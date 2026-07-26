Среди них есть дети: восемь человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем — видео

Утром 26 июля в Ярославском округе произошло ДТП с экскурсионным автобусом. В аварии пострадали восемь человек, среди них — двое детей.
ДТП случилось в четыре утра на 27 километре дороги «Тутаев — Шопша». По предварительной версии Госавтоинспекции региона, 62-летний водитель автобуса Mercedes-Benz не справился с управлением и съехал в кювет, где автобус перевернулся.
В момент ДТП в салоне находилось 19 пассажиров.
«В результате дорожно-транспортного происшествия восемь пассажиров автобуса, в том числе двое несовершеннолетних, с различными травмами были госпитализированы в больницу», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.
Днем ранее, 25 июля, на трассе Р-79 «Иваново — Ярославль» столкнулись две иномарки. В ДТП погибли оба водителя и ребенок, который находился в салоне «Ниссана».