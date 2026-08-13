Успейте подать заявление: в каких школах Ярославля остались места в 10 классы — обзор

До начала нового учебного года остается чуть меньше трех недель. При этом в школах Ярославля все еще введется набор в старшие классы. Всего в городе свободно 354 места в 10-е классы.
«Образовательная организация осуществляет прием документов на индивидуальный отбор на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного в образовательную организацию посредством платформы обратной связи», — указано на сайте департамента мэрии Ярославля.
Какие профили доступны для старшеклассников в школах Ярославля:
технологический — 43 места;
естественно-научный — 23 места;
гуманитарный — 30 мест;
социально-экономический — 89 мест;
универсальный профиль — 169 мест.
Всего в пяти школах открыт набор учеников без индивидуального отбора. Подробный список школ по районам со свободными местами приводим ниже.
- Дзержинский район
- Заволжский район
- Кировский и Ленинский районы
- Красноперекопский район
- Фрунзенский район
Дзержинский район
Образовательный комплекс № 2 «Вектор»: школа № 39 (ул. Урицкого, 32а) — 3 места на технологический профиль, 2 места на Естественно-научный профиль, 9 мест на социально-экономический профиль; школа № 81 (ул. Блюхера, 32а, ул. Елены Колесовой, 3) — 2 места на технологический профиль, 1 место на естественно-научный профиль, 8 мест на социально-экономический профиль.
образовательный комплекс № 4: школа № 90 (Ленинградский просп., 64А) — 5 мест на социально-экономический профиль; школа № 5 — 7 мест на естественно-научный профиль; универсальный профиль — 5 мест.
образовательный комплекс № 5: школа № 87 (Ленинградский просп., 68А) — 8 мест на универсальный профиль; школа № 56 — по одному месту на социально-экономический и универсальный профили;
образовательный комплекс № 6: школа № 99 (ул. Труфанова, д. 25а) — 2 места на универсальный профиль;
образовательный комплекс № 7: школа № 27 (ул. Труфанова, 4) — по 7 мест на социально-экономический и универсальный профили; школа № 62 (ул. Труфанова, д. 16) — 4 места на естественно-научный профиль, 2 места на социально-экономический профиль;
образовательный комплекс № 8: школа № 29 (Архангельский пр., 13, 10-й микрорайон, Северный жилой район) — 1 место на социально-экономический профиль; школа № 55 (ул. Громова, 36) — по два места на гуманитарный и универсальный профили;
образовательный комплекс № 9: школа № 11 (ул. Громова, 10А) — 1 место на естественно-научный профиль, 3 места на социально-экономический профиль.
образовательный комплекс № 39: школа № 17 (Красноперевальский пер., 4) — 20 мест на универсальный профиль; школа № 60 (Большая Любимская ул., 71, посёлок Норское) — 14 мест на универсальный профиль без индивидуального отбора;
Образовательный комплекс «Гимназия № 2»: гимназия № 2 (Ленинградский просп., 87) — 1 место на гуманитарный профиль.
Заволжский район
Образовательный комплекс № 12: школа № 67 (ул. Панфилова, д. 9а) — 5 мест на технологический профиль, 3 места на гуманитарный профиль, 1 место на социально-экономический профиль, 5 мест на универсальный профиль;
образовательный комплекс № 13: школа № 77 (ул. Комарова, д. 1А) — 3 места на социально-экономический профиль;
образовательный комплекс № 15: школа № 47 (Клубная ул., 23) — 11 мест на универсальный профиль без индивидуального отбора;
образовательный комплекс № 16: школа № 48 (ул. Папанина, 10А) — 10 мест на социально-экономический профиль;
образовательный комплекс № 18: школа № 59 (ул. Серго Орджоникидзе, 35А) — 3 места на технологический профиль;
гимназия № 3 (ул. Саукова, 5): 1 место на технологический профиль.
Кировский и Ленинский районы
Образовательный комплекс № 19: школа № 37 с углублённым изучением английского языка (ул. Советская, д. 66) — 2 места на естественно-научный профиль; школа № 94 — 16 мест на универсальный профиль без индивидуального отбора;
образовательный комплекс № 20: школа № 30 (Угличская ул., 60) — 2 места на технологический профиль, 5 мест на естественно-научный профиль; школа № 3 (ул. Жукова, 7А) — 2 места на гуманитарный профиль; № 76 — 2 места на технологический профиль;
образовательный комплекс № 21: школа № 9 (ул. Чкалова, 26) — 1 место на универсальный профиль;
образовательный комплекс № 22 им. Н. А. Некрасова: школа № 4 (ул. Волкова, 5) — по одному месту на гуманитарный и социально-экономический профили;
образовательный комплекс № 24 им. А. С. Пушкина: школа № 43 (Большая Октябрьская ул., 64А) — 7 мест на гуманитарный профиль.
Красноперекопский район
Образовательный комплекс № 26: школа № 40 (ул. Будкина, 11) — 3 места на технологический профиль, 10 мест на социально-экономический профиль, 6 мест на универсальный профиль; школа № 96 (ул. Стачек, 57) — 51 место на универсальный профиль без индивидуального отбора;
образовательный комплекс № 29 «Яркампус»: школа № 12 (ул. Курчатова, 8) — по 4 места на технологическом и социально-экономическом профилях;
образовательный комплекс № 30: школа № 31 (ул. Нефтяников, д. 26) — 2 места на технологический профиль; 10 мест на социально-экономическом профиле; школа № 15 (ул. Павлова, д. 37) — 2 места на технологический профиль, 1 место на естественно-научный профиль;
образовательный комплекс № 32 имени В. В. Терешковой: школа № 32 (ул. Лесная 1Б) — 4 места на технологический профиль.
Фрунзенский район
Образовательный комплекс № 11: школа № 21 им. А. М. Достоевского (Ильинская ул., 14) — 3 места на гуманитарный профиль, 4 места на социально-экономический профиль; школа № 16 (Туговская ул., 11) — 15 мест на универсальный профиль без индивидуального отбора;
образовательный комплекс № 31: школа № 28 (ул. Калинина, д. 35а) — 4 места на технологический профиль, 1 место на социально-экономический профиль, 2 места на универсальный профиль;
образовательный комплекс № 33: школа № 6 им. Подвойского (проезд Подвойского, д. 11) — 2 места на технологический профиль, 11 мест на гуманитарный профиль;
образовательный комплекс № 34: школа № 14 им. В. Н. Лататуева (ул. Гоголя, 7) — 2 места на технологический профиль, 1 место социально-экономический профиль;
образовательный комплекс № 35: школа № 89 (просп. Фрунзе, 75А) — по три места на социально-экономический и универсальный профили;
образовательный комплекс № 36: школа № 88 (ул. Звездная, д. 11) — 5 мест на социально-экономический профиль; школа № 78 (ул. Пирогова, д. 12) — 2 места на технологический профиль.
Ранее мы рассказывали, что изменится в школах с 1 сентября. А также публиковали список школ, где остались места в 1-е классы.
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