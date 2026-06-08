Легендарные заброшки Ярославля: что сейчас с самыми известными недостроями города

Что сейчас с известными ярославскими заброшками Источник: Артем Бауман / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU, Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле много зданий, которые должны были стать жилыми домами, офисными и торговыми центрами. Но не стали. Судьба и бюджеты застройщиков распорядились иначе. Из-за этого кирпичные остовы высоток годами, а то и десятилетиями хмуро возвышаются над городскими улицами.

Рассказываем, что сейчас с легендарными ярославскими недостроями, и какие из них получили шанс на вторую жизнь.

Из офисного центра — в элитный ЖК

Недострой на Октябрьской площади начали строить больше 20 лет назад Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Башня на Октябрьской площади, наверное, самый известный недострой города. По проекту начала нулевых здание должно было стать офисным центром с апартаментами. Его возведением занималось ООО «ТБС», входящее в федеральную группу компаний «Ташир». Но в 2008 грянул кризис, стройку заморозили. Когда финансовая ситуация стабилизировалась, работы продолжились. Однако за годы простоя проект устарел, а найти инвесторов для нового было проблематично. У компании истекли сроки разрешения на строительство и договора аренды земли. Работы было невозможно продолжить.

Здание изъяли через суд и пытались несколько раз продать на торгах. Инвесторов отталкивала стоимость — за бетонный скелет просили больше полумиллиарда.

Со временем цену снизили. В 2023 году заброшку выкупило ярославское ООО «Центрторг плюс». Собственник сразу заявил о планах перестроить здание под жилой дом. Работы начались в 2025 году, а в 2026 появилась первая информация о стоимости квартир в будущей высотке. Например, стометровую студию на четвертом этаже можно приобрести по цене от 14,7 миллиона рублей. Завершить строительство девелопер планирует в 2027 году.

Как будет выглядеть здание на Октябрьской площади Источник: horizondom.ru

Вкладывались дольщики, падали подростки

Высотку в Заволжском районе облюбовали подростки Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Зияющая пустыми оконными проемами заброшка на Сосновой улице, 3 в Заволжском районе Ярославля должна была стать разноуровневым многоквартирным домом. В 2014 году проектом занималось ООО «Монблан». Но в 2018 году застройщик начал процедуру банкротства, а дольщики поняли, что своих квартир не увидят.

Здание стало пристанищем для бездомных людей и скучающих подростков. Такой интерес приводил к проблемам: в 2025 году гулявшая в заброшке 12-летняя девочка упала на парапет и повредила спину. Тогда власти решили заложить кирпичами окна на втором этаже, чтобы внутрь недостроя нельзя было пробраться.

Дольщикам выдали компенсации за потерянные деньги, а недострой вместе с землей отошел «Фонду развития территорий». Участок и заброшку на нем планируют выставить на торги во втором квартале 2026 года.

ЖК «Олимпийский» за Волгой

Недостроенный корпус соседствует с уже заселенными домами Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Еще один знаменитый недострой расположен между удицами Саукова и Папанина в Заволжском районе. Проектом ЖК «Олимпийский» занималось ООО «Жилстрой». В 2011 году квартиры в будущих высотках уже распродавали, на участке должны были появиться спортивно-оздоровительный комплекс и четыре секции жилых домов. Вторая достривалась другим инвестором в 2017 году. Еще две так и не были возведены.

Недострой ограждать не стали. В 2019 году в лифтовой шахте нашли тела двоих мужчин. Приехавшие на место следователи даже не смогли определить, сколько времени погибшие там пролежали — тела сильно разложились. Причиной трагедии назвали недостаточную охрану объекта, из-за которой внутрь могут проникнуть посторонние.

В 2023 году объект передали «Фонду развития территорий», а дольщики получили компенсации. Фонд получил разрешение на достройку здания сроком до 16 сентября 2028 года. Аренда на землю будет действовать до апреля 2030 года. В мэрии Ярославля рассказали, что во втором квартале 2026 года ФРТ планирует продать права на участок и саму заброшку.

Должны достроить к 2027 году

Высотка на проспекте Машиностроителей простаивала больше десяти лет Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Семнадцатиэтажку на проспекте Машиностроителей в районе дома № 21 начали строить в 2010 году. Это третья заброшка из Заволжского района в нашем списке. Квартиры на этапе котлована распродавало ярославское ООО «Строитель плюс». Люди вложили деньги, но жилья так и не увидели. Застройщик обанкротился.

Лишь к 2019 году дольщики стали получать квартиры в других домах взамен тех, за которые отдали деньги. Принадлежавшие городу квадраты продали с торгов юрлицу. Сам недострой сейчас находится в совместной собственности ООО «ИнвестПроект» и ООО «Факториал». Земля в аренде компании до 24 сентября 2027 года. Разрешение на достройку объекта действует до 7 марта 2027 года.

На сайте «Дом.РФ» указано, что к июню 2026 года 2 квартиры из 144 уже проданы. Среднюю стоимость квадратного метра оценивают в 110 тысяч рублей.

Так выглядит дом по состоянию на июнь 2026 года Источник: Дом.РФ

Высотка в частном секторе

Дом рядом с остовом высотки достроили, а вот саму 21-этажку — нет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

История этого дома тоже соткана из проблем обманутых дольщиков. В 2017 году компания «Прогресс-Инвест» владела двумя участками на пересечении улиц Штрауса и Писемского.

Планировалось, что там появится 21-этажный дом, но строительство высотки зависло на 13 этажах. Техника оттуда пропала, а рабочие перестали выходить на объект. К 2022 году было решено, что дольщикам выплатят компенсации, а заброшку передадут все тому же «Фонду развития территорий». Так и было сделано. Девелопера «Прогресс-Инвест» тем временем признали банкротом.

Фонд не получал разрешение на строительство здания. Продать землю и объект на ней хотят во втором квартале 2026 года.

Почти достроенный, но брошенный дом

Пятиэтажку на Московском проспекте так и не ввели в эксплуатацию Источник: Алена Косточкина / 76.RU

Этот дом на Московском проспекте, 35 дольщики ждали с нетерпением. Пару минут езды до центра, малая этажность. Покупатели охотно вкладывались в квартиры на этапе строительства.

Возведением дома занималось ООО «ФинПромСтрой». Работы начались в 2015 году и шли бодро. Пятиэтажку хотели сдать в 2017 году, но сроки начали переносить. К 2022 году стало понятно, что у застройщика серьезные проблемы.

К тому моменту здание было готово на 80%, установлены пластиковые окна, оформлены балконы. Но застройщика признали банкротом, а дольщикам решили выплатить компенсации. Люди были недовольны: они считали, что выгоднее достроить дом и предоставить им обещанные квартиры.

Застройщик не смог окончить работы вовремя Источник: Алена Косточкина / 76.RU

Земля и заброшка отошли «Фонду развития территорий». Его представители получили разрешение на строительство пятиэтажки сроком до 10 сентября 2028 года. Но, похоже, как и в предыдущих случаях, заниматься этим будет инвестор, который выкупит объект. Заброшку выставят на торги во втором квартале 2026 года.