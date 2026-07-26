«В Кремле выступить было бы хорошо». Как казачка из глухого села стала звездой федеральных каналов

Настоящая казачка Софья Горбунова Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Софья Горбунова — одна из самых крутых молодых исполнительниц русских народных и аутентичных казачьих песен в стране. Родилась и живет в хакасском селе Таштып, училась в Красноярске, теперь преподает в деревне и дает концерты в городах России. Последние несколько лет она частая гостья на федеральных музыкальных шоу, в частности, у Андрея Малахова; несколько раз выступала дуэтом с Ярославом Дроновым (SHAMAN).

Корреспонденты NGS24.RU Алексей Тайганавт и Мария Ленц встретили артистку на этнофестивале «Мир Сибири» и пообщались с ней за кулисами.

Фанаты с любимой артисткой Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

«Годы были вообще какие-то сказочные»

После короткого выступления — песни три-четыре всего — Софья Горбунова сходит со сцены. Ее тут же окружают поклонники и долго не отпускают. Кто-то даже рвется помочь нести ее гармонь в футляре.

Артистка остается такой же невозмутимой и естественной, какой была на сцене 10 минут назад. Кажется даже немного суровой. Отбиваем ее от фанатов.

— Уставшая?

— Ну маленько устала, да, еще вечером выступать сегодня.

— Тогда с простого начнем, какое у тебя самое яркое воспоминание детства?

— Да у меня, в принципе, всё детство было яркое, каждый день прямо интересный, и что-то новое всегда было. Я себя с трех лет четко помню. У меня те годы были вообще какие-то сказочные. До семи лет это так продолжалось, пока в школу не пошла.

Ценители аутентичных русских песен Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

— Теперь как будто тоже сказка: выступления, федеральные каналы, народная любовь.

— У меня сейчас рутина уже пошла, каждый день одинаковый практически. А в детстве мне как-то очень сильно было интересно жить. Теперь часто по нему ностальгирую. Особенно песню слышу тех годов, допустим, какую-то попсовую — и меня прямо сносит туда.

— Каких исполнителей?

— Да каких угодно, хоть Киркорова, хоть Валерии, хоть Меладзе. Эстраду слушала, концерты по телевизору смотрела всегда. Мне это нравилось. Ну, собственно, народной я, конечно, отдала приоритет. Почему? Даже не знаю, как-то больше всего она мне нравилась. Ну и дед мой на гармони играл. У нас это всегда в семье ценилось.

— Когда ты поняла, что это твое?

— Лет в десять я для себя решила, что это мой путь. Так и пошло с тех времен.

Любимый инструмент 27-летней артистки — балалайка Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

— Завидная целеустремленность. Какая следующая цель?

— Вообще цель у меня сейчас мужа завести, детей родить. Больше мне ничего пока такого, чтобы прямо я парилась и думала, не нужно.

— Каким будущий муж должен быть? Казаком?

— Муж? Да чтобы любимый был — и всё. Чтоб меня любил. А какой там рост, вес, казак, не казак — неважно.

— Просто ты про казачество часто говоришь в своих выступлениях.

— Да, стараюсь. Ну первое качество казака — это всё-таки православная вера. Это основа, а остальное уже как идет. Ну казачью культуру, конечно, несу, стараюсь. Хотя в последнее время как-то так: плыву по течению больше, по наработанному.

Источник: читатель NGS24.RU

«Сказать, что мне „крышу сорвало“, — не сорвало»

— У меня как по жизни получается? Когда я о чём-то сильно парюсь, то это не выходит. А когда я так помыслю чуть-чуть и оставлю, оно потом выстреливает. Я даже не знаю как так. То, что вот вообще не могло со мной произойти никак. А оно вот получается, — говорит Софья.

— Например?

— Ну, допустим, смотрела в детстве те же концерты, всякие передачи. Мечтала, как с представителями шоу-бизнеса быть в одной плоскости, общаться. И вот выстрелило же так: теперь с Андреем Малаховым хорошо знакома. С Шаманом, с Игорем Николаевым.

— Так, мечта исполнилась, как впечатления?

— Впечатления? Сказать, что мне крышу сорвало, — не сорвало, как-то так ровно всё проходило. Например, участвую в съемках передачи «Песня от всей души» (музыкальное шоу Андрея Малахова. — Прим. ред.), где я, собственно, и засветилась на всю Россию. Как будто данность: есть и есть. А потом, когда я начинаю это осознавать, у меня мозг начинает взрываться. «Да неужели это правда»? Но потом как-то, видимо, психика срабатывает, что закрывает это всё. Господь дал всё. Прими как есть, не надо возноситься, гордиться как-то этим.

Софья говорит прямо как есть, не рисуется. Выступает так же. Зрители эту цельность чувствуют, искренность ловят с лету. В комментариях под видео с ее исполнением часто восторженно пишут: «Вот это наше, русское! Очень душевное исполнение, что-то похожее слышала я в далеком детстве, от бабушки, когда она напевала под настроение».

Русская народная эйфория Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

— У меня ощущение, что тебе без разницы, где выступать: у Малахова или здесь, в Шушенском.

— Здесь всё-таки почему-то волнительнее. Я сюда приезжаю, получается, с четырнадцати лет: выступала на обрядовой поляне. Чуть позже уже участвовала в конкурсной программе фестиваля. И каждый раз очень сильные трепет и волнение. Которое, в принципе, когда выходила уже на главную сцену, исчезало, да. А так меня все дни прямо выкручивало, адреналинило. И в этом году это состояние вернулось, как ни странно.

Сергей Старостин — эксперт по русскому фольклору и наставник Софии Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

— У тебя с «Мира Сибири» всё и началось, по сути.

— Да, в принципе, он дорогу-то мне и открыл в традиционную культуру, в традиционную музыку. И благодаря ему я вообще решила крепко связать свою жизнь с этим. Спасибо членам жюри — Сергею Старостину, Инне Желанной, Владимиру Царегородцеву, Царство ему Небесное, и всем остальным… Смотрела коллективы разные здесь, мне очень нравилась красноярская школа, поэтому поехала в Красноярск учиться (Софья окончила Красноярский колледж искусств и Сибирский государственный институт искусств им. Д. Хворостовского. — Прим. ред.).

Кажется, устала немного Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

«Я всероссийскую известность приобрела»

— Как ты думаешь, почему «выстрелило» твое творчество?

— Ну, честно говоря, считаю, что на всё воля Божья. Без этого ничего бы не было. Так, видимо, решил Господь. Ну и плюс, конечно, мне помогало очень много людей: начиная с родителей, заканчивая сейчас вот Андреем Малаховым. Он меня разглядел, благодаря его передаче я всероссийскую известность приобрела. Везде узнают уже.

— Такая известность — круто?

— Ну интересно, прикольно, когда узнают, все фотографируются. Правда, иногда уже маленько начинает чуть-чуть напрягать, когда спокойно пройти не можешь. А в целом — за всё слава Богу.

На награждении Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

— Ты «Металлику» или что-то подобное поешь?

— Нет. Как-то не дошла еще до этого. Не скажу, что не нравится. Мне, в принципе, все стили и жанры музыки нравятся. Могу по настроению, по состоянию вообще любую песню послушать.

— Как ты песни для исполнения выбираешь?

— Мне сначала нравится мелодия, затем смысл. Всё в симбиозе происходит. Подбираю на слух.

Второе дыхание русского фольклора Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

«Гречка у нас основное блюдо»

— Часто у себя дома в деревне бываешь?

— Постоянно, я там живу, работаю. Я преподаю в музыкальной школе в Таштыпе. Ребятишки у меня поют. Только за этот год мало я с ними работала, конечно, очень много было выездных мероприятий. Ну где-то мы и со школьниками выезжали.

— Как твой обычный день дома строится?

— Очень обыкновенно. Встала, собралась, пошла работать.

— Что на завтрак готовишь?

— Да гречка у нас основное блюдо.

— Хозяйство?

— Нет, только огород, им мама в основном занимается.

И снова поклонники Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

— Ты же еще YouTube-канал ведешь (на момент интервью — 132 тысячи подписчиков. — Прим. ред.)?

— Снимает друг семьи, он мои песни и выкладывает. Он ведет канал, и во «ВКонтакте» уже сообщество создал. Из-за ограничений интернета тяжеловато, конечно. Ну что поделать? Главное — «ВКонтакте» есть и СМС, остальное неважно. И вот еще, я всё время упускаю возможность сказать: альбом мы сделали с моим другом, товарищем, земляком, однохрамником Кириллом Ткаченко. В одной школе учились когда-то. Два года назад создали с ним «Сибирь-монамур», посвятили нашему селу родному. Состоит он из трех произведений. Два в конкурсной программе у меня звучали: «Океян-море» и «Глубокая могилка». И одну инструментальную композицию сочинил Кирилл.

Душевные песни о главном Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

— А еще записали трек с Радиком Тюлюшем, солистом тувинской группы «Хуун-Хуур-Ту». Я исполняла, естественно, по-русски, песню «Красота ли моя», играла на гармони. А Радик на своем тувинском инструменте и горловым пением спел. Такой у нас трек получился.

— Где выступить хотела бы?

— В Кремле было бы хорошо.

— Ну, наверное, он для тебя не за горами.