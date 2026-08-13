Снова на льду: «Локомотив» начал предсезонную подготовку — фото

Тренировочные сборы команды в Ярославле продлятся до 19 августа
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Александр Куренной / 76.RU
В Ярославле 13 мая прошла открытая тренировка игроков «Локомотива». Сейчас парни
активно готовятся к началу нового сезона КХЛ. Помимо тренировочных мероприятий, на домашней арене у «Локомотива» запланированы два контрольных матча и поездка в Омск на традиционный предсезонный хоккейный турнир — Кубок Блинова.
Мы побывали на тренировке. Показываем, как занимаются дважды чемпионы.
Ребят поделили на две группы
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Александр Куренной / 76.RU
Андрей Сергеев наблюдает за товарищами по команде
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Александр Куренной / 76.RU
Александр Елесин устремляется в атаку
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Александр Куренной / 76.RU
Георгий Иванов активно работает на тренировке
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Александр Куренной / 76.RU
Игроки «Локомотива» налетели на ворота
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Александр Куренной / 76.RU
И празднуют успешное завершение атаки
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Александр Куренной / 76.RU
У голкипера много работы на тренировке
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Александр Куренной / 76.RU
Игроки ведут борьбу за шайбу
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Александр Куренной / 76.RU
Хоккеисты внимательно следят за успехами товарищей Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Александр Радулов полностью сосредоточен на тренировочном процессе
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Александр Куренной / 76.RU
Артем Кузин — обладатель Кубка Гагарина и Кубка Харламова 2026 года
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Александр Куренной / 76.RU
Первая игра предсезонного турнира пройдет 20 августа
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Александр Куренной / 76.RU
Мощный бросок по воротам!
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Александр Куренной / 76.RU
Александр Радулов продолжит работу в клубе
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Александр Куренной / 76.RU
Тренерский штаб следит за ходом тренировки
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Александр Куренной / 76.RU
Георгий Иванов — на коротком отдыхе
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Александр Куренной / 76.RU
Эмоций на тренировке — как в настоящем матче
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Александр Куренной / 76.RU
Игроки растягиваются на льду и слушают наставления тренера
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Александр Куренной / 76.RU
Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов ответил на вопросы журналистов
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Александр Куренной / 76.RU
А вскоре после этого вышел на лед к команде
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Александр Куренной / 76.RU
Один из новичков «Локомотива» — Джованни Фьоре
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Александр Куренной / 76.RU
Также в этом сезоне к «Локомотиву» присоединился белорусский защитник Степан Фальковский
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Александр Куренной / 76.RU
Степан перешел из «Ак Барса»
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Хоккеисты виртуозно двигаются по льду
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Илья Николаев готовится к новому сезону
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
На тренировке хоккеисты переодеты в специальную форму
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Вратарь готовится отразить очередную атаку
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Тренировка проходит на высокой скорости
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Артур Каюмов в полной боевой готовности
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Хоккеисты сражаются за шайбу
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Вратарь внимательно наблюдает за борьбой у борта
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Ранее мы публиковали
большой разбор о том, что нужно знать об игре Дмитрия Квартальнова.