Из торгового центра в высотки? В Ярославле бизнесмен выкупил недострой с нашумевшей историей

Недострой на Труфанова удалось продать после разрешения строительства на его места жилых высоток

В Ярославле состоялся аукцион по продаже недостроенного торгового центра в Дзержинском районе. Покупателем объекта на улице Труфанова у дома № 19 стал предприниматель Александр Лапшин.

Согласно информации сервиса «ГИС Торги», за недострой он предложил 43 миллиона 890 тысяч рублей. Напомним, начальная цена объекта — 43 миллиона 460 тысяч рублей.

В августе 2025 года мэр Артем Молчанов подписал постановление, согласно которому на месте недостроя на улице Труфанова разрешили строить высотные жилые дома.