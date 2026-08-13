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Город Карабулинская развязка Ярославцы предложили свой вариант, как назвать третий мост

Ярославцы предложили свой вариант, как назвать третий мост

Что об этом думает губернатор

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Ярославцы предложили назвать третий мост в честь хоккеистов «Локомотива» | Источник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Ярославской областиЯрославцы предложили назвать третий мост в честь хоккеистов «Локомотива» | Источник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Ярославской области

Ярославцы предложили назвать третий мост в честь хоккеистов «Локомотива»

Источник:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Ярославской области

Ярославцы предложили назвать третий мост в честь хоккеистов «Локомотива». На встрече губернатора с журналистами корреспондент Городского телеканала озвучил идею назвать новый мост в Ярославле мостом Чемпионов.

«Честно говоря, больше думал про его строительство, чем про название. Мост строится очень хорошими темпами. Уже в Заволжье навстречу идет строительство моста. Сейчас подрядчик будет наращивать силы. Подрядчик самый крупный в России. По названию давайте подумаем», — ответил журналистам губернатор региона.

Третий мост через Волгу — один из этапов строительства масштабного проекта Карабулинской развязки в Ярославле, которая соединит Красноперекопский, Фрунзенский и Заволжский районы. Проект реализуется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В конце июля власти сообщали о начале монтажа ригелей третьего моста. Это несущие конструкции, которые соединяют стойки опор между собой и примут на себя вес всего пролетного строения.

На карте показываем, где именно будет проходить третий мост через Волгу | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа На карте показываем, где именно будет проходить третий мост через Волгу | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

На карте показываем, где именно будет проходить третий мост через Волгу

Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Подрядчиком на объекте является ООО «Трансстроймеханизация» (входит в АО «Группа компаний Нацпроектстрой»). Кроме того, над реализацией четвертого этапа строительства моста через Волгу работает компания «Мостоотряд-6», которая входит в дивизион «Дороги и мосты».

«Дороги и мосты» входит в инфраструктурный холдинг «Нацпроектстрой». Как ранее сообщали наши коллеги из «Фонтанки.ру», в числе соучредителей холдинга — Аркадий Ротенберг. По итогам 2025 года Forbes разместил Аркадия Ротенберга на 29-м месте в рейтинге российских миллиардеров.

Все новости о строительстве Карабулинской развязки в городе публикуем в нашем сюжете на эту тему.

Мы ведем онлайн-трансляцию со встречи губернатора с журналистами.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Третий мост Михаил Евраев ХК Локомотив Название
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Комментарии
43
Гость
36 минут
Бот скоро будет сразу выдавать комментариев больше, чем живёт людей в Ярославле вместе с грудными младенцами, кошками и собаками.
Гость
39 минут
Губернатор мыслит прагматично, сначала бетон зальем, потом табличку повесим
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Гость
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