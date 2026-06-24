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«Сталкиваемся с трудностями»: крупный ярославский подрядчик заявил о проблемах в работе из-за бензина

Об этом рассказа депутат Ярославской облдумы Илья Горохов

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Содержание
Проблемы с топливом вызвали трудности в работе строительных компаний | Источник: Илья Горохов / Vk.com, Александра Мамонтова / 76.RUПроблемы с топливом вызвали трудности в работе строительных компаний | Источник: Илья Горохов / Vk.com, Александра Мамонтова / 76.RU

Проблемы с топливом вызвали трудности в работе строительных компаний

Источник:

Илья Горохов / Vk.com, Александра Мамонтова / 76.RU

Из-за сложностей с продажей бензина строительные компании в Ярославле столкнулись с проблемами в работе. Об этом рассказал 76.RU директор фирмы «Профиль-Плюс» и депутат областной думы Илья Горохов. Его предприятие испытывает трудности с закупкой топлива в регионе.

«Естественно, наша компания не стала исключением. Как предприятие, занимающееся строительно-дорожными работами, мы также столкнулись с трудностями, связанными с обеспечением топливом. В частности, испытываем определённые неудобства с недостатком доступных возможностей для заправки техники», — рассказал 76.RU Илья Горохов.

Что известно о компании «Профиль-Плюс»

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Профиль-Плюс» было образовано в октябре 2009 года. Фирма базируется в промзоне «База Нечерноземья» в Ивняках Ярославского района. Компания производит асфальт и занимается дорожными работами. Владельцем бизнеса официально значится Александр Драчков. А директором выступает Илья Горохов — бывший хоккеист, а ныне депутат Ярославской областной думы VIII созыва.

За 2025 год ООО «Профиль-Плюс» заработало 483,9 млн рублей, выйдя в плюс на 7,9 млн.

В 2023 году эта фирма выиграла контракт на работы на участке Тутаевского шоссе от ТРЦ «Рио» до улицы Елены Колесовой, а в 2024-м — контракт на ремонт участков 2-й Транспортной, улиц Пушкина, Советской, Волгоградской, дублера Ленинградского проспекта. «Профиль-Плюс» также занимался ремонтом Московского проспекта в Ярославле в 2026 году.

Как отметил Горохов, проблемы с доступностью топлива уже повлияли на работу компании — 23 июня одна из единиц техники не смогла приступить к работе.

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«У нас есть специальные строительные единицы, которые из-за своих габаритов не могут заезжать на обычные АЗС. При этом многие станции на данный момент не разрешают отпуск топлива в бочки или ёмкости и требуют заправлять оборудование непосредственно на месте. Для крупной дорожной техники — фрез, асфальтоукладчиков, перегружателей, гусеничных экскаваторов — это становится серьёзной проблемой, поскольку доставить такие машины с объекта к заправке практически невозможно. В результате возникают сложности с соблюдением технологического процесса строительства. Например, 23 июня одна из наших машин не вышла на работу, так не удалось найти возможность её заправить», — поделился руководитель строительной фирмы Горохов.

<p>Илья Горохов</p><p>Илья Горохов</p>

Для подрядчиков, исполнителей федеральных и муниципальных контрактов важно сохранить возможность получать топливо для специализированной техники, которую невозможно доставить на АЗС, чтобы обеспечить выполнение работ, соблюсти графики и не сорвать взятые на себя обязательства по заключенным контрактам.

Илья Горохов

директор строительной компании «Профиль Плюс», депутат Ярославской областной думы

«Необходимо обеспечить доступ к топливу»

Илья Горохов отметил, что техника его компании работает на дизельном топливе. Ранее они заправляли её на обычных АЗС. Сейчас это стало сложнее, поскольку на некоторых заправках ограничили отпуск топлива непосредственно в бак.

«На самом деле текущая ситуация во многом носит спекулятивный характер. Многие стараются приобрести топливо впрок. Возможно, для частных потребителей в таких условиях могут и должны вводиться определённые ограничения. Однако для компаний и отраслей, которые работают с государственными заказами, выполняют социально значимые и государственные функции, такие ограничения создают серьёзные сложности», — отметил он.

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Депутат добавил, что сейчас совместно с Министерством дорожного хозяйства и правительством Ярославской области прорабатывается взаимодействие с перевозчиками, социально значимыми объектами и крупными участниками рынка топлива. По его словам, возможно, будут подготовлены обращения в адрес нефтяных компаний, а также сформированы списки организаций и объектов, которым необходимо обеспечить доступ к топливу.

—  Незамедлительно важно поддержать бизнес и предприятия, от которых зависит стабильная работа различных социально-значимых сфер. Сейчас из-за повышенного спроса со стороны частных покупателей возникают сложности для компаний, которым топливо необходимо для выполнения социальных задач.

<p>Илья Горохов</p><p>Илья Горохов</p>

Это может привести к серьёзным рискам: например, перебоям в работе скорой помощи, школьного транспорта или общественного транспорта из-за нехватки топлива. Очень надеюсь на региональные власти, у которых должны быть заранее подготовленные механизмы и решения, позволяющие быстро реагировать на нештатные ситуации и обеспечивать бесперебойную работу социально важных служб и предприятий.

Илья Горохов

директор строительной компании «Профиль Плюс», депутат Ярославской областной думы

Прогноз от эксперта, что будет дальше с ценами на бензин — читайте в этом материале.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Бензин Дефицит Спецтехника Строительная компания
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Комментарии
18
Гость
52 минуты
Ну, он же депутат. Пусть решают в Думе вопросы не увеличения депутатам компенсации на бензин на личный транспорт, а другие более важные для всех жителей региона и юрлиц
Гость
1 час
Откуда трудности? Губернатор сказал что ситуация под контролем.
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Гость
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