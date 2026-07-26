«Забыть его как страшный сон»: почему диетолог призывает отказаться от подсолнечного масла раз и навсегда

Подсолнечное масло лучше заменять на полезные альтернативы Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Подсолнечное масло — продукт, который есть практически на каждой кухне. При этом мало кто задумывается о том, насколько оно полезно и полезно ли вообще. Все об этом продукте нашим коллегам из NGS.RU рассказала диетолог и нутрициолог Виктория Порошкова — некоторые факты оказались очень неожиданными.

Есть ли польза от подсолнечного масла?

Ответ эксперта однозначен — нет.

«Его (масло) можно не употреблять. Забыть его как страшный сон и не использовать в принципе. Всё должно быть сбалансировано. Если говорить о растительных маслах, то мы их потребляем в достаточных количествах с уже готовыми продуктами питания», — говорит диетолог.

По ее словам, растительные масла нашему организму исправно поставляют снеки, конфеты и выпечка — они содержат те самые скрытые жиры, которые мы можем и вовсе не замечать.

Чем лучше заменить?

Если говорить о масле для заправки салата, например, то Виктория Порошкова советует использовать другие варианты. Тем более что альтернатив у подсолнечного масла немало. Нутрициолог советует покупать на замену льняное, оливковое, рыжиковое и горчичное.

«У них другой жирнокислотный состав. Как раз там содержатся те незаменимые жирные кислоты, которых в нашем рационе не так много, как тех омега-6 и жирных кислот, которые содержатся в растительном подсолнечном масле», — поясняет специалист.

Как правильно использовать подсолнечное масло?

Сколько бы альтернатив не было у масла подсолнечника, но оно намного дешевле и привычнее по вкусу для многих. И если отказываться от него не хочется, можно хотя бы минимизировать его количество.

Во-первых, можно использовать специальную кисточку — смазывать им сковороду или противень перед готовкой. Так получится заметно снизить количество масла в рационе.

Во-вторых, сейчас на маркетплейсах можно найти пульверизаторы — они тоже помогают обходиться меньшей порцией масла. С их помощью удобно сбрызгивать салат для заправки или сковородку.

И, кстати, о салате.

«Когда мы используем (масло) для заправки салатов, то лучше всё-таки добавлять нерафинированные масла, чтобы получать хоть какую-то пользу, а не только энергию», — рекомендует диетолог.

На чем лучше жарить?

«На растительных маслах вообще нельзя жарить. И неважно, рафинированные они или нет, — заявил в разговоре с „Доктором Питером“ профессор кафедры биологической и общей химии Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова» Владимир Дадали. — При длительном воздействии высокой температуры они теряют свои полезные свойства».

По словам профессора-биохимика, из всех растительных масел для жарки подходит только оливковое. Оно содержит олеиновую кислоту, на которую высокая температура не оказывает такого сильного влияния, как на вещества, из которых состоят другие растительные масла.