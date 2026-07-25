Смертельно опасные пауки расползаются по городам из-за аномальной жары: кто под угрозой

Погода преподносит новые сюрпризы. Из‑за аномальной жары начала расти активность смертельно опасных пауков каракуртов, которые встречаются в ряде южных регионов России, сообщил биолог Дмитрий Сафонов.

Как распознать: паук каракурт обычно черного цвета, у молодых особей и некоторых взрослых — с красными пятнами на брюшке. Самка крупнее и опаснее самца. Плетет прочную паутину в траве, среди камней, досок, в углублениях почвы.

Симптомы укуса: сначала жгучая боль, покраснение и отек в месте укуса. Через 15 минут — 2 часа появляются общие симптомы: сильные мышечные боли (особенно в животе, пояснице), спазмы, головная боль, учащенное сердцебиение, потливость, тошнота. Яд поражает нервную систему — состояние быстро ухудшается.