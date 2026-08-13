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Тренировка «Локомотива»
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Спорт Фоторепортаж Снова на льду: «Локомотив» начал предсезонную подготовку — фото

Снова на льду: «Локомотив» начал предсезонную подготовку — фото

Как прошла открытая тренировка команды

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Тренировочные сборы команды в Ярославле продлятся до 19 августа | Источник: Александр Куренной / 76.RUТренировочные сборы команды в Ярославле продлятся до 19 августа | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Тренировочные сборы команды в Ярославле продлятся до 19 августа

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле 13 мая прошла открытая тренировка игроков «Локомотива». Сейчас парни активно готовятся к началу нового сезона КХЛ. Помимо тренировочных мероприятий, на домашней арене у «Локомотива» запланированы два контрольных матча и поездка в Омск на традиционный предсезонный хоккейный турнир — Кубок Блинова.

Мы побывали на тренировке. Показываем, как занимаются дважды чемпионы.

Ребят поделили на две группы | Источник: Александр Куренной / 76.RUРебят поделили на две группы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ребят поделили на две группы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Андрей Сергеев наблюдает за товарищами по команде | Источник: Александр Куренной / 76.RUАндрей Сергеев наблюдает за товарищами по команде | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Андрей Сергеев наблюдает за товарищами по команде

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Александр Елесин устремляется в атаку | Источник: Александр Куренной / 76.RUАлександр Елесин устремляется в атаку | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Александр Елесин устремляется в атаку

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Георгий Иванов активно работает на тренировке | Источник: Александр Куренной / 76.RUГеоргий Иванов активно работает на тренировке | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Георгий Иванов активно работает на тренировке

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Игроки «Локомотива» налетели на ворота | Источник: Александр Куренной / 76.RUИгроки «Локомотива» налетели на ворота | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Игроки «Локомотива» налетели на ворота

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

И празднуют успешное завершение атаки | Источник: Александр Куренной / 76.RUИ празднуют успешное завершение атаки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

И празднуют успешное завершение атаки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

У голкипера много работы на тренировке | Источник: Александр Куренной / 76.RUУ голкипера много работы на тренировке | Источник: Александр Куренной / 76.RU

У голкипера много работы на тренировке

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Игроки ведут борьбу за шайбу | Источник: Александр Куренной / 76.RUИгроки ведут борьбу за шайбу | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Игроки ведут борьбу за шайбу

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Хоккеисты внимательно следят за успехами товарищей | Источник: Александр Куренной / 76.RUХоккеисты внимательно следят за успехами товарищей | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Хоккеисты внимательно следят за успехами товарищей

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Александр Радулов полностью сосредоточен на тренировочном процессе | Источник: Александр Куренной / 76.RUАлександр Радулов полностью сосредоточен на тренировочном процессе | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Александр Радулов полностью сосредоточен на тренировочном процессе

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Артем Кузин&nbsp;— обладатель Кубка Гагарина и Кубка Харламова 2026 года | Источник: Александр Куренной / 76.RUАртем Кузин&nbsp;— обладатель Кубка Гагарина и Кубка Харламова 2026 года | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Артем Кузин — обладатель Кубка Гагарина и Кубка Харламова 2026 года

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Первая игра предсезонного турнира пройдет 20 августа | Источник: Александр Куренной / 76.RUПервая игра предсезонного турнира пройдет 20 августа | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Первая игра предсезонного турнира пройдет 20 августа

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Мощный бросок по воротам! | Источник: Александр Куренной / 76.RUМощный бросок по воротам! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мощный бросок по воротам!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Александр Радулов продолжит работу в клубе | Источник: Александр Куренной / 76.RUАлександр Радулов продолжит работу в клубе | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Александр Радулов продолжит работу в клубе

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Тренерский штаб следит за ходом тренировки | Источник: Александр Куренной / 76.RUТренерский штаб следит за ходом тренировки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Тренерский штаб следит за ходом тренировки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Георгий Иванов&nbsp;— на коротком отдыхе | Источник: Александр Куренной / 76.RUГеоргий Иванов&nbsp;— на коротком отдыхе | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Георгий Иванов — на коротком отдыхе

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Эмоций на тренировке&nbsp;— как в настоящем матче | Источник: Александр Куренной / 76.RUЭмоций на тренировке&nbsp;— как в настоящем матче | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Эмоций на тренировке — как в настоящем матче

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Игроки растягиваются на льду и слушают наставления тренера | Источник: Александр Куренной / 76.RUИгроки растягиваются на льду и слушают наставления тренера | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Игроки растягиваются на льду и слушают наставления тренера

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов ответил на вопросы журналистов | Источник: Александр Куренной / 76.RUГлавный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов ответил на вопросы журналистов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов ответил на вопросы журналистов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

А вскоре после этого вышел на лед к команде | Источник: Александр Куренной / 76.RUА вскоре после этого вышел на лед к команде | Источник: Александр Куренной / 76.RU

А вскоре после этого вышел на лед к команде

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Один из новичков «Локомотива»&nbsp;— Джованни Фьоре | Источник: Александр Куренной / 76.RUОдин из новичков «Локомотива»&nbsp;— Джованни Фьоре | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Один из новичков «Локомотива» — Джованни Фьоре

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Также в этом сезоне к «Локомотиву» присоединился белорусский защитник Степан Фальковский | Источник: Александр Куренной / 76.RUТакже в этом сезоне к «Локомотиву» присоединился белорусский защитник Степан Фальковский | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Также в этом сезоне к «Локомотиву» присоединился белорусский защитник Степан Фальковский

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Степан перешел из «Ак Барса» | Источник: Александр Куренной / 76.RUСтепан перешел из «Ак Барса» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Степан перешел из «Ак Барса»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вратарь отражает бросок | Источник: Александр Куренной / 76.RUВратарь отражает бросок | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вратарь отражает бросок

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Хоккеисты виртуозно двигаются по льду | Источник: Александр Куренной / 76.RUХоккеисты виртуозно двигаются по льду | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Хоккеисты виртуозно двигаются по льду

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Илья Николаев готовится к новому сезону | Источник: Александр Куренной / 76.RUИлья Николаев готовится к новому сезону | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Илья Николаев готовится к новому сезону

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На тренировке хоккеисты переодеты в специальную форму | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа тренировке хоккеисты переодеты в специальную форму | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На тренировке хоккеисты переодеты в специальную форму

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вратарь готовится отразить очередную атаку | Источник: Александр Куренной / 76.RUВратарь готовится отразить очередную атаку | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вратарь готовится отразить очередную атаку

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Выход один на один | Источник: Александр Куренной / 76.RUВыход один на один | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Выход один на один

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Тренировка проходит на высокой скорости | Источник: Александр Куренной / 76.RUТренировка проходит на высокой скорости | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Тренировка проходит на высокой скорости

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Охота за шайбой | Источник: Александр Куренной / 76.RUОхота за шайбой | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Охота за шайбой

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Артур Каюмов в полной боевой готовности | Источник: Александр Куренной / 76.RUАртур Каюмов в полной боевой готовности | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Артур Каюмов в полной боевой готовности

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Хоккеисты сражаются за шайбу | Источник: Александр Куренной / 76.RUХоккеисты сражаются за шайбу | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Хоккеисты сражаются за шайбу

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Острая борьба у ворот | Источник: Александр Куренной / 76.RUОстрая борьба у ворот | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Острая борьба у ворот

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вратарь внимательно наблюдает за борьбой у борта | Источник: Александр Куренной / 76.RUВратарь внимательно наблюдает за борьбой у борта | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вратарь внимательно наблюдает за борьбой у борта

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ранее мы публиковали большой разбор о том, что нужно знать об игре Дмитрия Квартальнова.

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Комментарии
5
Гость
2 часа
Уверена, Кубок Блинова тоже будет наш!
Гость
2 часа
Кузин конечно везде успел!
Читать все комментарии
Гость
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