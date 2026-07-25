«На велике сбит»: в Ярославле ребенок столкнулся с автобусом

Днем 25 июля в соцсетях стали обсуждать инцидент в Красноперевальском переулке в Ярославле. Со слов очевидцев, здесь случилось ДТП с ребенком.
«Ребенок на велике сбит автобусом, говорят так все люди, но это не точно, и говорят то, что он в хорошем состоянии», — написали авторы видео в max-канале «Ярославль Очевидец».
На подкрепленном ролике видно, как к месту подъехали врачи и сотрудники полиции. Они встали по двум сторонам от автобуса № 66. Снимая видео, очевидцы обсуждали предыдущие аварии.
Редакция 76.RU уточнила подробности в УМВД по Ярославской области. Там сообщили, что инцидент не оформляется как ДТП.
«Автобус остановился, а мальчик бежал и ударился об него. Врачи осмотрели ребенка, с ним всё хорошо», — дополнили в ведомстве.
Ранее в Ростове Великом Ярославской области девочки-подростки катались на одном самокате, не справились с управлением и упали на плитку. В результате ДТП 14-летнюю девочку, которая была за рулем самоката, с травмами увезли в Ростовскую центральную больницу. Ее 13-летняя пассажирка не пострадала.