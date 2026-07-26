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Экономика Как увеличить пенсию: простые способы

Как увеличить пенсию: простые способы

Это может сделать каждый

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Юрист Илья Русяев рассказал о способах увеличения пенсии | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUЮрист Илья Русяев рассказал о способах увеличения пенсии | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Юрист Илья Русяев рассказал о способах увеличения пенсии

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Выход на пенсию не обязательно означает сокращение доходов. Даже если вы пока продолжаете работать, стоит заранее подумать, как грамотно распорядиться накоплениями. Юрист Илья Русяев поделился простыми и доступными способами, которые помогут пенсионерам получать дополнительный доход. Рассказываем, какие варианты есть и как снизить риски при вложениях.

  1. Банковский вклад. Это самый понятный способ. Сейчас банки дают 13–16% годовых. Плюс деньги защищены государством (если банк прогорит, вернут до 1,4 миллиона рублей).

  2. Облигации федерального займа. Они позволяют зафиксировать доходность на несколько лет вперед.

  3. Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Подходит, если планируете копить долго. Еще можно получить налоговый вычет, то есть вернуть часть уплаченных налогов.

  4. Недвижимость для сдачи в аренду. Если есть крупная сумма, можно купить квартиру и сдавать ее. Доход будет стабильный, но начать дорого: нужно немало денег на покупку.

В разговоре с агентством «Прайм» юрист посоветовал не вкладывать всё в один вариант, а разделить деньги на три части:

  • одну положить на вклад — это запас на всякий случай;

  • вторую вложить в облигации, чтобы регулярно получать доход;

  • третью потратить на недвижимость, если хватает средств.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Пенсия Вклад Юрист
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Комментарии
7
Гость
44 минуты
Ещё как бы дожить до этой пенсии.
Гость
3 часа
Меня с детства учили, что о пенсии нужно задумываться чуть ли не с первой работы. Так что тема актуальная, интересно было почитать
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Гость
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