Тайфун ломает деревья и конструкции: из Китая эвакуировали более 700 тысяч человек — кадры

Из-за тайфуна «Ноул» в Китае эвакуировали более 715 тысяч человек, скорость ветра достигала 45 м/с. Об этом сообщает Nanfang Daily.
Как передает издание, тайфун обрушился на южное побережье Китая утром 26 июля, затронув провинцию Гуандун и Гонконг. Сильные дожди и штормовой ветер привели к массовой отмене авиарейсов. По мере продвижения вглубь материка стихия ослабевает.
На кадрах из эпицентра видно, как ветер сносит людей с ног, разрушает конструкции, валит деревья. Дороги из-за противного дождя превратились в реки.
В 16 городах провинции Гуандун власти ввели режим повышенной готовности к тайфунам и наводнениям. Больше всего людей вывезли из Хуэйчжоу — оттуда эвакуировали 205 тысяч человек. В Шаньвэе — 192 тысячи, в Мэйчжоу — 94 тысячи.
По прогнозам, тайфун продолжит ослабевать, но в ближайшие часы в регионе сохранятся проливные дожди. Спасательные службы продолжают мониторить ситуацию.
А этом же месяце по Китаю прошло еще два тайфуна. Во время «Бави» в стране оказались заблокированы сотни российских туристов. Масштабные сбои в работе транспорта привели к массовым отменам авиарейсов и поездов.
Похожая ситуация возникла во время тайфуна «Майсак». Тогда в зоне риска оказалось около 20 тысяч российских туристов