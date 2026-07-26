Среди них есть дети: восемь человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем — видео

В ДТП под Ярославлем пострадали восемь человек Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

Утром 26 июля в Ярославском округе произошло ДТП с экскурсионным автобусом. В аварии пострадали восемь человек, среди них — двое детей.

ДТП случилось в четыре утра на 27 километре дороги «Тутаев — Шопша». По предварительной версии Госавтоинспекции региона, 62-летний водитель автобуса Mercedes-Benz не справился с управлением и съехал в кювет, где автобус перевернулся.

В момент ДТП в салоне находилось 19 пассажиров.

«В результате дорожно-транспортного происшествия восемь пассажиров автобуса, в том числе двое несовершеннолетних, с различными травмами были госпитализированы в больницу», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

Автобус вылетел в кювет и перевернулся Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.