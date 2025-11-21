Вместе с землей: в Ярославле скандальный недострой выставили на торги за 197,9 млн

В Ярославле выставили на торги скандальный недострой на Московском проспекте, 35. Ранее застройщик был объявлен банкротом, а люди остались без обещанных квартир.
Земельный участок на Московском проспекте, на котором расположено здание, продает «Фонд развития территорий». Начальная цена объекта — 197,9 миллиона рублей. Площадь участка — 31 сотка, а здания — 6816 квадратных метра.
Застраивать можно максимум половину территории домами высотой до восьми этажей.
Указано, что покупатель может заплатить не всю сумму разом.
«В рассрочку равными ежемесячными платежами в течение 12 месяцев с первоначальным платежом в размере 30», — говорится в объявлении.
При этом, чтобы участвовать в аукционе, нужно внести задаток в 9,8 миллиона рублей. Заявки от потенциальных покупателей будут принимать вплоть до дня проведения торгов — 15 декабря 2025.
Почему не достроили дом на Московском
История с недостроем на Московском проспекте, 35 началась еще в 2015 году. Дом хотели сдать в 2017 году, стройка поначалу шла бодро. Но затем сроки сдачи стали переносить. Лишь в 2022 году стало окончательно понятно — у застройщика «ФинПромСтрой» серьезные проблемы. К тому моменту здание было готово на 80%, рабочие даже успели установить пластиковые окна и оформить балконы. Но застройщика признали банкротом, а дольщикам решили выплатить компенсации.
Застройщик настаивал, что единственной помехой был конфликт с собственником соседнего здания, который перекрыл проезд к новостройке. Из-за этого, якобы, срывались работы по установке лифтов, сантехники, небольшие мелочей в отделке. Но когда был составлен график проезда на участок, работы практически не велись.
Дольщики были недовольны принятым решением о выплатах. Люди считали, что достроить дом было бы выгоднее, чем банкротить застройщика. Ярославцы мечтали получить квартиры неподалеку от центра города.
После банкротства застройщика собственники квартир дважды записывали обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации. В июне 2023 года стало известно, что федеральный «Фонд развития территорий» денег на расселение дольщиков в Ярославской области не даст. Власти региона говорили, что будут это делать за свой счет. Ситуацию брал под личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Затем было решено, что компенсации дольщикам всё же будет выплачивать «Фонд развития территорий».
Решения по проблемному дому дождались не все — не выдержав переживаний, умер пенсионер, вложившийся в недострой. Он вместе с женой продали старую квартиру и мечтали о переезде в новостройку. Когда застройщик стал переносить сроки сдачи дома, а потом и вовсе был признан банкротом, у мужчины случился инсульт.
В 2024 году дольщики жаловались, что не все получили свои компенсации. В «Фонде развития территорий» тогда говорили, что часть ярославцев уже получили выплаты, а документы остальных находились на рассмотрении.