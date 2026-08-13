Отсидеть пять очередей: как пройти шоферскую комиссию в Ярославле за один день

шоферскую комиссию можно пройти как в госбольнице, так и в частных клиниках Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Для получения водительского удостоверения любой категории потребуется справка по специальной форме № 003-В/у. Она нужна при получении прав впервые или их замене, а также при оформлении новой категории. С этой справкой водители отправляются в ГИББД.

Редактор 76.RU прошла шоферскую комиссию, чтобы обновить водительское удостоверение, у которого истек срок годности (10 лет). В этом тексте — инструкция, основанная на личном опыте.

Каких врачей надо пройти

Для получения справки на категории A и B (легковые автомобили) требуется пройти минимальный набор врачей: офтальмолога, нарколога, психиатра-нарколога и терапевта.

На категории C, D E, связанные с вождением грузовиков, потребуется пройти расширенное обследование: офтальмолога, отоларинголога, невролога, а также психиатра и нарколога, сдать электроэнцефалограмму (ЭЭГ) и получить итоговое заключение у терапевта.

Пройти комиссию можно как в частных клиниках, так и платно в областной наркологической, а также в областной психиатрической больницах. Но тут есть нюанс: заключение нарколога и психиатра-нарколога должны давать только врачи государственных больниц.

Поэтому в любом случае придется обращаться в областную наркологическую и областную психиатрическую больницы Ярославля.

Как примерно выглядит маршрут при оформлении справки в частном медицинском центре:

Записываетесь на шоферскую комиссию в частный медцентр, где получаете голубой бланк той самой медицинской справки и проходите доступных врачей (офтальмолог, терапевт). Отдельно записываетесь на прием к психиатру-наркологу в Ярославской областной наркологической больнице. Отдельно записываетесь на прием к врачу-психиатру для прохождения шоферской комиссии в Ярославской областной психиатрической больнице. После получения заключений от врачей из госбольниц возвращаетесь в частный медцентр для получения финальных печатей от врача-терапевта на справке.

Как будет выглядеть маршрут, если решите пройти комиссию платно в Ярославской областной наркологической больнице:

Записаться на прохождение шоферской комиссии в наркологическую больницу. Записаться на прием к врачу-психиатру в психиатрической больнице. Возвращаетесь в наркологическую больницу для итогового заключения от врача терапевта.

Оба варианта примерно равны, несмотря на кажущуюся простоту второго. Стоит учесть очереди и качество осмотра в госбольнице, а также сравнить стоимость.

Шоферская комиссия на категории A, B в «Ярославской областной наркологической больнице» обошлась в 1000 рублей, отдельно идет оплата за прием в психиатрической больнице — 470 рублей. Итого 1470 рублей за всё.

Как записаться на комиссию

Инструкция для тех, кто решил полностью пройти шоферскую комиссию в госбольнице. В нашем примере — в Ярославской областной наркологической больнице.

Сначала посетите наркологическую больницу на проспекте Октября, 59 Источник: Анна Ёлкина 76.RU

В первую очередь выберите дату и время для записи на сайте Ярославской областной наркологической больницы либо по телефону (4852) 66-41-14.

Запись через сайт удобна тем, что вы видите полное расписание на всю неделю. Удобное время идеально бронировать за неделю-две до визита. День в день или в течение текущей недели, как правило, свободных окошек уже нет. Запись доступна с 8:00 до 16:45 с понедельника по пятницу, а также бывают рабочие субботы (2-я и 4-я в месяце).

Здесь вам предстоит пройти сначала нарколога-психиатра и офтальмолога. Возможно небольшое ожидание в очередях в регистратуру и у кабинета каждого врача. В целом на это можно заложить примерно 40 минут.

Если вы хотите пройти комиссию в один день, то сразу следом запишитесь на прием в Ярославскую областную психиатрическую больницу. Это также предпочтительно сделать онлайн либо по телефонам (4852) 75-71-65, 73-25-62.

Если быть точнее, то записывают в очередь в регистратуру. Поэтому явки выдают на каждые пять минут с 9:00 до 16:50. Именно это самый трудный этап — людей в психиатрической больнице всегда много, несмотря на то, что работают три окна регистратуры. Сам осмотр врачом-психиатром проходит 1-2 минуты без очереди как таковой, так как она не успевает сформироваться у кабинета.

Как лучше взять явку: примерно через час после вашей записи в наркологическую больницу. Обе больницы находятся в шаговой доступности друг от друга.

Как вести себя в очередях: несмотря на то, что в больницах принимают только по записи, люди часто приходят раньше назначенного времени. В связи с этим в очередях нередко возникают споры. Совет: спрашивайте у ожидающих о том, на какое время они записаны. Так вы сможете не стоять последним, а пройти вперед, если ваше время более раннее.

Пройти шоферскую комиссию полностью можно и в самой Ярославской областной психиатрической больнице. Однако учтите те самые очереди в регистратуру — несмотря на явки они остаются неприятным этапом посещения больницы.

В день комиссии

Всё, что вам нужно: взять с собой паспорт и запомнить, в какое окно регистратуры вы записались в психиатрической больнице.

В регистратуру наркологической больнице очередь — электронная.

Первым делом направляйтесь по записи в наркологическую больницу. Здесь на входе необходимо зарегистрироваться через автомат — получить талон в регистратуру. Потребуется ввести номер телефона, указанный при записи. Очередь формируется автоматически в зависимости от времени приема. Приходить раньше, чем за час — бессмысленно, автомат даже не выдаст талон. Примут раньше тех, кто пришел к своему времени.

В регистратуре вам выдадут инструкцию по дальнейшему обходу врачей. В первую очередь это психиатр-нарколог и офтальмолог. У кабинетов ожидание в порядке живой очереди. Кто первый подошел, тот и проходит на прием. Приемы длятся 2-5 минут.

На руках у вас уже будет тот самый заветный голубой бланк, ради которого вы сюда пришли. С ним после прохождения первых двух врачей отправляйтесь по времени своей записи в регистратуру психиатрической больницы.

В психиатрической больнице, как было указано выше, в очереди лучше спросить у ожидающих, кто на какое время записан. Мне удалось пройти раньше времени записи и даже раньше тех, кто уже стоял в ожидании у кассы. Так как их время записи было позже, а на время раньше моего люди не пришли.

Получив печать и справку от психиатра отправляйтесь обратно в наркологическую больницу, где останется отстоять последнюю за день очередь — к терапевту. Врач заполнит недостающие окошки в медицинском заключении и справка будет готова.

На всю комиссию у меня ушло около 2 часов.