«Проведены переговоры»: в Ярославской области сообщили о новых договоренностях с поставщиками топлива

Больше бензина будут завозить в Ярославскую область Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В Ярославскую область будут завозить больше топлива. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 21 июня 2026 года.

«Проведены переговоры со всеми основными поставщиками, работающими в регионе: компаниями „Роснефть“, „Газпромнефть“, „Лукойл“, „Татнефть“ и другими. Договорились о дополнительных отгрузках на АЗС не только крупных городов, но и малых, отдаленных населенных пунктов, таких, например, как Брейтово», — уточнил глава региона.

Напомним, ранее жители Ярославской области стали жаловаться на дефицит топлива в регионе. На некоторых АЗС закончились определенные виды бензина. На заправках выстраиваются огромные очереди. В соцсетях местные жители жалуются, что многие в панике заливают топливо сразу в несколько канистр, из-за чего оно быстрее заканчивается.

В Минтрансе также пояснили, что проблем с закупкой топлива для общественного транспорта у перевозчиков нет.