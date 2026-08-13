Инвестиций — на миллиарды: губернатор рассказал, какие заводы откроют в Ярославской области до 2028 года

Михаил Евраев рассказал, какие заводы откроют в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Губернатор Ярославской области рассказал о строительстве новых заводов и производств на территории региона. О новых проектах речь зашла во время встречи с журналистами 13 августа. По словам Михаила Евраева, область получит миллиардные инвестиции.

«Буду говорить про наиболее значимые проекты, которые в ближайшее время будут полностью завершены. „Тензор“ — центр разработок в Рыбинске, это 250 рабочих мест, инвестиции — 1 млрд рублей. В ближайшее время, осенью, будем с коллегами открывать. „Дата-центр“ в Новоселках — 12 млрд рублей инвестиций, примерно 300 рабочих мест, будем открывать осенью этого года», — рассказал губернатор на встрече с журналистами.

Губернатор также рассказал, какие еще заводы откроют в области в ближайшие годы и сколько инвестиций на них заложено.

Какие заводы откроют в Ярославской области:

завод по производству БАДов в Ростове Великом, 200 млн. руб. инвестиций, 150 рабочих мест. Предварительно, открытие — осень 2026 года;

проект «Индустриальный парк», 1 млрд. руб. инвестиций, 25 рабочих мест. По словам Михаила Евраева, его будут открывать летом 2026 года. Губернатор акцентировал внимание, что это будет частный индустриальный парк.

молочный комплекс «Красный маяк», Ростовский округ, 4 млрд. руб., 66 рабочих мест, открытие — до конца 2026 года;

завод по производству сырных заквасок в Угличе. Инвестиции — 4,2 млрд, 150 рабочих мест, открытие — до конца 2026 года;

завод по полипропиленам в Рыбинске, 1 млрд. руб. инвестиций, более 50 рабочих мест;

завод противогололедных препаратов в Ярославле, инвестиций тоже около 1 млрд. руб., открытие — 2027 год, более 50 рабочих мест;

производство тротуарной плитки и бордюрного камня, 2027 год, 400 млн. руб. инвестиций, порядка 15-20 рабочих мест;

строительство производственного комплекса промышленной металлопродукции, 280 млн. руб., порядка 24 рабочих мест, открытие — 2027 год;

завод по ветеринарным препаратам, 1,5 млрд рублей, 100 рабочих мест, 2027 год;

завод по производству керамического кирпича — 1,6 млрд. руб. инвестиций, 160 рабочих мест, планируемое открытие — 2028 год;

строительство завода по производству медицинских изделий, 1 млрд. руб. [инвестиций], 85 рабочих мест, открытие — в 2028 году;

завод промышленной упаковки, 350 млн. руб., 93 рабочих места, запуск — к 2028 году.

Это то, что мы подписали на ПМЭФ и то, что уже пошло в реализацию. Михаил Евраев губернатор Ярославской области

Он также упомянул о строительстве новых отелей вдоль трассы М-8 «Холмогоры» — проекта, о котором не раз говорили на встречах со СМИ.

«У нас появился небольшой придорожный отель на 49 номеров, 240 млн рублей [инвестиций], 17 рабочих мест. В ближайшее время будет открыт на Московском проспекте, при въезде в Ярославль. Такой же отель, предполагается, что появится в Рыбинске, инвестор тоже обсуждает с Рыбинском реализацию данного объекта», — пояснил глава региона.

Проекты парка «Новоселки»

В индустриальном парке «Новоселки», который развивает правительство, также появятся новые проекты. Это завод по производству всех видов ограждающих конструкций. По данным губернатора, там предполагается 24 рабочих места.

«Инвестиции небольшие, до 100 млн, на 2028 год, планируется», — пояснил Евраев.

К 2028-му году в промпарке также планируют открыть завод вентиляционного оборудования, инвестиции — 200 млн рублей, 100 рабочих мест.

«Был давней болью»

В Данилове к 2027 году хотят запустить в работу завод по металлопрокату. По оценкам губернатора, объем инвестиций составил 1 млрд рублей. В городе появится более 70 рабочих мест.

«Это бывший завод ДВП, который был давней болью Данилова, соответственно, сейчас на него нашелся новый инвестор, новый собственник, и он его полностью перепрофилировал. Там будет новое производство», — пояснил Михаил Евраев.

Это далеко не все предприятия, которые именно в промышленной сфере у нас с вами появляются. Михаил Евраев губернатор Ярославской области