В Ярославле на крупном проспекте собирается большая пробка — фото

Днем 18 апреля в Ярославле на Московском проспекте образовалась пробка. Согласно данным «Яндекс Карт», затор возник на участке от Московского вокзала до остановки «ЖК „Ярославль Сити“» в сторону выезда из города. Там как раз сейчас ремонтируют тротуары.

«В первую очередь специалисты приведут в порядок тротуары, а затем отремонтируют дорожное полотно. Вместе с ремонтом тротуаров и проезжей части обновление коснется лестничных спусков, пешеходных переходов и искусственных неровностей, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности для горожан», — ранее рассказывал мэр Артем Молчанов.

Власти предупреждали ярославцев, что из-за ремонта Московского проспекта могут возникнуть пробки . Согласно контракту, работы должны быть завершены до 31 июля 2026 года.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Профиль-Плюс» было образовано в октябре 2009 года. Фирма базируется в промзоне «База Нечерноземья» в Ивняках Ярославского района. Компания производит асфальт и занимается дорожными работами. Владельцем бизнеса официально значится Александр Драчков. За 2025 год ООО «Профиль-Плюс» заработало 483,9 миллиона рублей, выйдя в плюс на 7,9 миллиона.

В 2023 году эта фирма выиграла контракт на работы на участке Тутаевского шоссе от ТРЦ «Рио» до улицы Елены Колесовой, а в 2024-м — контракт на ремонт участков 2-й Транспортной, улиц Пушкина, Советской, Волгоградской, дублера Ленинградского проспекта.