«Помним простое правило»: ярославский врач — о том, как обезопасить себя и ребенка от ротавируса

Врач рассказала, как не подхватить ротавирус Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Живот невозможно крутит, а тошнота не дает нормально спать… Эти мучительные симптомы зачастую указывают на ротавирусную инфекцию. Подхватить ее врагу не пожелаешь. Корреспондент 76.RU поговорил с ярославским педиатром Еленой Егоровой и узнал, как обезопасить себя и ребенка и не подхватить противный вирус.

Чаще всего болезни приносят дети

По словам врача, чаще всего дети приносят заразу из детского сада. Особенно подвержены те, кто попадает в коллектив в первый раз, так как ребенок испытывает сильный стресс и нуждается в адаптации. На этом фоне происходит ослабление иммунной системы, что делает организм уязвимым к вирусам и бактериям.

— Главная причина заболеваний в садике — это тесный контакт в коллективе. Дети взаимодействуют друг с другом и обмениваются вирусами, — объяснила педиатр.

Как утверждает эксперт, ребенку в любом случае придется переболеть и познакомить свой организм с вирусами. В детском саду формируется коллективный иммунитет, который в дальнейшем остается с нами на всю жизнь.

Признаки ротавирусной инфекции

Симптомы ротавируса сложно спутать с чем-либо другим. Педиатр назвала следующие маркеры, которые указывают на кишечную инфекцию:

боль в животе, вздутие или урчание;

диарея;

тошнота;

рвота;

повышение температуры тела (лихорадка);

слабость и вялость;

потеря аппетита.

Врач отмечает, что не стоит заниматься самолечением. Заметив у себя или ребенка перечисленные симптомы, необходимо обратиться в больницу.

Какие симптомы говорят о ротавирусной инфекции Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы

Как поддерживать лечение

Самым важным пунктом лечения является отпаивание ребенка водой и солевыми растворами (по назначению врача). Елена Егорова врач-педиатр

По словам педиатра, отпаивать нужно мелкими частями, дробно, так как большие глотки могут спровоцировать рвоту.

— Если ребенок совсем ни в какую не пьет, можно включать морсы, компоты, соки. Главное, чтобы он пил и у него не развилось обезвоживание. Нужно настаивать, иначе отправитесь в инфекционку под капельницу, — объяснила эксперт.

Вторым пунктом лечения является постельный режим. Организму нужен отдых и сон. Если появляется лихорадка, стоит принять жаропонижающее.

— Детям от жара можно дать парацетамол или средства на основе ибупрофена или ибуклин. Никакие другие жаропонижающие им нельзя, — отметила врач.

От какой еды лучше отказаться

Помимо этого, на период болезни важно придерживаться определенной диеты. Как утверждает педиатр, пища должна быть механически и химически щадящей. Стоит на время исключить из рациона:

острое;

кислое;

сильно соленое;

копченое;

жареное;

клетчатку в большом количестве (свежие овощи и фрукты);

цельное молоко.

Пищу мы либо отвариваем, либо готовим на пару, либо запекаем. Елена Егорова врач-педиатр

— В первый день болезни ребенок и сам не захочет есть как обычно, ему будет плохо. Однако родители всё равно должны снизить объем пищи где-то на 15–20%. Обязательно должна быть легкоусвояемая и разнообразная по вкусу еда, не стоит сажать ребенка только на гречу, грубо говоря. Можно запеченное мясо, бульоны, различные крупы, — рассказала врач.

После облегчения симптомов болезни диеты, по словам врача, стоит придерживаться еще хотя бы неделю. Так, мы обезопасим кишечник от резких перемен. На привычную пищу переходить нужно постепенно.

От какой еды лучше отказаться во время ротавирусной инфекции Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы

Вакцина от ротавируса

Подхватить ротавирусную инфекцию можно через контакт с зараженным. И не обязательно он должен быть прямым. Часто заражение происходит из-за грязных рук, воды, пищи или любого бытового предмета, на котором осел вирус.

От ротавирусной инфекции, как объясняет врач, существует вакцина, которая ставится в младенческом возрасте (обычно в возрасте с 6 до 8 месяцев). Ее малышу вводят перорально, то есть с помощью капель в рот.

— Вакцина не является обязательной. Родители очень часто пренебрегают ей, но не стоит. Например, маленького ребенка очень сложно отпоить. Вакцина защищает от осложнений и сильных проявлений кишечной инфекции, вплоть до спасения ребенка от инфекционной больницы, — объяснила педиатр Елена Егорова.

Лучшее лечение — это профилактика. Всегда помним простое правило — мыть руки. А также не выходим в многолюдные места во время сезонных периодов болезни. Елена Егорова врач-педиатр

Врач рассказала, как не заразиться ротавирусом Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы