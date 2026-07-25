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Политика Спецоперация на Украине СВО может закончиться до конца дня: в Кремле ответили на предложение о заморозке конфликта на Украине

СВО может закончиться до конца дня: в Кремле ответили на предложение о заморозке конфликта на Украине

Приводим слова Дмитрия Пескова

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Дмитрий Песков заявил о возможности прекращения СВО до конца дня | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUДмитрий Песков заявил о возможности прекращения СВО до конца дня | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Дмитрий Песков заявил о возможности прекращения СВО до конца дня

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что боевые действия на Украине могут быть прекращены «до конца суток», если Киев примет соответствующие решения. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, условия урегулирования украинского кризиса были озвучены МИД России два года назад. Пресс‑секретарь президента отметил, что они остались неизменны.

«Они понятные, последовательные. Поэтому это всё может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения», — заявил он.

25 июля об СВО высказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он предложил заморозить конфликт на Украине. Такую мысль Токаев озвучил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Омске перед форумом межрегионального сотрудничества двух стран.

«Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию. И дальше двигаться в сторону долгожданного мира», — сказал Токаев.

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Дарья Пирогова
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Комментарии
5
Гость
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Заканичивайте уже, жизни дороже всяких земель. Темболее всеравно вы себе земли на озере кома скупаете
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