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Происшествия Эвакуированы два человека: в Ярославле начался пожар в девятиэтажке

Эвакуированы два человека: в Ярославле начался пожар в девятиэтажке

Что известно о ЧП

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В Ярославле начался пожар в девятиэтажке | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ Ярославле начался пожар в девятиэтажке | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославле начался пожар в девятиэтажке

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Утром 26 июля в Заволжском районе Ярославля начался пожар в девятиэтажном доме на Яковлевской улице, 16. Спасатели выехали на место ЧП в 8:41.

Очевидцы в телеграм-канале «Жесть Ярославль» рассказали, что в доме загорелась квартира на шестом этаже.

«На месте работают пожарные», — написали они.

В ГУ МЧС по Ярославской области рассказали, что во время ЧП было эвакуировано два человека. Информация об их состоянии пока не уточняется.

«Было направлено четыре единицы техники. На месте ликвидация открытого горения», — рассказали в МЧС.

Ранее мы рассказывали, что во время пожара на 5-й Тверицкой улице в Заволжском районе Ярославля пострадали две женщины и трое детей. Одну из малышек отправили на вертолете санавиации в Нижегородский ожоговый центр. Сейчас с ней находится бабушка.

Родственница пострадавших рассказала, в каком они сейчас состоянии. Семье нужна материальная помощь.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Пожар Многоэтажка МЧС
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Комментарии
6
Гость
16 минут
страховка поможет, если она есть...
Гость
34 минуты
С 5 по 1 этаж теперь ремонт делать.
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Гость
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