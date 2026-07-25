Маринованные хрустящие огурцы с остринкой — простой рецепт на зиму

Мы нашли рецепт вкусных маринованных огурцов на зиму — они получаются хрустящими и с остринкой. Если хочется более нейтрального вкуса, то стоит уменьшить количество уксуса вдвое.
Вам потребуется на литровую банку: огурцы, чеснок — 2–3 зубчика, лавровый лист, укроп — 1–2 зонтика, черный перец — 10–15 горошин, зерна кориандра — 1 ч. л. На 1 литр маринада: соль — 2 ст. л., сахар — 4 ст. л., уксус 70% — 1 ст. л.
В стерилизованные банки уложить специи и огурцы. Залить кипятком, прикрыть стерилизованными крышками. Оставить прогреться на 15 минут. Слить воду в кастрюлю, поставить на огонь. Добавить соль, сахар и уксус. Разлить кипящий маринад, банки закатать.