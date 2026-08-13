Ярославцы предложили свой вариант, как назвать третий мост

Ярославцы предложили назвать третий мост в честь хоккеистов «Локомотива» Источник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Ярославской области

Ярославцы предложили назвать третий мост в честь хоккеистов «Локомотива». На встрече губернатора с журналистами корреспондент Городского телеканала озвучил идею назвать новый мост в Ярославле мостом Чемпионов.

«Честно говоря, больше думал про его строительство, чем про название. Мост строится очень хорошими темпами. Уже в Заволжье навстречу идет строительство моста. Сейчас подрядчик будет наращивать силы. Подрядчик самый крупный в России. По названию давайте подумаем», — ответил журналистам губернатор региона.

Третий мост через Волгу — один из этапов строительства масштабного проекта Карабулинской развязки в Ярославле, которая соединит Красноперекопский, Фрунзенский и Заволжский районы. Проект реализуется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В конце июля власти сообщали о начале монтажа ригелей третьего моста. Это несущие конструкции, которые соединяют стойки опор между собой и примут на себя вес всего пролетного строения.

На карте показываем, где именно будет проходить третий мост через Волгу Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Подрядчиком на объекте является ООО «Трансстроймеханизация» (входит в АО «Группа компаний Нацпроектстрой»). Кроме того, над реализацией четвертого этапа строительства моста через Волгу работает компания «Мостоотряд-6», которая входит в дивизион «Дороги и мосты».

«Дороги и мосты» входит в инфраструктурный холдинг «Нацпроектстрой». Как ранее сообщали наши коллеги из «Фонтанки.ру», в числе соучредителей холдинга — Аркадий Ротенберг. По итогам 2025 года Forbes разместил Аркадия Ротенберга на 29-м месте в рейтинге российских миллиардеров.

Все новости о строительстве Карабулинской развязки в городе публикуем в нашем сюжете на эту тему.