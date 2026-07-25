Виновны: эти продукты вызывают отеки по утрам — а вы бы их даже не заподозрили

Избыток натрия удерживает воду и делает утреннюю припухлость заметнее Источник: GPT

Будильник уже прозвенел, кофе почти готов, а отражение в зеркале выглядит так, будто всю ночь копило воду про запас. Разовая припухлость век или лица нередко связана с поздним ужином, особенно если в нем было много соли. Но еда — лишь одна из возможных причин, поэтому постоянные отеки не стоит списывать на вчерашнюю пиццу.

Почему соленая еда дает отеки по утрам

Отек возникает, когда жидкость накапливается в тканях. Избыток натрия помогает удерживать воду, поэтому после соленого ужина утром могут появиться припухлость век, «тяжелое» лицо, тесные кольца или небольшой плюс на весах.

«Избыток натрия может усиливать задержку воды, вызывая отечность, вздутие и прибавку веса», — сообщает американская кардиологическая ассоциация.

ВОЗ рекомендует взрослым получать менее 2000 мг натрия в сутки — это меньше 5 г соли, примерно чайная ложка без горки. В этот объем входит не только соль из солонки, но и та, что уже находится в хлебе, сыре, соусах и полуфабрикатах.

Готовые продукты часто дают организму целую гору соли, даже если притворяются почти ЗОЖем Источник: GPT

Продукты, которые могут провоцировать утреннюю отечность

Главная неожиданность в том, что основной натрий не всегда прячется в откровенно соленой еде. Роспотребнадзор отмечает: значительная часть лишней соли поступает с готовыми продуктами.

Хлеб, булочки и выпечка. Один ломтик погоды не сделает, но хлеб едят регулярно и по несколько порций. Особенно быстро соль набирается в бутерброде с сыром и колбасой. Сыр, плавленый сыр и творожные намазки. Соль здесь отвечает и за вкус, и за технологию производства. Чем солонее сорт и больше порция, тем заметнее может оказаться утренний результат. Колбаса, ветчина, сосиски и копчености. Даже небольшая нарезка содержит немало натрия. А рядом обычно появляются хлеб, кетчуп и маринованный огурец. Соевый соус, кетчуп, заправки и бульонные кубики. Соус кажется мелкой добавкой, но несколько ложек способны заметно изменить солевой итог ужина. То же касается готовых маринадов и смесей специй с солью. Лапша и супы быстрого приготовления, пельмени, готовые блюда. В таких продуктах соль усиливает вкус и помогает хранению. Домашний суп и пакетированный могут выглядеть похоже, но различаться по натрию весьма убедительно. Консервы, соленья, оливки и маринованные овощи. Рассол уже намекает на состав. Консервированную фасоль или горошек полезно промывать водой — это помогает уменьшить количество натрия. Соленая и копченая рыба, икра. Порции обычно небольшие, зато эти продукты часто едят с хлебом, маслом и другими солеными добавками. Лечебно-столовая и лечебная минеральная вода. Она может содержать много растворенных солей и не предназначена для бесконтрольного ежедневного питья. Для утоления жажды лучше выбирать питьевую или столовую воду, а лечебные варианты употреблять по показаниям. Алкоголь с солеными закусками. Алкоголь не равен соли, но усиливает мочеотделение, способствует обезвоживанию, нарушает сон и поддерживает воспалительные реакции. Поэтому после вечера с пивом, вином, сыром или снеками лицо может выглядеть более припухшим и уставшим.

Сравнение состава на 100 граммов помогает выбрать менее соленый вариант Источник: GPT

Как найти своего пищевого виновника

Исключать половину холодильника не нужно. Полезнее провести эксперимент на три–пять дней: записывать ужин, количество соусов, солений, алкоголя и готовой еды, а утром оценивать выраженность припухлости. Повторяющаяся связь нагляднее любой догадки.

Уменьшить задержку жидкости помогут простые шаги:

не объединять в одном ужине несколько соленых продуктов;

сравнивать товары по количеству соли или натрия на 100 г;

помнить, что 400 мг натрия — это примерно 1 г соли;

чаще готовить из свежих продуктов, добавляя лимон, чеснок, зелень и специи;

промывать консервированные овощи и бобовые;

не ограничивать воду специально и не принимать мочегонные без врача.

ВОЗ советует реже использовать готовые соусы, заправки и продукты быстрого приготовления. Заменители соли с калием подходят не всем: при заболеваниях почек и некоторых схемах лечения их нужно согласовать со специалистом.

Когда причина может быть не в еде

Пищевая задержка жидкости обычно временная и умеренная. Регулярные отеки могут быть связаны с заболеваниями почек, сердца, печени, венозной или лимфатической системы. Иногда припухлость появляется на фоне некоторых препаратов от давления, противовоспалительных средств, стероидов и эстрогенов.

Обратиться к врачу стоит, если отеки держатся несколько дней, усиливаются, возникают только с одной стороны, сопровождаются болью, покраснением, одышкой или дискомфортом в груди. Внезапный отек губ, языка или горла вместе с затрудненным дыханием может быть тяжелой аллергической реакцией и требует срочной помощи.

Алкоголь нарушает сон и усиливает потерю жидкости ночью Источник: GPT

Спасут ли косметические средства

Маски, патчи и охлаждающие роллеры могут сделать припухлость менее заметной, но дают лишь временный эффект. Холод ненадолго сужает сосуды, а увлажняющие компоненты разглаживают поверхность кожи — лицо выглядит свежее, хотя лишнюю жидкость из организма косметика не выводит.

Мягкий массаж руками, гуаша или роллером иногда помогает улучшить отток жидкости и кровообращение, однако научные данные в основном получены при послеоперационных отеках, а не после соленого ужина. Сильно давить на кожу и растирать веки не стоит.