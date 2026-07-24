«Никого не убивал, убрал одну»: ярославцы рассказали о соседстве с живодером, истребляющим кошек

Репортаж из ярославского двора, где живодер убил домашнего кота Источник: Александр Куренной / 76.RU, камера уличного видеонаблюдения ПВЗ «Озон»

По соседству с новым правительственным кварталом в Ярославле расположилось четырехэтажное общежитие на проспекте Ленина, 14. В нем люди годами живут рядом, разделяя общий санузел, душевую и кухню.

С недавних пор стены дома трещат от ругательств. Разлады в общих коридорах начались после жуткого случая — убийства соседской кошки. Издевательства попали на запись уличной камеры видеонаблюдения. Предупреждаем, видео содержит жестокие кадры, лучше избежать просмотра, если вас они могут травмировать.

Убийство зафиксировала камера пункта выдачи заказов маркетплейса. Все произошло 5 июня около 22:30. Источник: камера уличного видеонаблюдения ПВЗ «Озон»

С животным расправился один из жильцов. Хозяйка подала заявление в полицию, после чего силовики скрутили подозреваемого и допросили в отделе. Там он признался, что убил кота.

Однако вскоре его отпустили по подписке о невыезде. Теперь соседи общежития винят его в смертях и других пропавших кошек в доме. Люди боятся, что дальше может быть хуже.

9 июля в УМВД России по Ярославской области сообщили о задержании мужчины. Правоохранители возбудили уголовное дело по части первой статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

«Как с ним разговаривать? Он рассмеялся, и всё»

Жители дома рассказали, как им живется в одном доме с живодером Источник: Александр Куренной / 76.RU

Когда подходишь к подъезду старенького дома, невольно вспоминаются кадры с видеозаписи. Вот он, порог, о бетонные ступеньки которого Александр (имя изменено. — Прим. ред.) с размаха два раза ударил кота.

На этих же ступеньках нас встречала одна из жительниц дома, Ольга. Когда мы сказали, зачем приехали, негодование вспыхнуло на ее лице.

— Садист! Ему место только в тюрьме.

Собравшись с мыслями, она продолжила.

— Я живу здесь четыре года. Никогда с ним не сталкивалась, не пересекалась. А потом началось. Моему сыну он ни с того ни с сего в грудину дал — пьяный шел. Мой спускался, а тот поднимался. Было еще, что очки разбил мужчине. Постоянно буянит, постоянно пьянецкий, поет, орет песни на всю Вселенную. Я не знаю, как с ним жена живет, даже представить не могу, — добавила Ольга.

По словам жителей, жена Александра в курсе его жестокости и не видит в этом ничего противозаконного. Ранее ярославцы пытались выйти с соседской семьей на диалог, однако сострадания на их лицах не заметили. Сожительница Александра тогда лишь произнесла: «Какая разница — убить или усыпить».

Как с ним разговаривать? Он рассмеялся, и всё. Так что с такими людьми? Только тюрьма. Больше нечего делать. На свободе ему делать нечего. Ольга жительница дома

По словам Ольги, некоторые соседи из окон видели, как Александр с женой, неся большие сумки, ушли куда-то 21 июля в 6 утра. Жители сделали вывод — пара решила съехать. Однако доказательств этому нет.

Животных здесь любят, но, как оказалось, не все Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мы зашли внутрь. Ольга скрылась за дверью своей квартиры и тут же вернулась. Но не одна.

— У меня у самой животное. Сонечка, смотри, ты вот какая красавица у нас (Ольга, обращаясь к котенку. — Прим. ред.). Смотри в камеру, на тебя все полюбуются, покажут везде.

— Вы ее не выпускаете на улицу? — спросили мы.

— Упаси Господь! — ответила Ольга.

«Наврали на человека! Он убрал всего одну кошку»

Из комнат повылезали и остальные жильцы общежития. Сонечку стали гладить сразу несколько рук, вспоминая о Рыжем — котике, который стал жертвой здешнего живодера.

Рыжему было чуть больше двух лет. Кот жил у Марии с 2024 года Источник: Мария, хозяйка погибшего кота

— Его все любили, он был общим любимцем здесь, везде ходил, у всех гостил, у всех кушал. Все его всегда пускали, играли с ним. Всё было хорошо, ни разу никто не жаловался, — рассказала хозяйка Рыжего Мария.

Остальные жильцы дома согласились с девушкой. А потом вступили с нами в обсуждение.

Жильцы общежития встревожены из-за жестокого соседа Источник: Александр Куренной / 76.RU

— Неадекватный он. По подъезду ходит, орет. Я один раз вызывала полицию, его забрали, но отпустили на следующий день вечером, — добавила одна из жительниц.

Тут отвлеченные на Сонечку соседи заметили косой взгляд. За Александра решила вступиться жительница дома, проходившая мимо.

— Что хоть вы там х***ю собираете? Он убил одного кота бездомного. Больше никого не трогал. Наврали на человека, какой он садист? Где он кого расчленял в комнате? Я за стенкой у него живу. Чего вы врете? Вот эти всё выдумывают, а вы пишете. Эти кошки бездомные! Если они были ваши, почему здесь бегали по подъезду. Были бы ваши любимцы, сидели бы у вас дома, — заступилась за Александра его соседка.

Наврали на человека! Какой он садист? соседка Александра

Соседи посреди лестничной клетки вступили в оживленную перепалку. Однако защитницу было слышно громче всех.

— Даже если одну кошку он убил — это нормально, что ли? — спросил женщину зоозащитник, который вместе с хозяйкой Рыжего собирает доказательства против живодера.

— Вы наговорили. Он никого не убивал. Он убрал одну кошку бездомную. Остальных он никого не трогал. Вы врете, вы все врете! Вы оболгали человека! Вы его не знаете! Мы соседи, — продолжила заступаться за Александра жительница.

Он никого не убивал. Он убрал одну кошку. соседка Александра

Тогда жители задали соседке вопрос, где Александр сейчас и почему его давно не видно.

— Он на СВО. Он ушел на СВО! Он человек нормальный, в отличие от вас. Эти кошки ходили тут, набрасывались на нас, — заключила ярославна.

«Никому не мешали, крыс ловили»

Большинство соседей считают, что нет оправданий для убийства кошки, даже бездомной Источник: Александр Куренной / 76.RU

Из-за конфликта нам пришлось переместиться в другое крыло общежития. Там тоже нашлись те, кто захотел высказаться.

— Я считаю, если человек живодер, ну бегай тогда вон в коридоре за крысами. Ходили кошки, никому не мешали, крыс ловили. Даже если нагадил, ну и что теперь, взял тряпку — вытер. Зато без крыс, крысы-то не бегают. Наш коридор лично вздохнул, что крысы под ноги не выбегают. А теперь коты все исчезли, некому ловить, — поделилась с корреспондентом 76.RU Ирина.

Здоровый человек так делать не станет. Какая разница, кот чей-то или ничей? Убил животное, так он на людей переключится потом вообще. Ирина жительница дома

— Да, живем в общежитии, я понимаю, тяжело. Все люди разные, это не квартиры. Это общий коридор, общее пользование. Но я не знаю. У нас по жизни коты жили на кухне, мы подкармливали. Как-то не было у нас вот такого, что кто-то взял и убил. Я когда видео посмотрела, неделю спать не могла, — добавила Ирина.

Кот под дверь нагадил? Так умное животное и гадит там, где его обижают! Ирина жительница дома

— В комментариях в интернете много писали: чего, мужиков нет в доме, что ли? Поговорили бы с ним. Я, допустим, своего мужа не пущу, он ему морду набьет, а потом сядет. За кого? За этого, что ли? Я свою жизнь портить не хочу. Надо по закону всё решать. Или этот даст по голове, и чего, инвалидом потом остаться? Есть мужики, но, извините, кто хочет? — вступила в разговор еще одна жительница дома.

Сейчас хозяйка Рыжего Мария с неравнодушными соседями пытается добиться ужесточения наказания для Александра. В статье 245 УК РФ о «Жестоком обращении с животными» есть две части, которые указывают на тяжесть преступления.

— На него завели дело по первой части — это убийство животного. Есть часть вторая, то есть жестоким способом, садистским — это квалифицирующий признак. Он как раз попадает под это, он бил животное о бетон головой, оно мучилось, потом страдало, умирало. Есть свидетельства о том, что он убил других животных. Квалифицирующий признак второй части, под другой буквой — это несколько убийств нескольких домашних животных. Захочет ли следователь переквалифицировать дело или нет? Вот этого мы добиваемся сейчас, — рассказал неравнодушный ярославец Александр, который откликнулся на обращение Марии в соцсетях.

«Выбежала, и всё»

Мася пропала 20 апреля Источник: Мария, хозяйка погибшего кота

Всё это время, среди криков и споров соседей, рядом с нами стоит парень с пустой переноской. Теперь в ней носить некого. Кошка Мася пропала бесследно еще 20 апреля.

— Мы пришли вечером домой, она выбежала в коридор, и всё. Вместе с Рыжим постоянно на улице тусила, гуляла. Ну а потом она домой не вернулась, мы ходили искали, не нашли, — рассказал житель дома Герман.

Хоть прямых доказательств и нет, видеозапись с убийством Рыжего не позволяет хозяевам остальных пропавших кошек выкинуть подозрения на Александра из головы. К тому же в убийстве Маси — кошки Германа, по словам соседей, живодер признался сам.

— Мы тут все соседи, все друг другу всё рассказываем. Вот нам и рассказали, что он после убийства Рыжего признался, что убил трехцветную маленькую кошку. А наша одна такая была в доме. Тут всё и сошлось, — грустно добавил Герман.

«Увидели кровь, первый раз такое»

Сотрудники ПВЗ, рядом с которым произошло убийство кота, сами оттирали кровь со стен Источник: Александр Куренной / 76.RU

Как рассказывает Мария, после убийства кота Александр забрал его тело и унес, чтобы никто не видел. Однако следов крови осталось вокруг немало.

По соседству с входом в общежитие размещается пункт выдачи заказов. Мы заглянули и туда.

— Мы пришли, увидели кровь, я удивилась, первый раз такое. А потом пришла хозяйка кошечки, рассказала, что здесь у нее кота убили, — рассказала девушка, работающая на ПВЗ.

— Вы сами кровь убирали? — спросили мы.

— Ну да, а кто еще? — ответила та.

Для меня это, честно говоря, огромный стресс, но я хочу его наказать. Любым способом: хоть словом, хоть позором, хоть рублем, если наказанием штраф назначат. Мария хозяйка погибшего кота