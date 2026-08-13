«Работают пожарные»: на трассе М-8 в Ярославской области собралась пробка из-за горящей машины — видео

На трассе М-8 в Ярославской области загорелась машина Источник: Ростовский округ / Vk.com

На трассе М-8 в Ярославской области днем 13 августа собралась огромная пробка. Причина — загоревшийся автомобиль. ЧП произошло неподалеку от поселка Петровское Ростовского округа.

«Уважаемые друзья, будьте внимательны! На 186-м км трассы М-8 произошло возгорание автомобиля, на месте работают пожарные бригады. По оперативной информации водитель автомобиля жив и госпитализирован. Движение на данном участке дороги остаётся затруднённым», — рассказали в официальном сообществе Ростовского муниципального округа во «Вконтакте».

К посту приложено видео. На записи видно, что за горящим авто растянулась огромная пробка из легковых машин и грузовиков.

Очевидцы показали последствия происшествия Источник: Ростовский округ / Vk.com

По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 18:47, проезд по трассе в сторону Москвы все еще затруднен. Участок от деревни Михайловское до деревни Дертники отмечен багровым цветом. Движение также затрудняет проведение дорожных работ на трассе.