Из торгового центра в высотки? В Ярославле бизнесмен выкупил недострой с нашумевшей историей

В Ярославле состоялся аукцион по продаже недостроенного торгового центра в Дзержинском районе. Покупателем объекта на улице Труфанова у дома № 19 стал предприниматель Александр Лапшин.
Согласно информации сервиса «ГИС Торги», за недострой он предложил 43 миллиона 890 тысяч рублей. Напомним, начальная цена объекта — 43 миллиона 460 тысяч рублей.
В августе 2025 года мэр Артем Молчанов подписал постановление, согласно которому на месте недостроя на улице Труфанова разрешили строить высотные жилые дома.
Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля пытался продать заброшенную стройку с 2020-го года, объявления о торгах публиковали не менее 15 раз. Отметим, что Александр Лапшин ранее заявлялся на аукцион, однако тогда оформить сделку не удалось — власти не имели права продавать здание единственному участнику торгов. В этот раз на аукцион помимо Александра Лапшина также заявился Евгений Емельянов.
По данным сервиса «Контур. Фокус», Александр Лапшин числится как ярославский индивидуальный предприниматель, занимающийся покупкой и продажей недвижимости. В 2019–2020 году он был совладельцем фирмы «Эверест», которая сейчас собирается застраивать территорию бывшего стадиона «Локомотив». В прошлом Лапшин также был совладельцем ярославской строительной фирмы «Строй Капитал».
Кстати, решение о выкупе недостроя за Александра Лапшина по доверенности принимал Роман Емельянов — тезка нынешнего директора и учредителя строительной компании «Эверест».
Ранее мы публиковали большой текст про строительство торгового центра на Труфанова с рассказами предпринимателей, вложивших в него деньги, и комментарием бывшего мэра Ярославля Виктора Волончунаса.