«Инвестиции серьезные»: стало известно, сколько потратят на строительство нового стадиона в Ярославле

Сколько потратят на строительство нового стадиона в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Михаил Евраев рассказал, в какую цену обойдется строительство нового стадиона для футбольного клуба «Шинник» в Ярославле. Вопрос о том, реконструировать действующий стадион или строить новый с нуля, обсуждался долго.

«Есть два варианта: либо его реконструировать, что практически невозможно. Это будет очень дорого, изменились нормы с тех пор, как его строили, а это было лет 70–80 назад. Проще построить новый», — объяснял губернатор еще в июле 2025-го.

На встрече с журналистами 13 августа 2026 года глава региона заявил, что новый стадион на 12 тысяч зрителей (вдвое меньше существующего) уже проектируется.

«Нельзя не сказать о главном. Сейчас проектируется и будет строиться новый стадион „Шинник“ на месте старого „Шинника“ вместительностью на 12 тысяч человек. Инвестиции очень серьезные, стоимость объекта около 16 миллиардов плюс-минус. Это знаковый объект, который изменит и наши возможности по футболку, и центр города значимо поменяет. Никогда бы мы в сложное экономическое время не смогли получить финансирование федеральное на такой проект», — рассказал Михаил Евраев.

В мае 2026 года в Ярославле подвели итоги открытого конкурса на лучшие эскизы для реконструкции стадиона. Лучшими признали 5 концепций. Их авторы — ярославские и федеральные архитектурные бюро. Наиболее яркие и совместимые решения сформируют итоговый облик спортивного объекта.

17 июня муниципалитет Ярославля по предложению мэрии принял решение о передаче стадиона «Шинник» в Ярославле в качестве имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Центр социально-экономического развития территорий». Участие мэрии Ярославля в данном НКО направлено на реализацию соглашения между правительством Ярославской области, банком ПСБ и городскими властями. В рамках соглашения банк возьмет на себя обязательства по созданию нового стадиона и нежилого делового центра на территории «Шинника». На плечи областного правительства ляжет финансирование подготовки временного стадиона для проведения тренировок и игр футбольного клуба «Шинник».

Временным домашним полем для ярославской футбольной команды «Шинник» станет стадион «Спартак» в Ростове Великом. Для того чтобы ярославская команда могла проводить здесь матчи, ростовский стадион приведут в соответствие с требованиями Российского футбольного союза. Например, установят дополнительные трибуны с использованием быстровозводимых конструкций (так как вместимость должна быть не менее трех тысяч зрителей), сделают подогрев поля. Также обещают проработать транспортную логистику, чтобы болельщики могли посещать игры.