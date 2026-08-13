«Инвестиции серьезные»: стало известно, сколько потратят на строительство нового стадиона в Ярославле

Губернатор Михаил Евраев рассказал, в какую цену обойдется строительство нового стадиона для футбольного клуба «Шинник» в Ярославле. Вопрос о том, реконструировать действующий стадион или строить новый с нуля, обсуждался долго.
«Есть два варианта: либо его реконструировать, что практически невозможно. Это будет очень дорого, изменились нормы с тех пор, как его строили, а это было лет 70–80 назад. Проще построить новый», — объяснял губернатор еще в июле 2025-го.
На встрече с журналистами 13 августа 2026 года глава региона заявил, что новый стадион на 12 тысяч зрителей (вдвое меньше существующего) уже проектируется.
«Нельзя не сказать о главном. Сейчас проектируется и будет строиться новый стадион „Шинник“ на месте старого „Шинника“ вместительностью на 12 тысяч человек. Инвестиции очень серьезные, стоимость объекта около 16 миллиардов плюс-минус. Это знаковый объект, который изменит и наши возможности по футболку, и центр города значимо поменяет. Никогда бы мы в сложное экономическое время не смогли получить финансирование федеральное на такой проект», — рассказал Михаил Евраев.
В мае 2026 года в Ярославле подвели итоги открытого конкурса на лучшие эскизы для реконструкции стадиона. Лучшими признали 5 концепций. Их авторы — ярославские и федеральные архитектурные бюро. Наиболее яркие и совместимые решения сформируют итоговый облик спортивного объекта.
17 июня муниципалитет Ярославля по предложению мэрии принял решение о передаче стадиона «Шинник» в Ярославле в качестве имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Центр социально-экономического развития территорий». Участие мэрии Ярославля в данном НКО направлено на реализацию соглашения между правительством Ярославской области, банком ПСБ и городскими властями. В рамках соглашения банк возьмет на себя обязательства по созданию нового стадиона и нежилого делового центра на территории «Шинника». На плечи областного правительства ляжет финансирование подготовки временного стадиона для проведения тренировок и игр футбольного клуба «Шинник».
Временным домашним полем для ярославской футбольной команды «Шинник» станет стадион «Спартак» в Ростове Великом. Для того чтобы ярославская команда могла проводить здесь матчи, ростовский стадион приведут в соответствие с требованиями Российского футбольного союза. Например, установят дополнительные трибуны с использованием быстровозводимых конструкций (так как вместимость должна быть не менее трех тысяч зрителей), сделают подогрев поля. Также обещают проработать транспортную логистику, чтобы болельщики могли посещать игры.
Главное со встречи Михаила Евраева с журналистами смотрите в онлайн-трансляции.