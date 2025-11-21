Вместе с землей: в Ярославле скандальный недострой выставили на торги за 197,9 млн

В Ярославле выставили на торги скандальный недострой на Московском проспекте, 35. Ранее застройщик был объявлен банкротом, а люди остались без обещанных квартир.

Земельный участок на Московском проспекте, на котором расположено здание, продает «Фонд развития территорий». Начальная цена объекта — 197,9 миллиона рублей. Площадь участка — 31 сотка, а здания — 6816 квадратных метра.

Застраивать можно максимум половину территории домами высотой до восьми этажей.

Указано, что покупатель может заплатить не всю сумму разом.

«В рассрочку равными ежемесячными платежами в течение 12 месяцев с первоначальным платежом в размере 30», — говорится в объявлении.

При этом, чтобы участвовать в аукционе, нужно внести задаток в 9,8 миллиона рублей. Заявки от потенциальных покупателей будут принимать вплоть до дня проведения торгов — 15 декабря 2025.

Почему не достроили дом на Московском

История с недостроем на Московском проспекте, 35 началась еще в 2015 году. Дом хотели сдать в 2017 году, стройка поначалу шла бодро. Но затем сроки сдачи стали переносить. Лишь в 2022 году стало окончательно понятно — у застройщика «ФинПромСтрой» серьезные проблемы. К тому моменту здание было готово на 80%, рабочие даже успели установить пластиковые окна и оформить балконы. Но застройщика признали банкротом, а дольщикам решили выплатить компенсации.

Застройщик настаивал, что единственной помехой был конфликт с собственником соседнего здания, который перекрыл проезд к новостройке. Из-за этого, якобы, срывались работы по установке лифтов, сантехники, небольшие мелочей в отделке. Но когда был составлен график проезда на участок, работы практически не велись.

Дольщики были недовольны принятым решением о выплатах. Люди считали, что достроить дом было бы выгоднее, чем банкротить застройщика. Ярославцы мечтали получить квартиры неподалеку от центра города.