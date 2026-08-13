Сколько еще продлится лето? Скачки от холода до аномального тепла предвещает метеоролог

«Начиная с субботы (15 августа) у нас фон температуры возвращается к норме, а потом он будет даже выше климатической нормы. То есть мы вступим в пору относительно более высокой температуры. Эти волны тепла и холода, которые сменяют друг друга, они очень короткие, слишком короткие. И поэтому уже начиная с 20 числа погода будет с положительной аномалией и существенной положительной аномалией. То есть температура воздуха в отдельные дни может превышать норму где-то на 3–4 градуса», — объяснила Позднякова в разговоре с радио Sputnik.