«На велике сбит»: в Ярославле ребенок столкнулся с автобусом

Мальчик врезался в автобус в Ярославле Источник: Ярославль Очевидец / MAX

Днем 25 июля в соцсетях стали обсуждать инцидент в Красноперевальском переулке в Ярославле. Со слов очевидцев, здесь случилось ДТП с ребенком.

«Ребенок на велике сбит автобусом, говорят так все люди, но это не точно, и говорят то, что он в хорошем состоянии», — написали авторы видео в max-канале «Ярославль Очевидец».

На подкрепленном ролике видно, как к месту подъехали врачи и сотрудники полиции. Они встали по двум сторонам от автобуса № 66. Снимая видео, очевидцы обсуждали предыдущие аварии.

Очевидцы поделились видео с места происшествия Источник: Ярославль Очевидец / MAX

Редакция 76.RU уточнила подробности в УМВД по Ярославской области. Там сообщили, что инцидент не оформляется как ДТП.

«Автобус остановился, а мальчик бежал и ударился об него. Врачи осмотрели ребенка, с ним всё хорошо», — дополнили в ведомстве.