Эвакуированы два человека: в Ярославле начался пожар в девятиэтажке

Утром 26 июля в Заволжском районе Ярославля начался пожар в девятиэтажном доме на Яковлевской улице, 16. Спасатели выехали на место ЧП в 8:41.
Очевидцы в телеграм-канале «Жесть Ярославль» рассказали, что в доме загорелась квартира на шестом этаже.
«На месте работают пожарные», — написали они.
В ГУ МЧС по Ярославской области рассказали, что во время ЧП было эвакуировано два человека. Информация об их состоянии пока не уточняется.
«Было направлено четыре единицы техники. На месте ликвидация открытого горения», — рассказали в МЧС.
Ранее мы рассказывали, что во время пожара на 5-й Тверицкой улице в Заволжском районе Ярославля пострадали две женщины и трое детей. Одну из малышек отправили на вертолете санавиации в Нижегородский ожоговый центр. Сейчас с ней находится бабушка.
Родственница пострадавших рассказала, в каком они сейчас состоянии. Семье нужна материальная помощь.