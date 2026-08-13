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Происшествия «Работают пожарные»: на трассе М-8 в Ярославской области собралась пробка из-за горящей машины — видео

«Работают пожарные»: на трассе М-8 в Ярославской области собралась пробка из-за горящей машины — видео

Водитель автомобиля пострадал

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На трассе М-8 в Ярославской области загорелась машина | Источник: Ростовский округ / Vk.comНа трассе М-8 в Ярославской области загорелась машина | Источник: Ростовский округ / Vk.com

На трассе М-8 в Ярославской области загорелась машина

Источник:

Ростовский округ / Vk.com

На трассе М-8 в Ярославской области днем 13 августа собралась огромная пробка. Причина — загоревшийся автомобиль. ЧП произошло неподалеку от поселка Петровское Ростовского округа.

«Уважаемые друзья, будьте внимательны! На 186-м км трассы М-8 произошло возгорание автомобиля, на месте работают пожарные бригады. По оперативной информации водитель автомобиля жив и госпитализирован. Движение на данном участке дороги остаётся затруднённым», — рассказали в официальном сообществе Ростовского муниципального округа во «Вконтакте».

К посту приложено видео. На записи видно, что за горящим авто растянулась огромная пробка из легковых машин и грузовиков.

Очевидцы показали последствия происшествия

Источник:

Ростовский округ / Vk.com

По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 18:47, проезд по трассе в сторону Москвы все еще затруднен. Участок от деревни Михайловское до деревни Дертники отмечен багровым цветом. Движение также затрудняет проведение дорожных работ на трассе.

На трассе собралась пробка | Источник: Яндекс.КартыНа трассе собралась пробка | Источник: Яндекс.Карты

На трассе собралась пробка

Источник:

Яндекс.Карты

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Трасса М-8 Холмогоры Пробка Горящая машина
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Комментарии
6
Гость
3 часа
Жуть, но спасатели сработали
Гость
3 часа
Водителю здоровья, хорошо, что жив. Машина какой марки?
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Гость
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