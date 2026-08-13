15 уморительных фото животных, которых застукали в очень неловкий момент

Сразу видно: не принцесса, а королевна Источник: Mirka Koot / International Pet Photography Awards 2026

Недавно мы показывали самые милые снимки среди финалистов конкурса Pet Photography Awards 2026. Казалось, ничего прелестнее мы уже не увидим, но нет. Создатели объявили, кто среди фотографов стал победителем в этом году, и оказалось, что среди сотен фотографий притаились не менее чудесные. Вы только взгляните на тех, кто покорил членов жюри и забрал главный приз в 15 номинациях.

Талант Калли Соден — находить подход к любым овчаркам. На одном снимке для конкурса собака мучается выбором между ангелом и бесом, на другом молится об огромной косточке или других прелестях жизни. Но особенно выделяется этот кадр, похожий на собачью версию «Принцессы на горошине». Правда, здесь главная героиня совсем не почувствовала, что под перинами что-то есть, и спокойно валяется, прикрыв глазки.

Вот такая нынче принцесса на горошине Источник: Callie Soden / International Pet Photography Awards 2026

Если бы нас спросили, как ощущаются ночные тыгыдыки котиков, мы бы показали фотографию Белинды Ричардс. Как в одну минуту пушистик может играть, есть, что-то уронить и запрыгнуть на люстру — загадка, которую только предстоит решить человечеству. Возможно, он также разделяется на несколько клонов и успевает везде и сразу.

Котиков много не бывает, тем более таких пушистых Источник: Belinda Richards / International Pet Photography Awards 2026

В любом важном и срочном деле просто не обойтись без пушистого друга. А иначе как вы сами поменяете лампочку, протрете со стола, уберете что-то с пола? Спойлер: никак. Так что вот так выглядит собака, когда в деле требуется ноль собак.

Свет уже за дополнительную плату в виде вкусняшки Источник: Inge Heimensen / International Pet Photography Awards 2026

Котокафе уже есть, возможно, в мире не хватает теперь котогалерей. Как бы выглядела одна из них, показала Кэти Брокман. Тишина и спокойствие в этом месте бы только снились, но зато где еще можно было бы прикоснуться к Моне Лизе? Правда, пушистой.

Позировать для картины по несколько часов — это задача не для этих котят Источник: Katie Brockman / International Pet Photography Awards 2026

Нельзя спрашивать у дам про вес и возраст, но у животных таких правил этикета нет. Ворон цифры на весах совсем не скрывает — что есть, всё его, но котик делиться фактами о том, сколько прячется под шерстью, не спешит.

Если в удаве — 5 мартышек, то сколько ворон в коте? Источник: Mirka Koot / International Pet Photography Awards 2026

Если ваша собака не готова вас поддержать во всех идеях, как пес Линды Гломб, то пора провести с ней профилактическую беседу.

— Во многих моих художественных образах фигурирует моя собака-спасатель Шнаффи, она — маленький вихрь и с радостью поддерживает все мои безумные идеи, — поделилась автор фотографий.

Победитель в номинации «В действии» Источник: Linda Glomb / International Pet Photography Awards 2026

Внеплановый тест на внимательность: найдите за 5 секунд собаку на фотографии. Если нашли, то есть еще второй уровень сложности: попробуйте разглядеть, что это за порода.

Так выглядит один из кадров победителя в номинации «Портрет собаки» Источник: Marc Vandijck / International Pet Photography Awards 2026

Осень еще не наступила, но после этого снимка октябрьское настроение уже тут как тут. Осталось научиться так же выразительно позировать, как этот золотистый ретривер, который словно сошел из сказки «Десятое королевство» (6+). Кто знает, может, и это заколдованный принц из волшебной страны.

Снимок стал лучшим в номинации «Портфолио по заказу» Источник: Shandess Griffin / International Pet Photography Awards 2026

Когда день начинается с танца собак и реки из овец — значит, всё идет как надо. Пастушьи виртуозы ведут свои пушистые стада, и они точно не готовы, чтобы огромный бурный поток превратился в кучу маленьких белых капелек на зеленых лугах.

Победитель в номинации «Документалистика» Источник: Rebecca Williams / International Pet Photography Awards 2026

Сделайте вид, что совсем не видите, где тут жеребенок. Он старательно прячется и практически смог стать невидимым для всех, кроме фотографа Лауры Брокхофф.

— В основе моей фотографии лежит сторителлинг, — рассказала автор. — Вместо того чтобы разыгрывать сцену, я ищу искренние моменты и неподдельные эмоции, небольшие встречи, которые раскрывают характер лошади.

Лучший снимок в номинации «Портрет лошади» Источник: Laura Brockhoff / International Pet Photography Awards 2026

Фотографу Андреа Захрау было особенно тяжело среди других победителей. Он подал свои снимки в номинацию «Мастерство в кадре». Если в других категориях авторы могли редактировать свои работы и доводить их до совершенства, то здесь снимки должны быть без грамма фотошопа.

Победитель в номинации «Мастерство в кадре» Источник: Andrea Zachrau / International Pet Photography Awards 2026

Джек Воробей, ты ли это? Простите, капитан Джек Воробей. Судя по харизматичному хулиганскому взгляду, перу у уха и отметине на мордочке, кто-то готов и всех овечек в поле построить по струнке смирно, и корабль с командой украсть.

С этим малым шутки плохи Источник: Callie Soden / International Pet Photography Awards 2026

Говорят, если хочешь узнать человека, посмотри на его друзей. Но можно пойти дальше и посмотреть на его питомца и их взаимоотношения.

Победитель в номинации «Животные и люди» Источник: Sandra Ferwerda / International Pet Photography Awards 2026

Кристел принесли победу фотографии с ее любимой собакой Тони. Среди ее работ нет ни одного кадра в студии с отрепетированными командами. По словам победительницы, она не планировала устраивать фотосессию, всё получилось случайно, когда она делала ремонт, ее любимый четвероногий был рядом.

Победитель в номинации «Мобильная съемка» Источник: Christel Wellens / International Pet Photography Awards 2026