Узнаете в них себя и свою пару: подборка 17 смешных картинок и мемов про отношения

Отношения — интересная штука. В самом начале конфетно-букетного периода возлюбленные стремятся показать свои лучшие стороны и не видят друг в друге изъянов.
Со временем люди ведут себя более расслабленно, и начинают проявляться привычки, которые ранее партнер мог не замечать. А уж если говорить про годы совместной жизни, то никто не знает друг друга лучше, чем муж и жена, прошедшие через переезды, ремонт, совместные отпуска и воспитание детей. И любят они друг друга не за идеальную картинку, а за все целиком. В том числе, и за те самые изъяны, которые старательно прятались в начале отношений.
Предлагаем вам посмеяться над подборкой мемов и смешных картинок про отношения. Уверены, многие узнают в комичных ситуациях себя или свою пару.
Ранее мы делали подборки смешных картинок с комичными ситуациями про работу и котиков. Уверены, они поднимут вам настроение и зарядят позитивом.