Недвижимость Недострой на Труфанова Из торгового центра в высотки? В Ярославле бизнесмен выкупил недострой с нашумевшей историей

Из торгового центра в высотки? В Ярославле бизнесмен выкупил недострой с нашумевшей историей

Рассказываем, кто его выкупил

901
Недострой на Труфанова удалось продать после разрешения строительства на его места жилых высоток | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНедострой на Труфанова удалось продать после разрешения строительства на его места жилых высоток | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Недострой на Труфанова удалось продать после разрешения строительства на его места жилых высоток

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле состоялся аукцион по продаже недостроенного торгового центра в Дзержинском районе. Покупателем объекта на улице Труфанова у дома № 19 стал предприниматель Александр Лапшин.

Согласно информации сервиса «ГИС Торги», за недострой он предложил 43 миллиона 890 тысяч рублей. Напомним, начальная цена объекта — 43 миллиона 460 тысяч рублей.

В августе 2025 года мэр Артем Молчанов подписал постановление, согласно которому на месте недостроя на улице Труфанова разрешили строить высотные жилые дома.

Где расположена заброшка | Источник: Мария Романова / Городские медиаГде расположена заброшка | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Где расположена заброшка

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля пытался продать заброшенную стройку с 2020-го года, объявления о торгах публиковали не менее 15 раз. Отметим, что Александр Лапшин ранее заявлялся на аукцион, однако тогда оформить сделку не удалось — власти не имели права продавать здание единственному участнику торгов. В этот раз на аукцион помимо Александра Лапшина также заявился Евгений Емельянов.

По данным сервиса «Контур. Фокус», Александр Лапшин числится как ярославский индивидуальный предприниматель, занимающийся покупкой и продажей недвижимости. В 2019–2020 году он был совладельцем фирмы «Эверест», которая сейчас собирается застраивать территорию бывшего стадиона «Локомотив». В прошлом Лапшин также был совладельцем ярославской строительной фирмы «Строй Капитал».

Кстати, решение о выкупе недостроя за Александра Лапшина по доверенности принимал Роман Емельянов — тезка нынешнего директора и учредителя строительной компании «Эверест».

Ранее мы публиковали большой текст про строительство торгового центра на Труфанова с рассказами предпринимателей, вложивших в него деньги, и комментарием бывшего мэра Ярославля Виктора Волончунаса.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Недострой Брагино Продажа здания
Комментарии
4
JayroslavMudryi
1 час
мэр Артем Молчанов поучаствовал в разрешении вопроса!!
Гость
2 часа
22 этажа построят, много людей будет жить
Читать все комментарии
Гость
