Движение поездов на Юге парализовало из-за непогоды: задерживаются уже 89 составов

Максимальное время задержки составляет 8 часов Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

89 пассажирских поездов задерживаются в Ростовской области из-за непогоды. Об этом сообщили в РЖД.

«В связи с аварийным отключением тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения поездов, которое произошло 25 июля из-за непогоды в Ростовской области, в настоящее время в пути задерживаются 89 пассажирских поездов», — говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

Максимальное время задержки составляет до 8 часов. К устранению последствий привлекли более 100 железнодорожников, восстановительный поезд и 10 единиц спецтехники. В настоящее время работу тяговых подстанций восстановили.

Пассажиров поездов, задержанных более чем на 4 часа, обеспечивают питанием. Сотрудники поездных бригад оказывают помощь, об изменениях информируют по SMS.

Из-за последствий стихии изменилось время отправления нескольких поездов с начальных станций, сообщила Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК»). Речь идет о составах, следующих с Юга страны. Скорректированное расписание выглядит следующим образом:

№ 503 Анапа — Уфа отправится не ранее 11:00 вместо 09:50;

№ 155 Анапа — Москва — не ранее 12:00 вместо 10:05;

№ 232 Ейск — Москва — не ранее 12:00 вместо 10:03;

№ 460 Адлер — Тамбов — не ранее 13:30 вместо 09:30;

№ 126 Новороссийск — Москва — не ранее 16:30 вместо 14:20;

№ 49 Кисловодск — Санкт-Петербург — не ранее 17:00 вместо 13:49;

№ 38 Сириус — Нижний Новгород — не ранее 17:30 вместо 14:54;

№ 578 Сириус — Челябинск — не ранее 18:00 вместо 13:44;

№ 84 Адлер — Москва — не ранее 18:00 вместо 14:46.

Информацию о движении поездов можно уточнить в приложении «РЖД Пассажирам», на сайте компании и по телефону 8 800 775-00-00. Железнодорожники делают все возможное, чтобы сократить время задержки.