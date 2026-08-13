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Город Построили за миллионы: в Ярославле откроется новый придорожный отель

Построили за миллионы: в Ярославле откроется новый придорожный отель

Об этих планах говорили еще в августе 2025 года

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Михаил Евраев встретился с ярославскими журналистами и блогерами | Источник: Анна Ёлкина / 76.RUМихаил Евраев встретился с ярославскими журналистами и блогерами | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

Михаил Евраев встретился с ярославскими журналистами и блогерами

Источник:

Анна Ёлкина / 76.RU

В Ярославле появится новый придорожный отель. Он будет открыт на Московском проспекте на въезде в город. Об этом на встрече с журналистами и блогерами 13 августа заявил губернатор.

По словам главы региона, на строительство отеля потратили 240 млн рублей. В гостинице будет 49 номеров, появится 17 рабочих мест.

«Такой же отель, предполагается, что появится в Рыбинске, инвестор тоже обсуждает с Рыбинском реализацию данного объекта», — дополнил Михаил Евраев.

Напомним, о строительстве новых придорожных отелей власти заявили еще в августе 2025 года. Вдоль региональных трасс в Ярославской области хотят построить новые заправки, кафе, шиномонтажные сервисы и зоны отдыха. В первую очередь дорожную инфраструктуру хотят улучшать вдоль трассы М-8 «Холмогоры».

Однако новые объекты появятся не только на трассах с интенсивным движением, но и в отдаленных районах, где в радиусе 50 километров нет заправок.

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При этом в регионе продолжают распродавать старые отели. Ранее в Ярославле определили начальную цену на четырехзвездочный отель «Azimut Отель Ярославль» на Московском проспекте, 10/15, ее выставили на торги за 723,9 млн рублей.

Вместе с шестиэтажным зданием площадью 12 046 квадратных метра, новый владелец получит участок, на котором расположен отель и всё движимое имущество внутри. Уточняется, что весь объект арендует ООО «Отель в Ярославле».

Всю оперативную информацию со встречи губернатора с журналистами рассказываем в онлайн-трансляции на сайте и в нашем канале в MAX.

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Комментарии
33
Гость
48 минут
Такая гостиница - это прорыв !!! Турист так и повалит, так и повалит
Гость
52 минуты
Смысл строить новый отель??? Туристы будут там останавливаться перед заездом в Ярославль??? А потом продавать как Азимут?
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