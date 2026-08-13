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Происшествия Подробности Приехал в отпуск. Погибшим из-за упавшего дерева в Ярославле оказался военный

Приехал в отпуск. Погибшим из-за упавшего дерева в Ярославле оказался военный

Что известно о трагедии

1 098
Участника СВО насмерть придавило деревом | Источник: Жесть Ярославль / Max.ruУчастника СВО насмерть придавило деревом | Источник: Жесть Ярославль / Max.ru

Участника СВО насмерть придавило деревом

Источник:

Жесть Ярославль / Max.ru

Появилась информация о погибшем мужчине, которого 12 августа придавило деревом во Фрунзенском районе Ярославля. Трагедия произошла на проезде Ушакова, 16.

Как удалось выяснить 76.RU, погибшим оказался 28-летний участник СВО. Военный приезжал в Ярославль в отпуск.

На место приезжали медики на карете реанимации, но спасти мужчину не удалось. Он погиб на месте.

Как рассказывали очевидцы, на этом месте много старых деревьев.

«Вдоль аллеи очень много старых тополей. При каждом ветре того гляди упадут. Неоднократно обращались в администрацию, чтобы спилили. Бездействуют. И вот результат», — подписал автор поста в max-канале «Жесть Ярославль».

На место ЧП съехались спецслужбы | Источник: Жесть Ярославль / Max.ruНа место ЧП съехались спецслужбы | Источник: Жесть Ярославль / Max.ru

На место ЧП съехались спецслужбы

Источник:

Жесть Ярославль / Max.ru

После случившегося правоохранители организовали проверку. Будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан. В том числе, рассмотрят вопросы полноты принимаемых мер по выявлению, опиловке и вырубке аварийных деревьев.

Жители проезда Ушакова не в первый раз жалуются на упавшие деревья. В конце июня читатели 76.RU столкнулись с такой ситуацией в соседнем дворе — напротив дома № 7. Тогда дерево перегородило проезжую часть и оборвало провода.

Редакция 76.RU по факту случившегося сделала запрос в администрацию города о том, проверялись ли деревья по этому адресу.

Редакция 76.RU выражает соболезнования родным погибшего.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Упавшее дерево Боец СВО
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Комментарии
47
Гость
44 минуты
Это даже не дерево, а засохший ствол, без веток и листьев.
Гость
1 час
Спил сухих и аварийных деревьев в городе обязаны проводить собственники или балансодержатели территории (администрация, управляющие компании) на основании Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Сроки устранения зависят от степени угрозы: от 24 часов при ЧП до 30 дней по обычным заявкам. Кстати. От жителей с их словов, были обращения аж с прошлого года. Кто ответит за смерть человека?
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Гость
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