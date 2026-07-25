Узнаете в них себя и свою пару: подборка 17 смешных картинок и мемов про отношения

Со временем люди ведут себя более расслабленно, и начинают проявляться привычки, которые ранее партнер мог не замечать. А уж если говорить про годы совместной жизни, то никто не знает друг друга лучше, чем муж и жена, прошедшие через переезды, ремонт, совместные отпуска и воспитание детей. И любят они друг друга не за идеальную картинку, а за все целиком. В том числе, и за те самые изъяны, которые старательно прятались в начале отношений.