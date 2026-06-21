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Город Подробности «Проведены переговоры»: в Ярославской области сообщили о новых договоренностях с поставщиками топлива

«Проведены переговоры»: в Ярославской области сообщили о новых договоренностях с поставщиками топлива

В регион будут завозить больше бензина

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Больше бензина будут завозить в Ярославскую область | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUБольше бензина будут завозить в Ярославскую область | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Больше бензина будут завозить в Ярославскую область

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

В Ярославскую область будут завозить больше топлива. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 21 июня 2026 года.

«Проведены переговоры со всеми основными поставщиками, работающими в регионе: компаниями „Роснефть“, „Газпромнефть“, „Лукойл“, „Татнефть“ и другими. Договорились о дополнительных отгрузках на АЗС не только крупных городов, но и малых, отдаленных населенных пунктов, таких, например, как Брейтово», — уточнил глава региона.

Напомним, ранее жители Ярославской области стали жаловаться на дефицит топлива в регионе. На некоторых АЗС закончились определенные виды бензина. На заправках выстраиваются огромные очереди. В соцсетях местные жители жалуются, что многие в панике заливают топливо сразу в несколько канистр, из-за чего оно быстрее заканчивается.

В Минтрансе также пояснили, что проблем с закупкой топлива для общественного транспорта у перевозчиков нет.

При этом, по данным федерального Росстата, в Ярославской области оказался самый дешевый бензин в ЦФО. Такую статистику специалисты привели 15 июня 2026 года. Средняя цена за литр в регионе — 65,79 рубля. Правда, по сравнению с сентябрем 2025 года, цены выросли.

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Комментарии
29
Гость
13 минут
А что случилось с ярославским НПЗ можно узнать? Это градообразующее предприятие. Почему о клумбах и о каком-то сыне какой-то Барановской рассказывают, а об этом нет?
Гость
1 час
На дорогах точно станет свободнее
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Гость
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