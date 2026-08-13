«Желание спрятаться в детский домик». Россияне устали от бежевых квартир и просят цвета. Что такое дофаминовые интерьеры

Дофаминовый интерьер, по идее, должен принести вам радость Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Станете ли вы счастливее, если у вас дома появятся яркие тарелки, безумные торшеры и диваны вырвиглазных цветов? Тренд на дофаминовую мебель утверждает, что да, станете. Соцсети предлагают окружить себя яркими и любимыми вещами и так получать дофамин. Кто-то приводит пример покупок, кто-то красит стены в яркие цвета, кто-то самостоятельно оклеивает кухню блестящей плиткой. Корреспондент NGS.RU поговорила с дизайнерами интерьеров, чтобы узнать, откуда взялся этот тренд и как его правильно вписать в дизайн.

«Мы все оказались дома в недоделанных домах»

По словам дизайнера Елизаветы Куценогой, изначально тренд на дофаминовый интерьер появился еще во времена ковида.

«Суть дофаминового интерьера в том, чтобы создавать пространство, которое дарит радость и поднимает настроение с помощью яркого цвета, необычных смелых форм, фактур и личных деталей. Это своеобразный антипод сдержанному минимализму, реакция на скучные бежево-серые интерьеры», — говорит дизайнер.

Когда люди массово перешли на удаленку, они стали больше времени проводить дома. К этому прибавилась еще и постоянная тревожность из-за новостей, которая с каждым годом только усиливалась. И тогда многим захотелось, чтобы интерьер поддерживал их эмоционально, объясняет Елизавета Куценогая, и делал это максимально радостно.

«Я думаю, что здесь сработала стойкая ассоциация, которая есть у многих из нас: о том, что всё самое радостное и счастливое связано с детством, а детство (детские вещи, комнаты, праздники) — это всегда что-то очень яркое, цветное, необычной и порой даже забавной, несуразной, гипертрофированной формы», — рассуждает дизайнер.

Кроме того, люди еще и устали от минимализма, что было вполне закономерно: он не мог править вечно. В какой-то момент серые нейтральные интерьеры, которые раньше считали признаком хорошего вкуса, начали восприниматься как безликие и вызывающую скуку.

Пользователи соцсетей с готовностью показывают свои дофаминовые квартиры Источник: an.ssemenova / cabellhouse / haikettua / TikTok

Тренд на дофаминовый интерьер визуально очень эффектный, добавляет Елизавета Куценогая. И он быстро распространился в соцсетях, где красивая и необычная картинка — один из залогов успеха.

Дизайнер Анна Марковина тоже говорит, что истоки дофаминового интерьера пошли с начала 2020-х. Сначала появился тренд на дофаминовую одежду, а потом начал распространятся на всё подряд: интерьер, макияж и букеты цветов. Распространение он получил не в последнюю очередь благодаря Pinterest.

«Мы все привыкли: чтобы получить инъекцию этого гормона, надо потрудиться. А сейчас ты, например, в соцсетях что-то выложил, тебе лайки поставили — у тебя скачок дофамина. Шоколадку съел — получил чуть-чуть гормончика радости. И так далее, — рассуждает Анна Марковина. — На мой взгляд, этот глобальный тренд связан с тем, что, прошу прощения, всё больше становится инфантильных людей. Людей, которые не хотят брать на себя ответственность. И они создают себе как будто бы кукольный домик».

Необычное «свингующее» зеркало — один из ярких примеров дофаминовых предметов интерьера Источник: Poltronova / italianluxuryinteriors.com

По мнению дизайнера, такой интерьер похож на нарисованный: всё должно быть ярким, мультяшным и немного детским. Но в целом такие вещи были в разное время. Например, в 1970-е было модным светящееся зеркало Этторе Соттсасса Ultrafragola, обведенное светящейся волнистой лентой. В этой же серии потом начали выходить стеллажи, посуда и так далее, и сейчас эти предметы идеально вписались бы в современный дофаминовый интерьер. Но повсеместным такой стиль не стал — он всё-таки не для каждого.

«Люди раньше ездили куда-то, больше времени проводили на работе, чем дома, в путешествиях, еще где-то. А в ковид мы все оказались в недоделанных домах и в не самых привлекательных интерьерах. Захотелось себя как-то утешить, сделать что-то более приятное. И поэтому появилось желание спрятаться в такой детский домик», — считает дизайнер.

«Ко всему надо подходить с чувством меры»

Чем больше ярких цветов в дофаминовом интерьере — тем лучше Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

По словам Анны Марковиной, вместе с дофаминовыми предметами становится всё популярнее и цвет в дизайне интерьера. При этом не каждый цветной интерьер — дофаминовый, он может быть взрослее и сложнее.

«В дофаминовом интерьере более чистые цвета используются, и элементы мебели при этом плавные. Интерьер, где немного цвета, — не дофаминовый, это просто современный интерьер. А вот кровать с волнистой спинкой или какой-нибудь розовый круглый диванчик — это уже что-то из этого тренда», — добавляет дизайнер.

Елизавета Куценогая считает, что дофаминовый интерьер выглядит слишком прямолинейно, как новая крайность. В дофаминовом интерьере ей часто не хватает элегантности, сложности и глубины.

«Он для меня из той же серии, что мода на русский стиль. На повестке дня — патриотизм, и все внезапно полюбили русский стиль. Ко всему надо подходить с умом и чувством меры. Использовать отдельные элементы, грамотно их вписывать, сочетать, создавать сложные композиции — это большая работа, крайности в ней не уместны, — подчеркивает она. — У меня были клиенты, которые за время работы над проектом уже успевали устать от небольших ярких акцентов, которые сами же и придумали. А тут речь идет о целой квартире в таком стиле».

Елизавета Куценогая проводит аналогию с одеждой оверсайз, которая может смотреться хорошо как акцент. Но когда худенькая девушка одевается в оверсайз с ног до головы только потому, что это модно, часто это выглядит как вещь с чужого плеча. В дофаминовом стиле тоже можно использовать отдельные вещи как акцентные.

«Не все оттенки хорошо сочетаются»

Неоновый свет — тоже один из элементов дофаминового интерьера Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

При подборе интерьера не стоит руководствоваться трендами, считает Елизавета Куценогая. В первую очередь стиль должен соответствовать вашему образу жизни, темпераменту, чтобы дом служил источником вдохновения и дарил положительные эмоции.

«Важно быть честным с собой. Яркие цвета и обилие декора могут стать вдохновением и источником радости для людей, которые ищут потребность в самовыражении через такие детали. При этом тот же интерьер может оказаться перегружающим для людей, чувствительных к визуальному шуму. Вместо радости это может вызывать тревогу и раздражение, мешая расслабиться», — объясняет дизайнер.

Она рекомендует начать с малого. Не нужно сразу перекрашивать стены или покупать яркий диван — можно приобрести подушки, пред, вазу или постеры. И стоит найти свой цвет. Выбрать один-два любимых оттенка, которые нравятся вам, и использовать их. Также важны пропорции: сочетайте яркие акценты с нейтральными поверхностями, чтобы у глаз был отдых.

«Учитывайте функциональность комнаты: в спальне лучше использовать более спокойные тона, а в гостиной или кабинете можно позволить больше яркости. Мой любимый прием, которым я часто пользуюсь, — яркий гостевой санузел: в нем редко проводят много времени, поэтому можно позволить себе маленькую шалость», — советует дизайнер.

Анна Марковина согласна, что менять интерьер на дофаминовый лучше постепенно. Если человек купит себе яркую пузатую чашку салатового цвета, ничего страшного не произойдет, а его утра станут намного приятнее.

«В детской комнате такой стиль вообще приветствуется. Вот буквально недавно повесили сиреневенькое зеркало с волнистой линией в детскую девятилетней девочке — оно там совершенно органично смотрится. Всякое постельное белье более чистых цветов можно купить. Но не все оттенки хорошо сочетаются», — предупреждает Анна Марковина.

При этом цвет, как добавляет дизайнер, — это самый дешевый способ изменить обстановку. Выдержать бежевый интерьер может быть очень сложно: оттенки бежевого сложно сочетаются друг с другом, и если они неправильно подобраны, то не вызывают «вау-эффекта».

«Никто не говорит, что надо сделать всю комнату какой-нибудь зеленой или бордовой, оранжевой. Может быть, надо всего одну полосу сделать — и совсем по-другому будет смотреться интерьер», — добавляет Анна Марковина.

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