Топливный кризис преодолен? Бензин по спискам и другие меры, которые (не)помогли его пережить

По всей стране за бензином выстраиваются очереди Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Российский топливный рынок, похоже, вступает в новую реальность. Правительство утвердило порядок распределения бензина и дизтоплива на случай возникновения дефицита. Фактически это определяет очередность доступа к горючему, если ситуация вновь станет критической.

Приоритет получат госструктуры, предприятия ОПК, «РЖД», сельхозпроизводители и регионы с повышенной потребностью. Лишь после этого топливо смогут получать коммерческие АЗС, а экспорт и вовсе оказался в самом конце списка.

Такое решение появилось не на пустом месте. Последние недели топливный рынок России пережил непростое время. Теперь государство фактически заранее прописало сценарий действий, если подобная ситуация повторится. Подробности — в материале MSK1.RU.

Паника уходит. Но не везде

По словам независимого эксперта топливного рынка Анастасии Буниной, говорить о полном восстановлении пока рано, однако пик напряженности уже остался позади.

«Стабилизация на рынке существует, но не во всех регионах. Самое главное — пик кризиса уже прошел. Там, где сохранялся ажиотаж, он сейчас постепенно идет на спад», — говорит Бунина.

Особенно заметны изменения в крупнейших регионах страны. По ее словам, в Москве и Московской области на сегодняшний день эта ситуация решена полностью. «Практически на каждой федеральной автозаправочной станции есть дизель, АИ-92, АИ-95, даже премиальный 95-й. Пока не везде присутствуют 98-й и 100-й бензин, но и они постепенно появляются».

По словам Буниной, постепенно начинают возвращаться к нормальной работе и независимые АЗС, которые сильнее остальных ощутили кризис.

Почему кризис оказался таким болезненным

Бунина признает, что долгое время ситуация на рынке оставалась слишком неопределенной. После масштабного снижения объемов переработки никто не мог точно оценить последствия: «Мы были слишком уязвимы в тот момент, когда произошли массированные атаки на НПЗ. Никто не мог в полной мере даже оценить масштаб последствий».

Одним из самых позитивных сигналов для рынка Бунина называет возвращение дополнительных объемов топлива на Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу. Именно через биржевые продажи независимые сети АЗС закупают значительную часть топлива.

«Это говорит о том, что мы вступаем в период самообеспечения. Мы уже не настолько сильно нуждаемся в импортном бензине. С дизельным топливом вообще всё в порядке», — рассуждает независимый эксперт.

По ее словам, одновременно начали снижаться и оптовые цены. Речь пока не идет о полном возвращении к докризисному уровню, однако стоимость топлива на бирже уже значительно приблизилась к комфортным значениям для участников рынка.

Именно это, считает Бунина, снимает главный риск последних недель — резкий скачок розничных цен.

«Во время пикового ажиотажа все переживали, что цены резко взлетят. К счастью, этого не произошло, и сейчас предпосылок к этому нет», — говорит Бунина.

Это уже не кризис, а перестройка отрасли

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова считает, что происходящее нельзя воспринимать исключительно как очередной топливный кризис. По ее мнению, речь идет о гораздо более глубокой трансформации всей отрасли.

«В краткосрочной перспективе ситуация, конечно, болезненна как для граждан, так и для бизнеса. Однако она способна заложить фундамент для большей устойчивости экономики в будущем», — говорит доцент.

Для насыщения внутреннего рынка власти пошли сразу на несколько нетипичных решений. По словам Борисовой, запрет экспорта дизтоплива, запуск импорта нефтепродуктов из дружественных стран и разрешение временно использовать бензин экологического стандарта «Евро-3» стали вынужденными, но, как показало время, своевременными шагами.

Следующим этапом должны стать инвестиции в модернизацию НПЗ, повышение их защищенности и строительство новых объектов хранения топлива.

Да, эти проекты потребуют серьезных вложений и могут косвенно отражаться на стоимости топлива, однако в перспективе именно они должны сделать рынок гораздо менее зависимым от внешних потрясений. А то ведь в нынешнее время сложно предугадать, что будет завтра. По словам Анастасии Буниной, думать о безопасности объектов нефтепереработки и нефтехранения нужно было еще вчера.