Легендарные заброшки Ярославля: что сейчас с самыми известными недостроями города

В Ярославле много зданий, которые должны были стать жилыми домами, офисными и торговыми центрами. Но не стали. Судьба и бюджеты застройщиков распорядились иначе. Из-за этого кирпичные остовы высоток годами, а то и десятилетиями хмуро возвышаются над городскими улицами.
Рассказываем, что сейчас с легендарными ярославскими недостроями, и какие из них получили шанс на вторую жизнь.
Из офисного центра — в элитный ЖК
Башня на Октябрьской площади, наверное, самый известный недострой города. По проекту начала нулевых здание должно было стать офисным центром с апартаментами. Его возведением занималось ООО «ТБС», входящее в федеральную группу компаний «Ташир». Но в 2008 грянул кризис, стройку заморозили. Когда финансовая ситуация стабилизировалась, работы продолжились. Однако за годы простоя проект устарел, а найти инвесторов для нового было проблематично. У компании истекли сроки разрешения на строительство и договора аренды земли. Работы было невозможно продолжить.
Здание изъяли через суд и пытались несколько раз продать на торгах. Инвесторов отталкивала стоимость — за бетонный скелет просили больше полумиллиарда.
Со временем цену снизили. В 2023 году заброшку выкупило ярославское ООО «Центрторг плюс». Собственник сразу заявил о планах перестроить здание под жилой дом. Работы начались в 2025 году, а в 2026 появилась первая информация о стоимости квартир в будущей высотке. Например, стометровую студию на четвертом этаже можно приобрести по цене от 14,7 миллиона рублей. Завершить строительство девелопер планирует в 2027 году.
Вкладывались дольщики, падали подростки
Зияющая пустыми оконными проемами заброшка на Сосновой улице, 3 в Заволжском районе Ярославля должна была стать разноуровневым многоквартирным домом. В 2014 году проектом занималось ООО «Монблан». Но в 2018 году застройщик начал процедуру банкротства, а дольщики поняли, что своих квартир не увидят.
Здание стало пристанищем для бездомных людей и скучающих подростков. Такой интерес приводил к проблемам: в 2025 году гулявшая в заброшке 12-летняя девочка упала на парапет и повредила спину. Тогда власти решили заложить кирпичами окна на втором этаже, чтобы внутрь недостроя нельзя было пробраться.
Дольщикам выдали компенсации за потерянные деньги, а недострой вместе с землей отошел «Фонду развития территорий». Участок и заброшку на нем планируют выставить на торги во втором квартале 2026 года.
ЖК «Олимпийский» за Волгой
Еще один знаменитый недострой расположен между удицами Саукова и Папанина в Заволжском районе. Проектом ЖК «Олимпийский» занималось ООО «Жилстрой». В 2011 году квартиры в будущих высотках уже распродавали, на участке должны были появиться спортивно-оздоровительный комплекс и четыре секции жилых домов. Вторая достривалась другим инвестором в 2017 году. Еще две так и не были возведены.
Недострой ограждать не стали. В 2019 году в лифтовой шахте нашли тела двоих мужчин. Приехавшие на место следователи даже не смогли определить, сколько времени погибшие там пролежали — тела сильно разложились. Причиной трагедии назвали недостаточную охрану объекта, из-за которой внутрь могут проникнуть посторонние.
В 2023 году объект передали «Фонду развития территорий», а дольщики получили компенсации. Фонд получил разрешение на достройку здания сроком до 16 сентября 2028 года. Аренда на землю будет действовать до апреля 2030 года. В мэрии Ярославля рассказали, что во втором квартале 2026 года ФРТ планирует продать права на участок и саму заброшку.
Должны достроить к 2027 году
Семнадцатиэтажку на проспекте Машиностроителей в районе дома № 21 начали строить в 2010 году. Это третья заброшка из Заволжского района в нашем списке. Квартиры на этапе котлована распродавало ярославское ООО «Строитель плюс». Люди вложили деньги, но жилья так и не увидели. Застройщик обанкротился.
Лишь к 2019 году дольщики стали получать квартиры в других домах взамен тех, за которые отдали деньги. Принадлежавшие городу квадраты продали с торгов юрлицу. Сам недострой сейчас находится в совместной собственности ООО «ИнвестПроект» и ООО «Факториал». Земля в аренде компании до 24 сентября 2027 года. Разрешение на достройку объекта действует до 7 марта 2027 года.
На сайте «Дом.РФ» указано, что к июню 2026 года 2 квартиры из 144 уже проданы. Среднюю стоимость квадратного метра оценивают в 110 тысяч рублей.
Высотка в частном секторе
История этого дома тоже соткана из проблем обманутых дольщиков. В 2017 году компания «Прогресс-Инвест» владела двумя участками на пересечении улиц Штрауса и Писемского.
Планировалось, что там появится 21-этажный дом, но строительство высотки зависло на 13 этажах. Техника оттуда пропала, а рабочие перестали выходить на объект. К 2022 году было решено, что дольщикам выплатят компенсации, а заброшку передадут все тому же «Фонду развития территорий». Так и было сделано. Девелопера «Прогресс-Инвест» тем временем признали банкротом.
Фонд не получал разрешение на строительство здания. Продать землю и объект на ней хотят во втором квартале 2026 года.
Почти достроенный, но брошенный дом
Этот дом на Московском проспекте, 35 дольщики ждали с нетерпением. Пару минут езды до центра, малая этажность. Покупатели охотно вкладывались в квартиры на этапе строительства.
Возведением дома занималось ООО «ФинПромСтрой». Работы начались в 2015 году и шли бодро. Пятиэтажку хотели сдать в 2017 году, но сроки начали переносить. К 2022 году стало понятно, что у застройщика серьезные проблемы.
К тому моменту здание было готово на 80%, установлены пластиковые окна, оформлены балконы. Но застройщика признали банкротом, а дольщикам решили выплатить компенсации. Люди были недовольны: они считали, что выгоднее достроить дом и предоставить им обещанные квартиры.
Земля и заброшка отошли «Фонду развития территорий». Его представители получили разрешение на строительство пятиэтажки сроком до 10 сентября 2028 года. Но, похоже, как и в предыдущих случаях, заниматься этим будет инвестор, который выкупит объект. Заброшку выставят на торги во втором квартале 2026 года.
Ранее мы рассказывали историю недостроенного торгового центра на Труфанова. На его месте разрешили возводить многоэтажное жилье.