Приехал в отпуск. Погибшим из-за упавшего дерева в Ярославле оказался военный

Участника СВО насмерть придавило деревом Источник: Жесть Ярославль / Max.ru

Появилась информация о погибшем мужчине, которого 12 августа придавило деревом во Фрунзенском районе Ярославля. Трагедия произошла на проезде Ушакова, 16.

Как удалось выяснить 76.RU, погибшим оказался 28-летний участник СВО. Военный приезжал в Ярославль в отпуск.

На место приезжали медики на карете реанимации, но спасти мужчину не удалось. Он погиб на месте.

Как рассказывали очевидцы, на этом месте много старых деревьев.

«Вдоль аллеи очень много старых тополей. При каждом ветре того гляди упадут. Неоднократно обращались в администрацию, чтобы спилили. Бездействуют. И вот результат», — подписал автор поста в max-канале «Жесть Ярославль».

На место ЧП съехались спецслужбы Источник: Жесть Ярославль / Max.ru

После случившегося правоохранители организовали проверку. Будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан. В том числе, рассмотрят вопросы полноты принимаемых мер по выявлению, опиловке и вырубке аварийных деревьев.

Жители проезда Ушакова не в первый раз жалуются на упавшие деревья. В конце июня читатели 76.RU столкнулись с такой ситуацией в соседнем дворе — напротив дома № 7. Тогда дерево перегородило проезжую часть и оборвало провода.

Редакция 76.RU по факту случившегося сделала запрос в администрацию города о том, проверялись ли деревья по этому адресу.