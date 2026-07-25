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Лето Смертельно опасные пауки расползаются по городам из-за аномальной жары: кто под угрозой

Смертельно опасные пауки расползаются по городам из-за аномальной жары: кто под угрозой

Рассказываем, как действовать при укусе

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Меры после укуса необходимо принимать сразу (фото из архива) | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUМеры после укуса необходимо принимать сразу (фото из архива) | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Меры после укуса необходимо принимать сразу (фото из архива)

Источник:

Елена Латыпова / NGS55.RU

Погода преподносит новые сюрпризы. Из‑за аномальной жары начала расти активность смертельно опасных пауков каракуртов, которые встречаются в ряде южных регионов России, сообщил биолог Дмитрий Сафонов.

Как распознать: паук каракурт обычно черного цвета, у молодых особей и некоторых взрослых — с красными пятнами на брюшке. Самка крупнее и опаснее самца. Плетет прочную паутину в траве, среди камней, досок, в углублениях почвы.

Симптомы укуса: сначала жгучая боль, покраснение и отек в месте укуса. Через 15 минут — 2 часа появляются общие симптомы: сильные мышечные боли (особенно в животе, пояснице), спазмы, головная боль, учащенное сердцебиение, потливость, тошнота. Яд поражает нервную систему — состояние быстро ухудшается.

По словам эксперта, ареал обитания каракуртов — Калмыкия, Ростовская область, Дагестан, Ставропольский и Краснодарский края, Крым, а также Астраханская и Волгоградская области. В этих регионах люди ежегодно страдают от укусов пауков, а в нынешнем году из‑за жаркой погоды их активность оказалась выше обычной.

При этом жителям средней полосы России, в том числе Москвы и Подмосковья, опасаться не стоит, отметил биолог в разговоре с РЕН ТВ. Он дал несколько простых рекомендаций для тех, кто отдыхает или живет на юге: не ходить босиком, не оставлять одежду и обувь на земле, а перед использованием обязательно их вытряхивать.

Особую важность имеет знание, как действовать при укусе. По словам Сафонова, меры нужно принимать в первые минуты. Место укуса можно прижечь горячей спичечной головкой, но после этого пострадавшего необходимо срочно доставить в больницу. Самолечение недопустимо, так как без введения сыворотки последствия могут быть крайне тяжелыми, вплоть до летального исхода.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Жара Паук Укус
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Комментарии
1
Гость
53 минуты
В каком хоть городе эта аномальная жара-то найдена?
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Гость
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