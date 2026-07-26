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Происшествия Тайфун ломает деревья и конструкции: из Китая эвакуировали более 700 тысяч человек — кадры

Тайфун ломает деревья и конструкции: из Китая эвакуировали более 700 тысяч человек — кадры

Зонты не защищают от опасных обломков

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Проливные дожди превратили дороги в реки | Источник: Curtis S. Chin / XПроливные дожди превратили дороги в реки | Источник: Curtis S. Chin / X

Проливные дожди превратили дороги в реки

Источник:

Curtis S. Chin / X

Из-за тайфуна «Ноул» в Китае эвакуировали более 715 тысяч человек, скорость ветра достигала 45 м/с. Об этом сообщает Nanfang Daily.

Источник:

Aaron Busch / X

Как передает издание, тайфун обрушился на южное побережье Китая утром 26 июля, затронув провинцию Гуандун и Гонконг. Сильные дожди и штормовой ветер привели к массовой отмене авиарейсов. По мере продвижения вглубь материка стихия ослабевает.

Источник:

Sharing Travel / X

На кадрах из эпицентра видно, как ветер сносит людей с ног, разрушает конструкции, валит деревья. Дороги из-за противного дождя превратились в реки. 

Источник:

gamu0514 / X

В 16 городах провинции Гуандун власти ввели режим повышенной готовности к тайфунам и наводнениям. Больше всего людей вывезли из Хуэйчжоу — оттуда эвакуировали 205 тысяч человек. В Шаньвэе — 192 тысячи, в Мэйчжоу — 94 тысячи.

Источник:

Sputnik / X

По прогнозам, тайфун продолжит ослабевать, но в ближайшие часы в регионе сохранятся проливные дожди. Спасательные службы продолжают мониторить ситуацию.

Источник:

Shenzhen Pages / X

А этом же месяце по Китаю прошло еще два тайфуна. Во время «Бави» в стране оказались заблокированы сотни российских туристов. Масштабные сбои в работе транспорта привели к массовым отменам авиарейсов и поездов.  

Похожая ситуация возникла во время тайфуна «Майсак». Тогда в зоне риска оказалось около 20 тысяч российских туристов

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Тайфун Китай Эвакуация Задержка рейса
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