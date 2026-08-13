Где самый дорогой и дешевый бензин: статистика

Цены на бензин в регионах существенно отличаются Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Росстат опубликовал статистику по ценам на бензин АИ‑92 за последнюю неделю. Разбираемся, как меняется ситуация на топливном рынке и насколько сильно различаются ценники в разных частях страны.

Средняя стоимость литра бензина АИ‑92 по России на 10 августа 2026 года составила 72,17 рубля. При этом ситуация в отдельных регионах заметно отличается: наблюдается как существенный рост цен, так и заметное снижение.

Источник: «Денежный бро» / МАХ

Наиболее ощутимый рост за неделю зафиксирован в Северной Осетии : стоимость топлива увеличилась на 4,91% и достигла 77,60 рубля за литр. В числе лидеров по удорожанию также Тверская область (+4,58%) и Вологодская область (+2,45%) . В Самарской области бензин подорожал на 0,89% — теперь литр АИ‑92 стоит там 79,34 рубля.

На фоне роста в некоторых регионах цены, напротив, снизились. Рекордсменом по снижению оказался Севастополь : падение составило 11,92%. Но, несмотря на это, город остается в числе территорий с высокой стоимостью топлива: цена держится на уровне 137,27 рубля за литр. Существенное удешевление отмечено и в Дагестане (–9,48%) , а также в Брянской (–5,87%) и Томской (–4,07%) областях.