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Дороги и транспорт В Ярославле на крупном проспекте собирается большая пробка — фото

В Ярославле на крупном проспекте собирается большая пробка — фото

Причина затора на дороге

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На Московском проспекте образовался транспортный затор | Источник: читатель 76.RUНа Московском проспекте образовался транспортный затор | Источник: читатель 76.RU

На Московском проспекте образовался транспортный затор

Источник:

читатель 76.RU

Днем 18 апреля в Ярославле на Московском проспекте образовалась пробка. Согласно данным «Яндекс Карт», затор возник на участке от Московского вокзала до остановки «ЖК „Ярославль Сити“» в сторону выезда из города. Там как раз сейчас ремонтируют тротуары.

«В первую очередь специалисты приведут в порядок тротуары, а затем отремонтируют дорожное полотно. Вместе с ремонтом тротуаров и проезжей части обновление коснется лестничных спусков, пешеходных переходов и искусственных неровностей, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности для горожан», — ранее рассказывал мэр Артем Молчанов.

Власти предупреждали ярославцев, что из-за ремонта Московского проспекта могут возникнуть пробки. Согласно контракту, работы должны быть завершены до 31 июля 2026 года.

Из-за ремонта на Московском проспекте собирается пробка | Источник: «Яндекс Карты»Из-за ремонта на Московском проспекте собирается пробка | Источник: «Яндекс Карты»
На Московском проспекте обновляют тротуар | Источник: читатель 76.RUНа Московском проспекте обновляют тротуар | Источник: читатель 76.RU
После этого подрядчик приступит к ремонту асфальта | Источник: читатель 76.RUПосле этого подрядчик приступит к ремонту асфальта | Источник: читатель 76.RU

Подрядчиком выступает компания «Профиль-плюс» под управлением депутата Ярославской областной думы Ильи Горохова.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Профиль-Плюс» было образовано в октябре 2009 года. Фирма базируется в промзоне «База Нечерноземья» в Ивняках Ярославского района. Компания производит асфальт и занимается дорожными работами. Владельцем бизнеса официально значится Александр Драчков. За 2025 год ООО «Профиль-Плюс» заработало 483,9 миллиона рублей, выйдя в плюс на 7,9 миллиона.

В 2023 году эта фирма выиграла контракт на работы на участке Тутаевского шоссе от ТРЦ «Рио» до улицы Елены Колесовой, а в 2024-м — контракт на ремонт участков 2-й Транспортной, улиц Пушкина, Советской, Волгоградской, дублера Ленинградского проспекта.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Пробка Ремонт дороги
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Комментарии
11
Гость
18 апреля, 17:44
А там что то в плохом состоянии или никак не отмыть по другому то?
Гость
18 апреля, 16:30
Как говорится ломать не строить же
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Гость
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