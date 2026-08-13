Что изменится в школах с 1 сентября и отменят ли домашние задания? Ответ Минпросвещения

Минпросвещения анонсировало нововведение, которое затронет все российские школы. С начала нового учебного года в каждом образовательном учреждении должна быть создана комиссия по урегулированию споров, связанных с выставлением оценок за поведение. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов, передает РИА Новости.
По словам министра, комиссия станет инструментом защиты интересов родителей и учеников в спорных ситуациях. Обратиться в нее смогут родители, если посчитают несправедливой выставленную ребенку оценку, в частности отметку «недопустимое поведение».
В Минпросвещения также прояснили вопрос с домашними заданиями. Отменять их не планируют. Сергей Кравцов отметил, что домашняя работа нужна школьникам для закрепления пройденного материала. При этом в ведомстве признают, что формат заданий стоит совершенствовать.
«Конечно, надо работу эту совершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем», — подчеркнул министр.
Недавно мы писали о том, что Минпросвещения утвердило обновленный федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах и колледжах. В список попали учебники «История нашего края. Донбасс и Новороссия» для пятых и шестых-седьмых классов. Они позволят детям изучать историю Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в общем историческом контексте. В школы они поступят с 1 сентября.
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