«Никого не убивал, убрал одну»: ярославцы рассказали о соседстве с живодером, истребляющим кошек

По соседству с новым правительственным кварталом в Ярославле расположилось четырехэтажное общежитие на проспекте Ленина, 14. В нем люди годами живут рядом, разделяя общий санузел, душевую и кухню.
С недавних пор стены дома трещат от ругательств. Разлады в общих коридорах начались после жуткого случая — убийства соседской кошки. Издевательства попали на запись уличной камеры видеонаблюдения. Предупреждаем, видео содержит жестокие кадры, лучше избежать просмотра, если вас они могут травмировать.
С животным расправился один из жильцов. Хозяйка подала заявление в полицию, после чего силовики скрутили подозреваемого и допросили в отделе. Там он признался, что убил кота.
Однако вскоре его отпустили по подписке о невыезде. Теперь соседи общежития винят его в смертях и других пропавших кошек в доме. Люди боятся, что дальше может быть хуже.
9 июля в УМВД России по Ярославской области сообщили о задержании мужчины. Правоохранители возбудили уголовное дело по части первой статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».
«Как с ним разговаривать? Он рассмеялся, и всё»
Когда подходишь к подъезду старенького дома, невольно вспоминаются кадры с видеозаписи. Вот он, порог, о бетонные ступеньки которого Александр (имя изменено. — Прим. ред.) с размаха два раза ударил кота.
На этих же ступеньках нас встречала одна из жительниц дома, Ольга. Когда мы сказали, зачем приехали, негодование вспыхнуло на ее лице.
— Садист! Ему место только в тюрьме.
Собравшись с мыслями, она продолжила.
— Я живу здесь четыре года. Никогда с ним не сталкивалась, не пересекалась. А потом началось. Моему сыну он ни с того ни с сего в грудину дал — пьяный шел. Мой спускался, а тот поднимался. Было еще, что очки разбил мужчине. Постоянно буянит, постоянно пьянецкий, поет, орет песни на всю Вселенную. Я не знаю, как с ним жена живет, даже представить не могу, — добавила Ольга.
По словам жителей, жена Александра в курсе его жестокости и не видит в этом ничего противозаконного. Ранее ярославцы пытались выйти с соседской семьей на диалог, однако сострадания на их лицах не заметили. Сожительница Александра тогда лишь произнесла: «Какая разница — убить или усыпить».
Как с ним разговаривать? Он рассмеялся, и всё. Так что с такими людьми? Только тюрьма. Больше нечего делать. На свободе ему делать нечего.
По словам Ольги, некоторые соседи из окон видели, как Александр с женой, неся большие сумки, ушли куда-то 21 июля в 6 утра. Жители сделали вывод — пара решила съехать. Однако доказательств этому нет.
Мы зашли внутрь. Ольга скрылась за дверью своей квартиры и тут же вернулась. Но не одна.
— У меня у самой животное. Сонечка, смотри, ты вот какая красавица у нас (Ольга, обращаясь к котенку. — Прим. ред.). Смотри в камеру, на тебя все полюбуются, покажут везде.
— Вы ее не выпускаете на улицу? — спросили мы.
— Упаси Господь! — ответила Ольга.
«Наврали на человека! Он убрал всего одну кошку»
Из комнат повылезали и остальные жильцы общежития. Сонечку стали гладить сразу несколько рук, вспоминая о Рыжем — котике, который стал жертвой здешнего живодера.
— Его все любили, он был общим любимцем здесь, везде ходил, у всех гостил, у всех кушал. Все его всегда пускали, играли с ним. Всё было хорошо, ни разу никто не жаловался, — рассказала хозяйка Рыжего Мария.
Остальные жильцы дома согласились с девушкой. А потом вступили с нами в обсуждение.
— Неадекватный он. По подъезду ходит, орет. Я один раз вызывала полицию, его забрали, но отпустили на следующий день вечером, — добавила одна из жительниц.
Тут отвлеченные на Сонечку соседи заметили косой взгляд. За Александра решила вступиться жительница дома, проходившая мимо.
— Что хоть вы там х***ю собираете? Он убил одного кота бездомного. Больше никого не трогал. Наврали на человека, какой он садист? Где он кого расчленял в комнате? Я за стенкой у него живу. Чего вы врете? Вот эти всё выдумывают, а вы пишете. Эти кошки бездомные! Если они были ваши, почему здесь бегали по подъезду. Были бы ваши любимцы, сидели бы у вас дома, — заступилась за Александра его соседка.
Наврали на человека! Какой он садист?
Соседи посреди лестничной клетки вступили в оживленную перепалку. Однако защитницу было слышно громче всех.
— Даже если одну кошку он убил — это нормально, что ли? — спросил женщину зоозащитник, который вместе с хозяйкой Рыжего собирает доказательства против живодера.
— Вы наговорили. Он никого не убивал. Он убрал одну кошку бездомную. Остальных он никого не трогал. Вы врете, вы все врете! Вы оболгали человека! Вы его не знаете! Мы соседи, — продолжила заступаться за Александра жительница.
Он никого не убивал. Он убрал одну кошку.
Тогда жители задали соседке вопрос, где Александр сейчас и почему его давно не видно.
— Он на СВО. Он ушел на СВО! Он человек нормальный, в отличие от вас. Эти кошки ходили тут, набрасывались на нас, — заключила ярославна.
«Никому не мешали, крыс ловили»
Из-за конфликта нам пришлось переместиться в другое крыло общежития. Там тоже нашлись те, кто захотел высказаться.
— Я считаю, если человек живодер, ну бегай тогда вон в коридоре за крысами. Ходили кошки, никому не мешали, крыс ловили. Даже если нагадил, ну и что теперь, взял тряпку — вытер. Зато без крыс, крысы-то не бегают. Наш коридор лично вздохнул, что крысы под ноги не выбегают. А теперь коты все исчезли, некому ловить, — поделилась с корреспондентом 76.RU Ирина.
Здоровый человек так делать не станет. Какая разница, кот чей-то или ничей? Убил животное, так он на людей переключится потом вообще.
— Да, живем в общежитии, я понимаю, тяжело. Все люди разные, это не квартиры. Это общий коридор, общее пользование. Но я не знаю. У нас по жизни коты жили на кухне, мы подкармливали. Как-то не было у нас вот такого, что кто-то взял и убил. Я когда видео посмотрела, неделю спать не могла, — добавила Ирина.
Кот под дверь нагадил? Так умное животное и гадит там, где его обижают!
— В комментариях в интернете много писали: чего, мужиков нет в доме, что ли? Поговорили бы с ним. Я, допустим, своего мужа не пущу, он ему морду набьет, а потом сядет. За кого? За этого, что ли? Я свою жизнь портить не хочу. Надо по закону всё решать. Или этот даст по голове, и чего, инвалидом потом остаться? Есть мужики, но, извините, кто хочет? — вступила в разговор еще одна жительница дома.
Сейчас хозяйка Рыжего Мария с неравнодушными соседями пытается добиться ужесточения наказания для Александра. В статье 245 УК РФ о «Жестоком обращении с животными» есть две части, которые указывают на тяжесть преступления.
— На него завели дело по первой части — это убийство животного. Есть часть вторая, то есть жестоким способом, садистским — это квалифицирующий признак. Он как раз попадает под это, он бил животное о бетон головой, оно мучилось, потом страдало, умирало. Есть свидетельства о том, что он убил других животных. Квалифицирующий признак второй части, под другой буквой — это несколько убийств нескольких домашних животных. Захочет ли следователь переквалифицировать дело или нет? Вот этого мы добиваемся сейчас, — рассказал неравнодушный ярославец Александр, который откликнулся на обращение Марии в соцсетях.
«Выбежала, и всё»
Всё это время, среди криков и споров соседей, рядом с нами стоит парень с пустой переноской. Теперь в ней носить некого. Кошка Мася пропала бесследно еще 20 апреля.
— Мы пришли вечером домой, она выбежала в коридор, и всё. Вместе с Рыжим постоянно на улице тусила, гуляла. Ну а потом она домой не вернулась, мы ходили искали, не нашли, — рассказал житель дома Герман.
Хоть прямых доказательств и нет, видеозапись с убийством Рыжего не позволяет хозяевам остальных пропавших кошек выкинуть подозрения на Александра из головы. К тому же в убийстве Маси — кошки Германа, по словам соседей, живодер признался сам.
— Мы тут все соседи, все друг другу всё рассказываем. Вот нам и рассказали, что он после убийства Рыжего признался, что убил трехцветную маленькую кошку. А наша одна такая была в доме. Тут всё и сошлось, — грустно добавил Герман.
«Увидели кровь, первый раз такое»
Как рассказывает Мария, после убийства кота Александр забрал его тело и унес, чтобы никто не видел. Однако следов крови осталось вокруг немало.
По соседству с входом в общежитие размещается пункт выдачи заказов. Мы заглянули и туда.
— Мы пришли, увидели кровь, я удивилась, первый раз такое. А потом пришла хозяйка кошечки, рассказала, что здесь у нее кота убили, — рассказала девушка, работающая на ПВЗ.
— Вы сами кровь убирали? — спросили мы.
— Ну да, а кто еще? — ответила та.
Для меня это, честно говоря, огромный стресс, но я хочу его наказать. Любым способом: хоть словом, хоть позором, хоть рублем, если наказанием штраф назначат.
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