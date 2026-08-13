НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

облачно, без осадков

ощущается как +8

7 м/c,

с-з.

 751мм 72%
Подробнее
5 Пробки
USD 83,81
EUR 96,75
Главные заявления губернатора
Какие заводы откроют
Вводят новый налог
Гид подготовки к учебному году
Места в 10 классы
Дерево придавило ярославца
Как пройти шоферскую комиссию
Массовый мор рыбы
Экология Где самый дорогой и дешевый бензин: статистика

Где самый дорогой и дешевый бензин: статистика

Стоимость топлива меняется

132
Цены на бензин в регионах существенно отличаются | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЦены на бензин в регионах существенно отличаются | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Цены на бензин в регионах существенно отличаются

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Росстат опубликовал статистику по ценам на бензин АИ‑92 за последнюю неделю. Разбираемся, как меняется ситуация на топливном рынке и насколько сильно различаются ценники в разных частях страны.

Средняя стоимость литра бензина АИ‑92 по России на 10 августа 2026 года составила 72,17 рубля. При этом ситуация в отдельных регионах заметно отличается: наблюдается как существенный рост цен, так и заметное снижение.

Источник: «Денежный бро» / МАХИсточник: «Денежный бро» / МАХ
Источник:

«Денежный бро» / МАХ

Наиболее ощутимый рост за неделю зафиксирован в Северной Осетии: стоимость топлива увеличилась на 4,91% и достигла 77,60 рубля за литр. В числе лидеров по удорожанию также Тверская область (+4,58%) и Вологодская область (+2,45%). В Самарской области бензин подорожал на 0,89% — теперь литр АИ‑92 стоит там 79,34 рубля.

На фоне роста в некоторых регионах цены, напротив, снизились. Рекордсменом по снижению оказался Севастополь: падение составило 11,92%. Но, несмотря на это, город остается в числе территорий с высокой стоимостью топлива: цена держится на уровне 137,27 рубля за литр. Существенное удешевление отмечено и в Дагестане (–9,48%), а также в Брянской (–5,87%) и Томской (–4,07%) областях.

Разрыв между самыми «дорогими» и самыми «дешевыми» регионами остается значительным. Лидером по максимальной цене стал Крым — 163,03 рубля за литр. В то же время наиболее доступный АИ‑92 можно найти в Омской области: там литр топлива стоит 61,72 рубля.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Бензин Цена Статистика
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Ну что товарищи! Все кричали, что у нас самый дорогой бенз и повышение на 20 коп. ого ого какое.... Ну что убедились, что одно из самых дешевых.....
Смирняга

Достижения

Первая десятка

Первая десятка

Написать 10 комментариев

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

Написать 500 комментариев

1 час
Во есть любители копейки считать. На всех сетевых заправках бенз стоит примерно одинаково. Если не ездить к обнаглевшим частникам - цены совершенно адекватные
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Колобок-колобок, я тебя боюсь! Ради чего отложили прокат «Человека-паука» — отзыв о фильме про «человека-булку»
Надежда Губарь
Мнение
Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день
Анастасия Филимонова
Мнение
«Аналоговая жизнь — вот что нам нужно». Почему новые блокбастеры проваливаются, а повторы старых фильмов собирают полные залы
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Нет некрасивых городов, есть недофинансированные». Путешественники проехали 2000 километров по Уралу на машине — стоило ли оно того
Екатерина Литкевич
Мнение
Как вернуть деньги после закрытия ипотеки? Эксперт назвала способ, о котором знают далеко не все
Анна Ермакова
Рекомендуем