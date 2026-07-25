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Развлечения Узнаете в них себя и свою пару: подборка 17 смешных картинок и мемов про отношения

Узнаете в них себя и свою пару: подборка 17 смешных картинок и мемов про отношения

И про забавные ситуации во время знакомства

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Эти картинки поднимут вам настроение | Источник: Городские медиаЭти картинки поднимут вам настроение | Источник: Городские медиа

Эти картинки поднимут вам настроение

Источник:

Городские медиа

Отношения — интересная штука. В самом начале конфетно-букетного периода возлюбленные стремятся показать свои лучшие стороны и не видят друг в друге изъянов.

Со временем люди ведут себя более расслабленно, и начинают проявляться привычки, которые ранее партнер мог не замечать. А уж если говорить про годы совместной жизни, то никто не знает друг друга лучше, чем муж и жена, прошедшие через переезды, ремонт, совместные отпуска и воспитание детей. И любят они друг друга не за идеальную картинку, а за все целиком. В том числе, и за те самые изъяны, которые старательно прятались в начале отношений.

Предлагаем вам посмеяться над подборкой мемов и смешных картинок про отношения. Уверены, многие узнают в комичных ситуациях себя или свою пару.

Понимаем и не осуждаем | Источник: Городские медиаПонимаем и не осуждаем | Источник: Городские медиа

Понимаем и не осуждаем

Источник:

Городские медиа

Каждая жена точно знает, как мотивировать мужа | Источник: Городские медиаКаждая жена точно знает, как мотивировать мужа | Источник: Городские медиа

Каждая жена точно знает, как мотивировать мужа

Источник:

Городские медиа

Опасно | Источник: Городские медиаОпасно | Источник: Городские медиа

Опасно

Источник:

Городские медиа

Ну точно же, принцесса! | Источник: Городские медиаНу точно же, принцесса! | Источник: Городские медиа

Ну точно же, принцесса!

Источник:

Городские медиа

Никаких нравоучений | Источник: Городские медиаНикаких нравоучений | Источник: Городские медиа

Никаких нравоучений

Источник:

Городские медиа

Каждый мужчина знает, как подкупить любимую во время ссоры | Источник: Городские медиаКаждый мужчина знает, как подкупить любимую во время ссоры | Источник: Городские медиа

Каждый мужчина знает, как подкупить любимую во время ссоры

Источник:

Городские медиа

Так выглядит абьюз | Источник: Городские медиаТак выглядит абьюз | Источник: Городские медиа

Так выглядит абьюз

Источник:

Городские медиа

Идеальное взаимопонимание | Источник: Городские медиаИдеальное взаимопонимание | Источник: Городские медиа

Идеальное взаимопонимание

Источник:

Городские медиа

И в чем она не права? | Источник: Городские медиаИ в чем она не права? | Источник: Городские медиа

И в чем она не права?

Источник:

Городские медиа

Где же она? | Источник: Городские медиаГде же она? | Источник: Городские медиа

Где же она?

Источник:

Городские медиа

Ничего не знает о финансовой грамотности | Источник: Городские медиаНичего не знает о финансовой грамотности | Источник: Городские медиа

Ничего не знает о финансовой грамотности

Источник:

Городские медиа

Родители явно что-то знают | Источник: Городские медиаРодители явно что-то знают | Источник: Городские медиа

Родители явно что-то знают

Источник:

Городские медиа

Действительно, важный вопрос | Источник: Городские медиаДействительно, важный вопрос | Источник: Городские медиа

Действительно, важный вопрос

Источник:

Городские медиа

Зафиксируем письменно | Источник: Городские медиаЗафиксируем письменно | Источник: Городские медиа

Зафиксируем письменно

Источник:

Городские медиа

Кажется, этого парня ждет наказание | Источник: Городские медиаКажется, этого парня ждет наказание | Источник: Городские медиа

Кажется, этого парня ждет наказание

Источник:

Городские медиа

Как-то опасно, получается | Источник: Городские медиаКак-то опасно, получается | Источник: Городские медиа

Как-то опасно, получается

Источник:

Городские медиа

Признавайтесь, кому знакомо? | Источник: Городские медиаПризнавайтесь, кому знакомо? | Источник: Городские медиа

Признавайтесь, кому знакомо?

Источник:

Городские медиа

Ранее мы делали подборки смешных картинок с комичными ситуациями про работу и котиков. Уверены, они поднимут вам настроение и зарядят позитивом.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
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