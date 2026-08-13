Принесет 300 млн рублей: в Ярославской области вводят туристический налог

В Ярославской области введут турналог Источник: Анна Ёлкина / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области с 1 января 2027 года введут туристический налог. О таком решении заявил губернатор Михаил Евраев 13 августа на встрече с журналистами и блогерами.

«100 рублей, которые берутся с номера, — 3%. Но не менее 100 рублей — это для туриста не критично. А нашему муниципальному бюджету даст более 300 миллионов рублей по следующему году. Муниципальный налог пойдет на дороги, развитие инфраструктуры, на социальную поддержку», — пояснил глава региона.

Как объяснил губернатор, средства пойдут в общий бюджет региона и не будут иметь целевого назначения.

Туристический налог вводится по решению муниципальных властей. Его выплачивают гостиницы и отельеры с выручки от проживания, при этом он автоматически включается в итоговую стоимость номера (без учета НДС), а не взимается с постояльцев отдельно. Туристический налог введен в Рязани, Нижнем Новгороде, Курске, Самаре, Тюмени, городе Урюпинске Волгоградской области и других регионах России.

Турналог — хорошее подспорье для бюджетов муниципальных округов. Михаил Евраев губернатор Ярославской области

Со слов Михаила Евраева, туристы, посещающие Ярославскую область, часто становятся и инвесторами, и даже жителями. Миграционный поток в регионе положительный. По его данным, за 2025 год регион посетили 13,2 млн туристов. Сюда входят и те, кто приезжает на день, и те, кто остаются на ночь.

«Это всё наши гости. Мы идем к цифре 25–30 млн человек, это серьезнейшее развитие. Мы не упускаем никакие возможности для развития», — отметил губернатор.

Напомним, в 2024 году Михаил Евраев говорил, что не собирается вводить туристический налог в регионе. Свое решение он объяснял работой с инвесторами.

«В Ярославской области туристический налог точно не будет введен, мы не хотим никакой дополнительной нагрузки на инвесторов. Это не изменится. Мы специально говорим: дорогие друзья, приходите, никакого увеличения налогообложения не будет, все условия зафиксированы, будете стабильно развиваться, работать и получать прибыль», — говорил Михаил Евраев в интервью ТАСС в 2024 году.

Такой же позиции глава региона придерживался в 2025 году. Однако в апреле 2026 года в интервью главреду 76.RU он не отрицал, что в регионе рассматривается введение такого налога.

«Я вполне допускаю, что в будущем мы налог[туристический] введем. Но сейчас мы не получим нужного эффекта», — говорил губернатор Ярославской области.