по 2 раза одно и тоже?
Гость
2 часа
Турки веками были нашими врагами. Они есть наши враги. Сегодня, когда турки нищие, они вдвойне опасны.
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Гость
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