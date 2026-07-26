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Культура «В Кремле выступить было бы хорошо». Как казачка из глухого села стала звездой федеральных каналов

«В Кремле выступить было бы хорошо». Как казачка из глухого села стала звездой федеральных каналов

Софья Горбунова рассказала, чего ей хочется больше всего. И это не всероссийская слава

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Настоящая казачка Софья Горбунова | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUНастоящая казачка Софья Горбунова | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Настоящая казачка Софья Горбунова

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Софья Горбунова — одна из самых крутых молодых исполнительниц русских народных и аутентичных казачьих песен в стране. Родилась и живет в хакасском селе Таштып, училась в Красноярске, теперь преподает в деревне и дает концерты в городах России. Последние несколько лет она частая гостья на федеральных музыкальных шоу, в частности, у Андрея Малахова; несколько раз выступала дуэтом с Ярославом Дроновым (SHAMAN).

Корреспонденты NGS24.RU Алексей Тайганавт и Мария Ленц встретили артистку на этнофестивале «Мир Сибири» и пообщались с ней за кулисами.

Фанаты с любимой артисткой | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUФанаты с любимой артисткой | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Фанаты с любимой артисткой

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

«Годы были вообще какие-то сказочные»

После короткого выступления — песни три-четыре всего — Софья Горбунова сходит со сцены. Ее тут же окружают поклонники и долго не отпускают. Кто-то даже рвется помочь нести ее гармонь в футляре.

Артистка остается такой же невозмутимой и естественной, какой была на сцене 10 минут назад. Кажется даже немного суровой. Отбиваем ее от фанатов.

— Уставшая?

— Ну маленько устала, да, еще вечером выступать сегодня.

— Тогда с простого начнем, какое у тебя самое яркое воспоминание детства?

— Да у меня, в принципе, всё детство было яркое, каждый день прямо интересный, и что-то новое всегда было. Я себя с трех лет четко помню. У меня те годы были вообще какие-то сказочные. До семи лет это так продолжалось, пока в школу не пошла.

Ценители аутентичных русских песен | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUЦенители аутентичных русских песен | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Ценители аутентичных русских песен

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

— Теперь как будто тоже сказка: выступления, федеральные каналы, народная любовь.

— У меня сейчас рутина уже пошла, каждый день одинаковый практически. А в детстве мне как-то очень сильно было интересно жить. Теперь часто по нему ностальгирую. Особенно песню слышу тех годов, допустим, какую-то попсовую — и меня прямо сносит туда.

— Каких исполнителей?

— Да каких угодно, хоть Киркорова, хоть Валерии, хоть Меладзе. Эстраду слушала, концерты по телевизору смотрела всегда. Мне это нравилось. Ну, собственно, народной я, конечно, отдала приоритет. Почему? Даже не знаю, как-то больше всего она мне нравилась. Ну и дед мой на гармони играл. У нас это всегда в семье ценилось.

— Когда ты поняла, что это твое?

— Лет в десять я для себя решила, что это мой путь. Так и пошло с тех времен.

Любимый инструмент 27-летней артистки&nbsp;— балалайка | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUЛюбимый инструмент 27-летней артистки&nbsp;— балалайка | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Любимый инструмент 27-летней артистки — балалайка

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

— Завидная целеустремленность. Какая следующая цель?

— Вообще цель у меня сейчас мужа завести, детей родить. Больше мне ничего пока такого, чтобы прямо я парилась и думала, не нужно.

— Каким будущий муж должен быть? Казаком?

— Муж? Да чтобы любимый был — и всё. Чтоб меня любил. А какой там рост, вес, казак, не казак — неважно.

— Просто ты про казачество часто говоришь в своих выступлениях.

— Да, стараюсь. Ну первое качество казака — это всё-таки православная вера. Это основа, а остальное уже как идет. Ну казачью культуру, конечно, несу, стараюсь. Хотя в последнее время как-то так: плыву по течению больше, по наработанному.

Источник:

читатель NGS24.RU

«Сказать, что мне „крышу сорвало“, — не сорвало»

— У меня как по жизни получается? Когда я о чём-то сильно парюсь, то это не выходит. А когда я так помыслю чуть-чуть и оставлю, оно потом выстреливает. Я даже не знаю как так. То, что вот вообще не могло со мной произойти никак. А оно вот получается, — говорит Софья.

— Например?

— Ну, допустим, смотрела в детстве те же концерты, всякие передачи. Мечтала, как с представителями шоу-бизнеса быть в одной плоскости, общаться. И вот выстрелило же так: теперь с Андреем Малаховым хорошо знакома. С Шаманом, с Игорем Николаевым.

— Так, мечта исполнилась, как впечатления?

— Впечатления? Сказать, что мне крышу сорвало, — не сорвало, как-то так ровно всё проходило. Например, участвую в съемках передачи «Песня от всей души» (музыкальное шоу Андрея Малахова. — Прим. ред.), где я, собственно, и засветилась на всю Россию. Как будто данность: есть и есть. А потом, когда я начинаю это осознавать, у меня мозг начинает взрываться. «Да неужели это правда»? Но потом как-то, видимо, психика срабатывает, что закрывает это всё. Господь дал всё. Прими как есть, не надо возноситься, гордиться как-то этим.

Софья говорит прямо как есть, не рисуется. Выступает так же. Зрители эту цельность чувствуют, искренность ловят с лету. В комментариях под видео с ее исполнением часто восторженно пишут: «Вот это наше, русское! Очень душевное исполнение, что-то похожее слышала я в далеком детстве, от бабушки, когда она напевала под настроение».

Русская народная эйфория | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUРусская народная эйфория | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Русская народная эйфория

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

— У меня ощущение, что тебе без разницы, где выступать: у Малахова или здесь, в Шушенском.

— Здесь всё-таки почему-то волнительнее. Я сюда приезжаю, получается, с четырнадцати лет: выступала на обрядовой поляне. Чуть позже уже участвовала в конкурсной программе фестиваля. И каждый раз очень сильные трепет и волнение. Которое, в принципе, когда выходила уже на главную сцену, исчезало, да. А так меня все дни прямо выкручивало, адреналинило. И в этом году это состояние вернулось, как ни странно.

Сергей Старостин&nbsp;— эксперт по русскому фольклору и наставник Софии | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUСергей Старостин&nbsp;— эксперт по русскому фольклору и наставник Софии | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Сергей Старостин — эксперт по русскому фольклору и наставник Софии

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

— У тебя с «Мира Сибири» всё и началось, по сути.

— Да, в принципе, он дорогу-то мне и открыл в традиционную культуру, в традиционную музыку. И благодаря ему я вообще решила крепко связать свою жизнь с этим. Спасибо членам жюри — Сергею Старостину, Инне Желанной, Владимиру Царегородцеву, Царство ему Небесное, и всем остальным… Смотрела коллективы разные здесь, мне очень нравилась красноярская школа, поэтому поехала в Красноярск учиться (Софья окончила Красноярский колледж искусств и Сибирский государственный институт искусств им. Д. Хворостовского.  Прим. ред.).

Кажется, устала немного | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUКажется, устала немного | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Кажется, устала немного

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

«Я всероссийскую известность приобрела»

— Как ты думаешь, почему «выстрелило» твое творчество?

— Ну, честно говоря, считаю, что на всё воля Божья. Без этого ничего бы не было. Так, видимо, решил Господь. Ну и плюс, конечно, мне помогало очень много людей: начиная с родителей, заканчивая сейчас вот Андреем Малаховым. Он меня разглядел, благодаря его передаче я всероссийскую известность приобрела. Везде узнают уже.

— Такая известность — круто?

— Ну интересно, прикольно, когда узнают, все фотографируются. Правда, иногда уже маленько начинает чуть-чуть напрягать, когда спокойно пройти не можешь. А в целом — за всё слава Богу.

На награждении | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUНа награждении | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

На награждении

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

— Ты «Металлику» или что-то подобное поешь?

— Нет. Как-то не дошла еще до этого. Не скажу, что не нравится. Мне, в принципе, все стили и жанры музыки нравятся. Могу по настроению, по состоянию вообще любую песню послушать.

— Как ты песни для исполнения выбираешь?

— Мне сначала нравится мелодия, затем смысл. Всё в симбиозе происходит. Подбираю на слух.

Второе дыхание русского фольклора | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUВторое дыхание русского фольклора | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Второе дыхание русского фольклора

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

«Гречка у нас основное блюдо»

— Часто у себя дома в деревне бываешь?

— Постоянно, я там живу, работаю. Я преподаю в музыкальной школе в Таштыпе. Ребятишки у меня поют. Только за этот год мало я с ними работала, конечно, очень много было выездных мероприятий. Ну где-то мы и со школьниками выезжали.

— Как твой обычный день дома строится?

— Очень обыкновенно. Встала, собралась, пошла работать.

— Что на завтрак готовишь?

— Да гречка у нас основное блюдо.

— Хозяйство?

— Нет, только огород, им мама в основном занимается.

И снова поклонники | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUИ снова поклонники | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

И снова поклонники

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

— Ты же еще YouTube-канал ведешь (на момент интервью — 132 тысячи подписчиков. — Прим. ред.)?

— Снимает друг семьи, он мои песни и выкладывает. Он ведет канал, и во «ВКонтакте» уже сообщество создал. Из-за ограничений интернета тяжеловато, конечно. Ну что поделать? Главное — «ВКонтакте» есть и СМС, остальное неважно. И вот еще, я всё время упускаю возможность сказать: альбом мы сделали с моим другом, товарищем, земляком, однохрамником Кириллом Ткаченко. В одной школе учились когда-то. Два года назад создали с ним «Сибирь-монамур», посвятили нашему селу родному. Состоит он из трех произведений. Два в конкурсной программе у меня звучали: «Океян-море» и «Глубокая могилка». И одну инструментальную композицию сочинил Кирилл.

Душевные песни о главном | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUДушевные песни о главном | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Душевные песни о главном

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

— А еще записали трек с Радиком Тюлюшем, солистом тувинской группы «Хуун-Хуур-Ту». Я исполняла, естественно, по-русски, песню «Красота ли моя», играла на гармони. А Радик на своем тувинском инструменте и горловым пением спел. Такой у нас трек получился.

— Где выступить хотела бы?

— В Кремле было бы хорошо.

— Ну, наверное, он для тебя не за горами.

— Дай Бог.

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Алексей ТайганавтАлексей Тайганавт
Алексей Тайганавт
корреспондент NGS24.RU
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