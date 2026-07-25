Смертельно опасные пауки расползаются по городам из-за аномальной жары: кто под угрозой

Погода преподносит новые сюрпризы. Из‑за аномальной жары начала расти активность смертельно опасных пауков каракуртов, которые встречаются в ряде южных регионов России, сообщил биолог Дмитрий Сафонов.
Как распознать: паук каракурт обычно черного цвета, у молодых особей и некоторых взрослых — с красными пятнами на брюшке. Самка крупнее и опаснее самца. Плетет прочную паутину в траве, среди камней, досок, в углублениях почвы.
Симптомы укуса: сначала жгучая боль, покраснение и отек в месте укуса. Через 15 минут — 2 часа появляются общие симптомы: сильные мышечные боли (особенно в животе, пояснице), спазмы, головная боль, учащенное сердцебиение, потливость, тошнота. Яд поражает нервную систему — состояние быстро ухудшается.
По словам эксперта, ареал обитания каракуртов — Калмыкия, Ростовская область, Дагестан, Ставропольский и Краснодарский края, Крым, а также Астраханская и Волгоградская области. В этих регионах люди ежегодно страдают от укусов пауков, а в нынешнем году из‑за жаркой погоды их активность оказалась выше обычной.
При этом жителям средней полосы России, в том числе Москвы и Подмосковья, опасаться не стоит, отметил биолог в разговоре с РЕН ТВ. Он дал несколько простых рекомендаций для тех, кто отдыхает или живет на юге: не ходить босиком, не оставлять одежду и обувь на земле, а перед использованием обязательно их вытряхивать.
Особую важность имеет знание, как действовать при укусе. По словам Сафонова, меры нужно принимать в первые минуты. Место укуса можно прижечь горячей спичечной головкой, но после этого пострадавшего необходимо срочно доставить в больницу. Самолечение недопустимо, так как без введения сыворотки последствия могут быть крайне тяжелыми, вплоть до летального исхода.