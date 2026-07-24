Бесплатный концерт группы «Мамульки Бэнд», фестиваль шаров: афиша на выходные в Ярославской области

Одним из событий выходных станет фестиваль воздухоплавания Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В этой афише мы собрали мероприятия, куда можно сходить и съездить в выходные, 25–26 июля в Ярославле и области совершенно бесплатно.

День города в Переславле-Залесском

В эти выходные Переславль-Залесский отмечает свое 874-летие. Кроме того, в этом году отмечается 330-летие российского флота. К этим двум событиям будет приурочен двухдневный мультиформатный фестиваль «За морями, за лесами» (0+). Он пройдет 25–26 июля.

На Народной площади развернутся гастро-шоу «Регата вкусов» с кулинарными батлами команд пяти российских флотов, маркет ремесленников от фестиваля «Счастливые», модное дефиле «Петровская ассамблея», народное караоке «Битва хоров» и большой вечерний концерт группы «Мамульки Бенд».

Городской пляж на берегах Плещеева озера, где 330 лет назад родилась потешная флотилия Петра I, станет центром парусного спорта. Здесь пройдет театрализованный проект первого русского театра имени Федора Волкова с участием актеров в образах Петра I и Александра Меншикова, парусная регата, будут подготовлены спортивное пространство с русской лаптой и мастер-класс по росписи парусов. Кульминацией вечера станет светомузыкальное шоу «Бал парусов» — парад яхт с подсвеченными парусами в акватории озера. Во второй день запланирован парад парусной флотилии.

Программа фестиваля «За морями, за лесами»

25 июля

Народная площадь

10:00 — морской кинотеатр под открытым небом. Ретро-утро для всей семьи. Показ легендарного фильма «Табачный капитан» (Ленфильм) и любимых мультфильмов;

12:00, 13:30, 17:00 — гастро-рейд «Регата вкусов». Кулинарный чемпионат;

13:00 — официальное открытие фестиваля;

14:15 — концертный причал «Петровская доблесть». Творческие номера от переславских коллективов, созданные в коллаборации с режиссерско-постановочной группой театра им. Фёдора Волкова;

15:15 — модный показ переславских дизайнеров «Петровская ассамблея»;

15:45 — танцевальная перезагрузка. Мастер-класс по советским социальным танцам от Чемпиона России, хореографа Антона Лужняка;

18:00 — концертный причал «Петровская доблесть»;

19:00 — народный финал «Битвы хоров». Грандиозное городское караоке. Соревнование творческих и хоровых коллективов вместе со всеми зрителями площади.

20:00 — 22:00 — концерт группы «Мамульки Бэнд».

11:00 — 19:00 — праздничный маркет ремесленников и мастеров Ярославской области. Продажа сувениров ручной работы, ремесленные мастер-классы.

12.00-19.00 — работа пространства для маленьких гостей праздника с активностями, играми, мастер-классами.

Городской пляж

10:00, 11:30, 16:30 — морской кинотеатр;

11:00 — торжественное открытие Парусной регаты яхт-клуба «Паруса Плещеева озера». К сцене причалит легендарный ботик «Фортуна». Петр I и князь Меншиков открывают Парусную регату;

12:00 — торжественный старт Регаты. Пушечный залп дает ход масштабной парусной гонке;

12:00 — театральный перфоманс «Паруса мечты» от театра им. Ф. Волкова и коллективов Переславля;

12:30 — «Потешные маневры». Музыкальные и танцевальные интермедии. В течение всего времени — прямые включения с воды и трансляция гонки на вертикальные экраны сцены;

16:00 — завершение регаты;

17:00 — верфь «Потешная флотилия 2.0». Запуск потешного флота с номинациями: «Имперский класс» (историческая достоверность), «Титаник» (самое эффектное затопление), «Ковчег Берендея» (необычный дизайн);

17:10 — торжественный финал: театрализованное закрытие регаты и награждение;

18:00 — концерт кавер-группа «Сделай громче» (Ярославль);

19:00 — ди-джей сет;

20:00 — кавер-группа артистов театра им. Волкова «Волков Бэнд» с музыкальным перфомансом «Рок-валенок»;

21:30 — «Бал парусов». В акватории озера под живой аккомпанемент фортепиано маневрируют яхты со светящимися и расписными арт-парусами;

11.00-22.00 — рыбная ресторация в деревянной веранде. Рестораны и кафе. Столики в настоящих рыбацких лодках;

11.00-17.00 — площадка «Камбуз»: 11:00 — завтрак юнги (мастер-класс Григория Мосина по приготовлению старинной «Артельной каши» и старинных пирожков-карасиков); 12:30 — кулинарный поединок любимых блюд Петра в исполнении Григория Мосина; 14:00 — баталия по Ухе; 16.00 -финал раунда: финишировавшие моряки регаты обедают и вместе с императором и выносят вердикт — чья уха достойна победы;

11.00-18.00 — интерактивная мастерская под руководством известного ярославского художника и каллиграфа Александра Абросимова. На протяжении дня гости фестиваля вручную расписывают паруса. Вечером эти паруса монтируются на яхты и становятся главными арт-объектами ночного шоу «Бал парусов». Также запланированы мастер-классы по такелажному делу (морские узлы, устройство корабля), строительство и кастомизация деревянных корабликов (3D-принтер прямо на пляже печатает детали декора для деревянных судов), гонки потешного флота (запуск судов у берега), создание бумажной флотилии;

11.00-18.00 — спортивное пространство, соединившее петровские силовые традиции и современные спортивные игры: веревочный городок и полоса препятствий, мастер-класс и открытый матч со зрителями по русской лапте, морская силовая эстафета, перетягивание каната, турнир по настольному теннису (все игроки играют с повязкой на одном глазу);

15.00-21.00 — фотошкола (короткие экспресс-курсы по пейзажной фотографии на фоне воды и заката с использованием фестивальных арт-объектов);

11:00-19:00 — продукция местных гастрономических производств;

11.00-18.00 — настольные и деревянные игры, аквагрим, морские ребусы из сигнальных флажков, мастер-классы по созданию рыбок-топперов.

26 июля

Городской пляж

11:00 — построение яхт-участников парада в акватории пляжа за сценой на воде;

12:00 — прибытие Петра I и князя Меншикова (в исполнении артистов Волковского театра) на ботике «Фортуна». Официальная часть. Подъем флага, гимн, речи и поздравления официальных лиц;

12:30 — торжественное театрализованное открытие дня ВМФ и Парада парусной флотилии. Пушечный залп;

13:00-17:00 — концерт кавер-групп, выступление ди-джея на водной сцене;

11.00-17.00 — рыбная ресторация в деревянной веранде.

Фестиваль воздухоплавания в Переславле

С 22 по 26 июля в Переславле-Залесском проходит 25-й фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России» (0+). В течение пяти дней жители и гости региона смогут увидеть полеты воздушных шаров над окрестностями Плещеева озера.

Главное событие запланировано на вечер субботы, 25 июля. На территории отеля «Азимут» в 20:00 организаторы планируют установить рекорд России, одновременно подняв в небо до 50 воздушных шаров.

В программе также гастрономические площадки, творческие мастер-классы, интерактивные зоны и семейные развлечения. Вход на фестивальную поляну и катание на воздушных шарах — платные. Но полюбоваться цветными аэростатами в небе с небольшого расстояния можно абсолютно бесплатно.

Организаторы сообщили, что заранее места взлетов неизвестны. Но за 40-60 минут до каждого взлета (то есть около 18:20 и 05:20) точка выкладывается в канале фестиваля.

Программа фестиваля Источник: Полеты в Переславле / Max.ru

День города Мышкина

Мышкин 25 июля отмечает День города (0+). Утром здесь откроется ремесленная ярмарка «Мышгород», пройдет эстафета «Мышиные бега» и вручение за победу главного приза — настоящего сыра.

В полдень от Дома культуры к Успенской площади стартует красочное шествие шоу-парада мышей.

Днем жителей и гостей города ждет торжественное открытие обновленных общественных пространств — «Колыбели Мышкина» и территории вокруг пруда.

Вечерняя культурная повестка включает гала-концерт, атмосферный бал «LOVитE лето» в усадьбе купца Чистова, дегустацию чая народов России в кафе «Старый шкипер», а также диско-программы и селфи-зоны на городских площадках и другие мероприятия.

Программа дня города в Мышкине Источник: Туристско-информационный центр Мышкина / Vk.com

Фестиваль эмали и ремесел в Ростове Великом

Фестиваль эмали и ремесел «Огненное письмо» пройдет в Ростовском кремле 25 июля.

С 10:00 до 19:00 в Конюшенном дворе гостей ждут ремесленная ярмарка, мастер-классы, лекции, экскурсии, колокольные звоны, кинопоказ и вечерний концерт.

В течение дня мастера представят изделия ручной работы и познакомят посетителей с традиционными ремеслами. В программе фестиваля также заявлены лекция «Героические образы в произведениях ростовской финифти», детское занятие по иллюстрациям к книге «Солнечные зайчики», авторская экскурсия в Музей финифти и показ документального фильма о творчестве народного художника России, известного ростовского финифтяника и эмальера Александра Алексеева.

На звоннице церкви Иоанна Богослова прозвучит концерт колокольных звонов. После него пройдет мастер-класс звонаря Ростовского кремля. Вечером гостей приглашают на концерт джазовой музыки в Митрополичьем саду.

Посещение ярмарки, лекции, детской программы, кинопоказа, колокольного концерта и вечерней музыкальной программы бесплатное. Отдельные экскурсии и мастер-классы проводятся по билетам.

Программа событий на территории Кремля Источник: Ростовский округ / Vk.com

Программа событий в Конюшенном дворе Источник: Ростовский округ / Vk.com

Праздник в Вятском

В селе Вятском 25 июля пройдет праздник под девизом «Гуляй, душа!». На главной площади с 13 до 16 часов состоятся народные танцы, пройдут выступления богатырей и многое другое. Для всей семьи подготовлены игры и деревенские забавы, а вечером для ценителей искусства откроется закулисье мастерской Елены Пелевиной.

Программа праздника Источник: Музейный комплекс «Вятское» / Vk.com

День села Брейтово

Брейтово 25 июля отметит День села. Праздник (0+) развернется на нескольких площадках.

На территория Брейтовского музея откроется сувенирная зона «Город мастеров», музейные экспозиции будут работать до 21 часа.

На площадке у Дома культуры с 11 часов будут работать детские аттракционы, региональная медицинская акция «Шаг к здоровью», также всех желающих угостят ухой по-брейтовски. В зрительном зале ДК для зрителей выступят солисты областного Дома народного творчества Евгений Павлов и Наталья Заварухина, группа «Живой звук», музыкальная кавер-группа «КаверХит» из Рыбинска. Завершится вечер танцевальной программой в фойе учреждения.

Программа праздника Источник: Брейтово | Подслушано / Vk.com

Колокольные звоны, гармонисты и крестный ход в Тутаеве

В Тутаеве в ближайшие выходные также запланировано несколько культурных событий.

В субботу, 25 июля, в Воскресенском соборе пройдет фестиваль русских колокольных звонов, а в местном «Центре культуры» — выступление гармонистов и творческих коллективов.

26 июля запланирован 9-часовой Крестный ход с иконой Всемилостливого Спаса.

Уличные развлечения для молодежи в Ярославле

В Ярославле стартовал масштабный региональный проект, направленный на популяризацию спорта, здорового образа жизни и добровольчества среди молодого поколения. Здесь можно попробовать свои силы в разных видах спорта, продемонстрировать ловкость в интеллектуальных играх, узнать о деятельности волонтеров и даже потанцевать. Программа проходит ежедневно с 18 до 21 часа.

Площадки работают бесплатно по следующим адресам:

в сквере на Советской площади у храма Ильи Пророка;

у фонтана рядом со зданием правительства области со стороны улицы Андропова;

в Демидовском сквере.

Кинотеатр под открытым небом на Даманском

25 июля, суббота

16:00-17:30 — фильм «Белый клык» (1946 г. Реж. А. Згуриди). Советский чёрно-белый художественный фильм, в которой мы увидим историю волчонка Белого Клыка, рассказанную горным инженером Уидоном Скоттом.

20:00-21:30 — «Случайная встреча» (1936 г. Реж. И. Савченко). Советская лирическая чёрно-белая кинокомедия. Красавец тренер Гриша влюбляется в свою подопечную Ирину. Она является не только является многообещающей спортсменкой, но и, между прочим, ударницей производства. Девушка отвечает взаимностью. Казалось бы — все хорошо, но у судьбы свои планы.

26 июля, воскресенье

16:00-17:30 — сказка «Каменный цветок» (1946 г. Реж. А. Згуриди). Много хороших мастеров на Урале, но лучше всех — Данила-мастер. Не была отбоя от заказчиков у Данилы, но запал ему в душу каменный цветок. Люди сказывали, кто увидит хоть раз этот цветок у Хозяйки Медной горы, тот навсегда покой потеряет, настолько хороша эта работа. И решил Данила отправиться в подземное царство — своими глазами увидеть это чудо невиданное.

20:00-21:30 — «Сердца четырех» (1941 г. Реж. Константин Юдин). Сюжет фильма строится вокруг двух сестер, абсолютно разных, но одинаково влюбленных. Одна — серьезный математик, другая — легкомысленная стрекоза. В центре внимания девушек бравый военный. Жизненные перипетии, смешные и сложные ситуации, интриги, слезы, радость, но все закончится хорошо.

Бесплатный забег в Ярославле

25 июля в Ярославле пройдет «ЗО.БЕГ» (0+) — большое бесплатное беговое событие от движения «Здоровое Отечество» для всех любителей активного образа жизни и бега. Начало — в 8:00 у КЗЦ «Миллениум». В программе дистанции 5 км и 10 км Участвовать могут желающие от 14 лет. Но нужна регистрация открыта на сайте проекта (количество мест ограничено).

Колокольный концерт в музее-заповеднике

25 июля в 15:00 на Большой звоннице в Ярославском музее-заповеднике пройдет концерт колокольных звонов «Музыка неба». Выступают звонари Ярославской области и Ярославской школы колокольного искусства. Чтобы попасть на концерт, нужно купить билет для входа на территорию музея или бесплатно послушать колокола за стенами кремля.

Стоимость входа: 100 рублей — взрослый билет, 50 рублей — льготный и детский.

Детские соревнования у колеса обозрения

У колеса обозрения в Ярославле пройдут соревнования KIDS CROSS (0+) для малышей от 2 лет. Для участников выставят трассу с препятствиями в виде больших и маленьких конусов и горок. Задача каждого участника полностью пройти всю трассу не пропуская ни одного препятствия на время. Для участников нужна регистрация.

Открытие соревнований — в 10:00. А около 12:30–13:00 пройдут родительские заезды.

Выступление фокусника в ТРЦ «Рио»

26 июля в 13 часов на главной сцене ТРЦ «Рио» выступит фокусник Вио. Организаторы обещают, что это будет не просто представление, это погружение в мир иллюзий, где реальность смешивается с магией, а ваши глаза не смогут поверить увиденному!

Вход свободный.