НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

пасмурно, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

 749мм 94%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,03
EUR 88,89
Восемь человек пострадали в ДТП
Как из-за маркетплейсов изменилась розница
Здесь был Пушкин
Афиша на выходные
Почтальон развозит посылки на лодке
Тур на теплоходе
Малыш погиб в ДТП
Где собирать грибы
Происшествия Перевернулся экскурсионный автобус Среди них есть дети: восемь человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем — видео

Среди них есть дети: восемь человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем — видео

Названа предварительная причина аварии

1 431
В ДТП под Ярославлем пострадали восемь человек | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ruВ ДТП под Ярославлем пострадали восемь человек | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

В ДТП под Ярославлем пострадали восемь человек

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

Утром 26 июля в Ярославском округе произошло ДТП с экскурсионным автобусом. В аварии пострадали восемь человек, среди них — двое детей.

ДТП случилось в четыре утра на 27 километре дороги «Тутаев — Шопша». По предварительной версии Госавтоинспекции региона, 62-летний водитель автобуса Mercedes-Benz не справился с управлением и съехал в кювет, где автобус перевернулся.

В момент ДТП в салоне находилось 19 пассажиров.

«В результате дорожно-транспортного происшествия восемь пассажиров автобуса, в том числе двое несовершеннолетних, с различными травмами были госпитализированы в больницу», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

Автобус вылетел в кювет и перевернулся

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.

Днем ранее, 25 июля, на трассе Р-79 «Иваново — Ярославль» столкнулись две иномарки. В ДТП погибли оба водителя и ребенок, который находился в салоне «Ниссана».

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Экскурсионный автобус Госавтоинспекция Пострадавший
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
31
Гость
48 минут
Здоровья всем! И не пора ли вернуть прежний пенсионный возраст, чтобы 62-летним водителям не приходилось вести автобус в 4 !!! утра!
Гость
1 час
Надеюсь травмы не серьезные
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Мнение
«Нежелание вмазать воспринималось с подозрением». Как алкоголизм в России превратился в культ и куда уходит сегодня
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Деды-соперники бесповоротно прекрасны»: почему фильм «На деревню дедушке 2» — это милота на один раз
Надежда Губарь
Мнение
«Выбор цвета — часть жесткого контроля». Психолог разнесла «бежевых мам»
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Когда звучали сирены, большинство сладко дремало на лежаках»: туристка — об отдыхе на Черном море, дороге и заправках
Нонна Оганесян
Рекомендуем