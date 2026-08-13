Где самый дорогой и дешевый бензин: статистика

Росстат опубликовал статистику по ценам на бензин АИ‑92 за последнюю неделю. Разбираемся, как меняется ситуация на топливном рынке и насколько сильно различаются ценники в разных частях страны.
Средняя стоимость литра бензина АИ‑92 по России на 10 августа 2026 года составила 72,17 рубля. При этом ситуация в отдельных регионах заметно отличается: наблюдается как существенный рост цен, так и заметное снижение.
Наиболее ощутимый рост за неделю зафиксирован в Северной Осетии: стоимость топлива увеличилась на 4,91% и достигла 77,60 рубля за литр. В числе лидеров по удорожанию также Тверская область (+4,58%) и Вологодская область (+2,45%). В Самарской области бензин подорожал на 0,89% — теперь литр АИ‑92 стоит там 79,34 рубля.
На фоне роста в некоторых регионах цены, напротив, снизились. Рекордсменом по снижению оказался Севастополь: падение составило 11,92%. Но, несмотря на это, город остается в числе территорий с высокой стоимостью топлива: цена держится на уровне 137,27 рубля за литр. Существенное удешевление отмечено и в Дагестане (–9,48%), а также в Брянской (–5,87%) и Томской (–4,07%) областях.
Разрыв между самыми «дорогими» и самыми «дешевыми» регионами остается значительным. Лидером по максимальной цене стал Крым — 163,03 рубля за литр. В то же время наиболее доступный АИ‑92 можно найти в Омской области: там литр топлива стоит 61,72 рубля.
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