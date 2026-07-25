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Он и она Олеся Иванченко внезапно вышла замуж. Первые фото и видео со свадьбы

Олеся Иванченко внезапно вышла замуж. Первые фото и видео со свадьбы

Ведущая «Натальной карты» связала судьбу с комиком вопреки прогнозам звезд

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Союз Олеси и Максима не был безоблачным, но чувства взяли свое | Источник: Олеся Иванченко / T.meСоюз Олеси и Максима не был безоблачным, но чувства взяли свое | Источник: Олеся Иванченко / T.me

Союз Олеси и Максима не был безоблачным, но чувства взяли свое

Источник:

Олеся Иванченко / T.me

Неожиданная свадьба Олеси Иванченко и Максима Загайского (псевдоним — Заяц) стала главным событием вечера 25 июля. Три года отношений завершились церемонией, о которой пара не предупреждала заранее. Кадр с торжества, опубликованный невестой, мгновенно собрал шквал поздравлений. Подпись к фото — «Мы сегодня женимся, а вы че?» — задала непринужденный тон и подчеркнула спонтанность момента.

Супруги вместе с 2023 года | Источник: lika_zalesskaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Супруги вместе с 2023 года | Источник: lika_zalesskaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Супруги вместе с 2023 года

Источник:

lika_zalesskaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Реакция аудитории оказалась бурной: подписчики не скрывали эмоций, сомневаясь поначалу в подлинности события.

«Ура! Поздравляем!», «Мы в шоке, счастья!», «Надеемся, что это не фейк», «Дорогая, счастья вам», — пестрели комментарии.

К хору голосов присоединились и медийные персоны. «Ого! Ура!» — лаконично отреагировали Ксении Собчак и Бородина.

Олеся выглядела роскошно в свадебной классике с воздушной фатой

Источник:

lika_zalesskaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кадры с праздника передают атмосферу тихого семейного счастья: Олеся в элегантном платье и воздушной фате обменивается кольцами с улыбающимся Максимом, едва сдерживая слезы радости. В этот момент зал взрывается аплодисментами — трогательный эпизод стал одним из самых запоминающихся.

Для росписи пара выбрала открытую веранду на высоте

Источник:

lika_zalesskaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Отец невесты добавил в церемонию нотку юмора, вспомнив детскую реакцию дочери на первого увиденного зайчика. Он с улыбкой заметил, что теперь у Олеси есть собственный ушастый — прозрачный намек на фамилию зятя. Легкая ирония пришлась гостям по душе.

Заранее о своих планах Иванченко и Заяц не сообщали | Источник: Олеся Иванченко / T.meЗаранее о своих планах Иванченко и Заяц не сообщали | Источник: Олеся Иванченко / T.me

Заранее о своих планах Иванченко и Заяц не сообщали

Источник:

Олеся Иванченко / T.me

Молодые с удовольствием фотографировались со своими гостями | Источник: lika_zalesskaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Молодые с удовольствием фотографировались со своими гостями | Источник: lika_zalesskaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Молодые с удовольствием фотографировались со своими гостями

Источник:

lika_zalesskaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

История пары складывалась нешаблонно. Знакомство началось в соцсетях: Максим первым проявил инициативу, добавив Олесю в друзья. До этого ведущая пережила непростой разрыв и не горела желанием снова рисковать. Ее осторожность вылилась в импульсивное решение временно расстаться — Олеся сама попросила Максима уйти. Впрочем, пауза оказалась недолгой: осознав поспешность поступка, она первой вышла на связь. С того момента пара уже не разлучалась.

Свадьба прошла в теплой и дружеской атмосфере

Источник:

lika_zalesskaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Любопытный штрих к портрету отношений — астрологический нюанс. Еще до сближения Олеся составила натальную карту Максима, но звезды не обещали им идеального совпадения. Жизнь, однако, доказала обратное: прогнозы уступили место реальным чувствам.

Отец невесты растрогал гостей церемонии

Источник:

lika_zalesskaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В быту и карьере партнеры поддерживают друг друга. Максим берет на себя основные расходы, включая поездки, например на Мальдивы. Сама Олеся в шутливой форме называет это его «кармической задачей». Кроме того, комик помогал ей готовиться к съемкам, репетируя роли. При этом пара избегает излишней публичности, предпочитая не выставлять союз напоказ.

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Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Олеся Иванченко Свадьба Натальная карта
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