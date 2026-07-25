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Происшествия «На велике сбит»: в Ярославле ребенок столкнулся с автобусом

«На велике сбит»: в Ярославле ребенок столкнулся с автобусом

Видео с места происшествия

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Мальчик врезался в автобус в Ярославле | Источник: Ярославль Очевидец / MAXМальчик врезался в автобус в Ярославле | Источник: Ярославль Очевидец / MAX

Мальчик врезался в автобус в Ярославле

Источник:

Ярославль Очевидец / MAX

Днем 25 июля в соцсетях стали обсуждать инцидент в Красноперевальском переулке в Ярославле. Со слов очевидцев, здесь случилось ДТП с ребенком.

«Ребенок на велике сбит автобусом, говорят так все люди, но это не точно, и говорят то, что он в хорошем состоянии», — написали авторы видео в max-канале «Ярославль Очевидец».

На подкрепленном ролике видно, как к месту подъехали врачи и сотрудники полиции. Они встали по двум сторонам от автобуса № 66. Снимая видео, очевидцы обсуждали предыдущие аварии.

Очевидцы поделились видео с места происшествия

Источник:

Ярославль Очевидец / MAX

Редакция 76.RU уточнила подробности в УМВД по Ярославской области. Там сообщили, что инцидент не оформляется как ДТП.

«Автобус остановился, а мальчик бежал и ударился об него. Врачи осмотрели ребенка, с ним всё хорошо», — дополнили в ведомстве.

Ранее в Ростове Великом Ярославской области девочки-подростки катались на одном самокате, не справились с управлением и упали на плитку. В результате ДТП 14-летнюю девочку, которая была за рулем самоката, с травмами увезли в Ростовскую центральную больницу. Ее 13-летняя пассажирка не пострадала.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
Происшествие Автобус Ребенок Велосипед
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Комментарии
31
Гость
1 час
Ну хоть здесь водитель никого не убил. Смотрел на дорогу и прилегающей территорией.
Гость
1 час
Родителям нужно быть внимательными! В таком возрасте дети очень активные и не смотрят по сторонам
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Гость
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